Los libros de Gemma Ruiz, Dolores Redondo e Isabel Allende, entre los títulos más prestados en las bibliotecas de Barcelona

La novela 'Les nostres mares' de Gemma Ruiz ha sido el libro más prestado en la Xarxa de Biblioteques Municipals de Barcelona durante el año 2024. Le sigue 'Esperando al diluvio' de Dolores Redondo y 'El viento conoce mi nombre' de Isabel Allende. En el ránking de novelas para adultos más solicitadas, también entran los autores Carmen Mola, Sonsoles Ónega y Javier Castillo, entre otros. Entre los 12 libros más prestados, solo cuatro están en catalán: el de Gemma Ruiz, 'Les Calces al sol' de Regina Rodríguez Sirvent, 'Canto jo i la muntanya' de Irene Solà, y 'Hamnet' de Maggie O'Farrell, traducción de Marc Rubió.

Los más prestados en la biblioteca digital coinciden en buena parte con los de la primera categoría, vuelve a aparecer 'El inferno' de Mola, 'El cuco de cristal', de Castillo, y 'Les Calces al sol'. Juan Gómez Jurado aparece dos veces, con 'Reina roja' y 'Rey blanco'. En cuanto a la novela extranjera (en el idioma original), los títulos más prestados son 'Normal People' de Sally Rooney, 'Hamnet', y 'The Midnight library' de Matt Haig.

Infantil, juvenil y manga

En las novelas juveniles, destacan 'Invisible' de Eloy Moreno, 'Mentida' de Care Santos y 'Guia màgica d'autodefensa amb galetes' de T.Kingfisher. Las categorías de libros infantiles destacan por tener un autor predilecto, con una decena de títulos entre los más prestados. Para niños de entre 0 y 5 años, se impone Sally Rippin, con su saga de 'Aprendre a llegir', adaptados al catalán por Júlia Cot. De entre 6 y 9 años, comparten protagonismo Susanna Isern con la colección 'Magic Animals', Jaume Copons con la saga 'L'Agus i els monstres' y Pedro Mañas, con los líbros de 'Anna Kadabra'. Por último, de 10 a 12 años, triumfa la saga de 'Diari del Greg', de Jeff Kinney.

En la categoria de mangas, protagonizan el ránking 'My hero academia', de Kōhei Horikoshi, 'Guardiandes de la noche' (Kimetsu no Yaiba) de Koyoharu Gotoge y 'Tokyo revengers' de Ken Wakui. También destacan los mangas de 'Bola de drac' de Akira Toriyama, 'Naruto' de Masashi Kishimoto y 'One piece' de Eiichirō Oda.

Poesia y no ficción

'El Poema de la rosa als llavis' de Joan Salvat-Papasseit ha sido el libro de poesía más prestado, seguido de 'Antologia de poesia catalana' y 'El Romanç de Tristany i Isolda', de Joseph Bédier. Más allá de la literatura, las películas más prestadas han sido 'Barbie' de Greta Gerwig, 'As Bestas' de Rodrigo Sorogoyen y 'Oppenheimer' de Christopher Nolan. Entre las películas infantiles, sobresalen los títulos de 'Super Mario Bros', 'Elemental' y 'Del revés'.

En cuanto a los libros de no ficción, los más solicitados por los usuarios han sido 'Acreditación de competències en TIC. Nivell 2-mitjà', 'Català per a adults. Bàsics' y 'Qüestionaris de preguntes d'examen ACTIC. Nivell 2-mitjpa'. Muchos de los títulos son para aprender catalán, competencias TIC o ACTIC. Aparece también el libro de 'Hàbits atòmics' de James Clear, traducción de Àlex Guàrdia.