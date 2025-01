Solo una de cada cuatro personas escoge el catalán como idioma preferido de lectura

El catalán recuperó el 2024 el nivel de lectores habituales y ocasionales que tenía antes de la pandemia en Catalunya, 8 de cada 10 personas. Es el dato más positivo por la lengua que recoge el último Barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España. Sin embargo, el mismo estudio recoge que en el pasado año, los lectores que tienen el catalán como idioma preferido descendieron hasta el 26,8%. También se registra un descenso de quienes han comprado su último libro en catalán, con el porcentaje más bajo en cinco años: un 25,6%.

En el ámbito estatal, Catalunya se sitúa en la banda alta del ranking en la lectura y compra de libros por ocio. Mientras que en el conjunto de España se acaba de superar el 65% de población que lee libros en su tiempo libre, Catalunya ya va por el 68,9%, solo por detrás de Madrid y País Vasco. En cuanto a la compra, destaca el incremento de catalanes que han comprado libros (que no sean de texto) el último año, un porcentaje de 58%, diez puntos más altos que en 2019. En cuanto a la media de libros comprado por individuos, en cambio, Catalunya es de las más bajas del Estado, con 7,7 títulos por año (la media es de 8.5).

Crece el catalán como lengua habitual o ocasional

Una de las buenas noticias para el catalán es la constatación que crece la población que lo tiene como lengua 'habitual' o 'ocasional' de lectura: el año pasado, casi el 80%, tal como ya pasaba el 2019. En la pandemia, se disparó este indicador hasta el 88%, el año pasado había caído hasta el 75%. Pero si bien se ha registrado un crecimiento de las personas que han comprado y/o leído libros (no de texto) durante el último año, no lo han hecho -antes al contrario- los que han comprado y/o leído libros en catalán.

El estudio se fija en "el último libro" adquirido y leído, por separado, y en este aspecto hay un doble descenso. Por un lado, del porcentaje de personas que han leído el último libro en catalán: tan solo el 25,9%, por el 67,9% en castellano. En cuanto al último libro comprado, el dato es algo mejor por el catalán (28,4%), pero la bajada respecto a años anteriores es más grande: el 2019 había comprado casi el 35% de la población, y el 2022, el 40,7%. Preguntados por los motivos de no comprar el libro en catalán, se percibe una bajada de quienes el 2023 argumentaban que el título no estaba editado en este idioma, de un 33,5% a un 19%, el 2024. La respuesta mayoritaria es que "resulta más sencillo la lectura en castellano", con casi el 30%. Un 21% declara que no tiene preferencia por una lengua y la otra, y que alterna de un libro al otro.

Mujer joven y universitaria

En clave estatal, el informe constata que las mujeres leen más que los hombres en su tiempo libre: un 71,7% de ellas lo hace, por un 59% de ellos. Por edades, los más lectores son los jóvenes de 14 a 24 años (el 75,3% son lectores en tiempos de ocio). Y por nivel de estudios, lo son los universitarios de forma abrumadora, con el 84,4%. Aun así ha habido una subida porcentual significativa de la población con estudios primarios que lee, que son ya cerca del 40% de este colectivo.

Todavía al conjunto del Estado, la lectura con apoyo digital sube después de unos años de estancamiento. El 31,7% leen en apoyo digital con frecuencia al menos trimestral. Pero solo el 39% son lectores de pago y la mayoría (61,5%) se los descargan gratuitamente de Internet, y un 40% también los consiguen de amigos o familiares. En cuanto a la compra de libros por Internet se mantiene estable con un 26% del total.

La librería retrocede ligeramente, pero sigue siendo el gran lugar de compra con el 44% del total. Las cadenas de librerías, tienen el 13%, sube dos puntos la compra en ferias y mercados de libros (6% del total) y se mantiene como el año pasado el 4% de compras en hipermercados. Finalmente, el estudio también refleja la relación de los ciudadanos con las bibliotecas como espacio de lectura. El uso de estas equipaciones siguen al alza y se acerca ya al 30% de los ciudadanos, próximo al uso que se registraba antes de la pandemia. La nota media que los ciudadanos ponen en las bibliotecas es un 8,3 en el Estado y un 8,6 en Catalunya, la puntuación más alta de todas las comunidades autónomas.