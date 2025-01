Vuelven Sonia y Selena, 24 años después de 'Yo quiero bailar': "Ahora somos indestructibles"

Poco antes de que el reguetón se consagrara como el nuevo pop, desbancando al “eurodance” de su trono, Sonia Madoc (la rubia) y Selena Leo (la morena) dominaron, sin competencia, los chiringuitos y discotecas de pachanga de todo el país. Su inolvidable “Yo quiero bailar” de 2001, editado por Vale Music, se convirtió en un himno que trascendió la simple (y a menudo despectiva) etiqueta de “canción del verano”. Pero lo inesperado llegó cuando, apenas un año después, anunciaron su separación. En 2011, coincidiendo con el décimo aniversario de su meteórico ascenso, hubo un amago de retorno bajo el amparo de Blanco y Negro Music. Sin embargo, ese capítulo fue aún más efímero.

A la tercera va la vencida. Tras más de una década sin hablarse, la pasada primavera limaron sus diferencias y tomaron dos decisiones. Primero, resucitar el dúo. Y segundo, presentarse al “Benidorm Fest” con un tema titulado “Reinas” que, tal como adelantan, es solo el primero de otros que lanzarán en los próximos meses. Si bien en entrevistas anteriores se intercambiaron algún dardo envenenado, a pocas horas de subirse al escenario del Palacio de Deportes L’Illa, en la ciudad alicantina, prefieren no detallar las razones de su distanciamiento. De hecho, su actual “road manager”, presente en la charla, les prohíbe resolver el misterio. Eso sí, logren o no representar a España el próximo mayo en Basilea, hay algo incuestionable: las miradas cómplices que se dedican confirman que, por fin, Sonia y Selena han vuelto para quedarse.

Sonia Madoc en una imagen promocional. / Salva Musté

A diferencia del resto de participantes del “Benidorm Fest”, Melody y vosotras no necesitáis daros a conocer al público. ¿Supone una ventaja o, por el contrario, una mayor presión?

Sonia: Ni una cosa ni la otra. Es una gran plataforma y una oportunidad perfecta para mostrar quiénes somos.

Selena: En cierto modo, es como volver al inicio. La primera vez que actuamos en directo y presentamos “Yo quiero bailar” fue en “Eurocanción 2001”, el programa de TVE que seleccionaba al representante español para Eurovisión. Aunque David Civera ganó con “Dile que la quiero” y nosotras quedamos novenas, fue un impulso para nuestra carrera.

Selena Leo en una imagen promocional. / Salva Musté

¿Antes de aquello teníais algún tipo de bagaje musical?

Sonia: Además de ser la doble de Pamela Anderson, había lanzado algunos “maxi singles” de “makineta” pura. No era mi estilo; siempre preferí la música latina.

Selena: Bailé para Ricky Martin y Enrique Iglesias, pero llegó un punto en el que me animé a probar suerte como cantante.

Sonia: Los productores Xasqui y Toni Ten, quienes trabajaban para el sello Vale Music, buscaban voces que pudieran defender “Yo quiero bailar”. Las que cantaban bien no eran guapas, y las que eran guapas, apenas cantaban. Nosotras lo teníamos todo.

Selena: Envié una maqueta a todas las discográficas del país y me llamaron para una audición en el estudio de Xasqui. Poco después, me confirmaron que había sido seleccionada. Fue entonces cuando nos reunieron a las dos. Así nació Sonia y Selena.

Sonia y Selena han vuelto para quedarse. Presentan 'Reinas' en el Benidorm Fest. / EPC

"Yo quiero bailar" no solo se convirtió en la banda sonora de la segunda edición de "Gran Hermano", sino también en uno de los himnos incontestables de aquel verano. El disco homónimo, el único que lanzasteis, vendió incluso un millón y medio de copias.

Sonia: Ricardo Campoy, el fundador de Vale Music, tenía dudas de que sonara en el programa porque no le acababa de convencer el estribillo...

Selena: Hay quienes nos consideran un “one hit wonder”, pero en realidad del álbum se extrajeron otros cuatro sencillos de éxito: “Tequila”, “Que viva la noche”, “Deja que mueva, mueva, mueva” y “Mucho por vivir… en Gran Hermano”. ¡Y eso que nos fuimos!

A eso quería llegar. En la primavera de 2002, sin motivo aparente, os disolvisteis. Y en 2011, tras anunciar vuestra vuelta, tomasteis caminos separados de nuevo en un abrir y cerrar de ojos.

Sonia: “Pasapalabra”, esa pregunta no la vamos a responder.

La presión de la industria a una edad tan temprana no ayuda precisamente. Al veros frente a mí, percibo una gran sintonía entre vosotras. ¿El tiempo lo cura todo?

Sonia: La sintonía que mencionas es real. Si te soy sincera, por cuestiones de agenda, en 2001 no tuvimos tiempo de conocernos.

Llegasteis a realizar tres conciertos diarios. Hay que tener la cabeza bien amueblada para soportar ese ritmo.

Sonia: Únicamente nos interesa el presente; el pasado está muerto y enterrado. “Reinas” lo resume a la perfección: habla de amigas y socias que, en su día, no estuvieron juntas, pero ahora, desde el amor y la madurez, están de puta madre. Eso es lo que importa, no lo que pasó.

Desde fuera, podría parecer que de algún modo os forzaron a uniros de nuevo.

Sonia: En su día ocurrió. Lo bonito de la vida es hacerlo de corazón.

Selena: Sonia y Selena fue fruto del azar. No nos conocíamos, pero nos unieron por las condiciones que compartíamos: un físico y unas voces que empastaban a la perfección. Somos el ying y el yang. Y ahora, tiempo después, entendemos por qué todo tuvo tanto sentido. En su momento, simplemente nos limitábamos a hacer nuestro trabajo. Había mañanas en los que despertaba y no sabía ni en qué ciudad ni en qué hotel estaba. Hoy, afortunadamente, tenemos el tiempo y la madurez necesarios para conocernos como personas. Nos estamos descubriendo de verdad, lo cual es maravilloso. Sobre todo, porque compartimos la misma pasión por la música.

Sonia: Ahora sí somos indestructibles. A pesar de ser tan diferentes, las dos hemos decidido volver y retomar nuestra carrera porque nos complementamos perfectamente. El destino quiso que ocurriera; no fue algo premeditado ni buscado.

¿Quién llamó a quién? ¿Quién tomó la iniciativa?

Sonia: Todo comenzó con una entrevista que nos hizo FórmulaTV a las dos, por separado, en mayo. Si ellos no hubieran generado ese impulso, probablemente no me lo habría planteado. Fue como una chispa que encendió una empatía muy bonita, hizo que renaciera todo el amor y muchas cosas lindas. Después de eso, hablamos. Siempre tuve claro que, si volvía, tenía que ser de corazón.

Selena: El periodista de FórmulaTV nos hizo la misma pregunta: si había alguna posibilidad de que volviéramos. Y ambas contestamos que sí. Eso rompió cualquier tensión que pudimos haber tenido, como el miedo a que la otra no quisiera retomar el contacto. Cuando vi que Sonia dejaba la puerta abierta, le escribí por Instagram y le dije: "Qué guapa estás".

Sonia: Yo le respondí: "Tía, tenemos que hablar".

“Reinas” está compuesta por Mark Dasousa, de Nebulossa. ¿Fue la única canción que se puso sobre la mesa o barajasteis más opciones?

Selena: Fue la única porque está hecha a medida. Nos la ofrecieron pocos días antes de que cerrara el plazo de inscripción del “Benidorm Fest”.

Sonia: Aunque todo fue “a corre-cuita”, lo cierto es que es un gran tema. Desde el principio tuvimos claro que, si no nos convencía, no íbamos a presentarnos, porque Sonia y Selena existen desde mucho antes del festival. Crear algo con gancho no es fácil. Siempre estaba la posibilidad de que no encajara con nosotras, pero, afortunadamente, conectamos de inmediato con la letra. Por supuesto, vamos a Benidorm con la intención de ganar, pero esto es solo el inicio de muchas otras cosas. Juntas somos invencibles.