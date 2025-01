Josep Maria Miró convierte a Rosa Renom en 'La majordoma' en el Heartbrake Hotel

Heartbrake Hotel acoge el estreno de la nueva obra de Josep Maria Miró, 'La majordoma', una pieza que la popular actriz Rosa Renom defenderá sola en escena. "No soy fan de los monólogos porque prefiero el ping-pong teatral, la interacción en escena con otros intérpretes. Sin embargo, esta obra que es como jugar a frotón me interesó no solo por la interacción con el público sino por la aventura de trabajar con este autor y de hacerlo en este teatro", ha señalado Renom en referencia al pequeño Heartbrake Hotel. Se trata de la sala que Álex Rigola ha abierto hace un año, un espacio para 72 espectadores donde el actor está muy cerca del público.

La historia de Miró se centra en una majordoma particular: una mujer que abanadona a su familia, a su marido y su hijo pequeño justo antes de su cuarto cumpleanos. La obra habla de su reencuentro con su marido 27 años después de huir de Barcelona. Vuelve convertida en alguien muy diferente tras haber convivido de cerca el poder y la ambición de hombres dispuestos a destruir cualquier cosa con tal de conseguir su objetivo. El concepto de ritual, tanto el de la Iglesia, como el de otros más salvajes está presente en la obra. "Hay una reflexión sobre el poder y la capacidad de algunas personas para dominar a otras, no siempre de buena manera", comenta Miró. "Es un personaje de naturaleza incierta que dejamos a la especulación del espectador". En italiano a la 'majordoma' se la conce como 'la perpetua', un nombre que le encaja a este tipo de figuras "que están en la sombra, que son constantes y parecen perennes y eternas".

'La majordoma', de una hora y veinte minutos de duración aproximadamente, es la segunda obra del 'Tríptico de la epifanía' formado por textos para un único intérprete. Se inauguró con el aclamado y premiado montaje 'El cos més bonic que s'haurà trobat mai en aquest lloc' que bordó Pere Arquillué. Como aquel, este nuevo texto profundiza en el tema de la destrucción de la belleza. 'La Majordoma' también será publicado por Arola que espera completar la colección con la tercera y última parte que se titulará 'L'eguerrat'. "Lo que escribe Miró es alta literatura. Si sigue por esta línea se convertirá en el Haneke de la dramaturgia catalana", ha vaticinado Rigola en rueda de prensa.

La palabra y el intérprete centran esta trilogía donde Miró saca el máximo partido de la lengua catalana a través de un teatro muy puro donde vemos una intérprete que cuenta una historia al público. El autor y director considera que Renom, al igual que Arquillué, es "un instrumento estratosférico". Renom, dice, es ideal para dotar de sentido su obra porque es una actriz "capaz de hacer florecer las palabras" y de transmitir "verdad y humanidad en escena". A diferencia de 'El cos...' , en esta ocasión el texto está escrito para una única voz que navega entre dos épocas, el presente y el pasado.

"Nuestro oficio consiste en especular. La realidad no es interesante"

Como ocurre en la primera entrega del tríptico 'La majordoma' también transcurre en un entorno rural, un ambiente que el premiado Miró, originario de Prats de Lluçanès, conoce a la perfección. Allí es donde descubrió la figura de la 'majordoma': la mujer que en una rectoría se encarga de todo lo que no tiene que ver con los aspectos religiosos. "Solía ser hermana del cura. Eran mujeres que lo dejaban todo para entregarse de lleno a la vocación y a los intereses de otros", ha recordado el autor que no se ha inspirado en ningún personaje real. "Nuestro oficio consiste en especular. La realidad no es interesante. Ahora que se habla tanto de la autoficción, 'El cos' era una geoficción'. No explico nada de mi pueblo pero lo utilizo como marco. Y lo mismo hago en 'La majordoma'". En su pueblo, donde faltaban muchas cosas, había superábit de párrocos, ha recordado. "Teníamos cuatro o cinco y 'majordomes', tres".