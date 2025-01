Este es el pequeño gesto que aplauden en redes sobre el logo del Benidorm Fest: "No lo sabía"

A solo un día de que empiece el Benidorm Fest, este se ha convertido en el centro del foco mediático. Las expectativas y los nervios envuelven tanto a los miembros del programa como a sus fans, que están deseando saber quién se encargará de representar a España en el próximo festival de Eurovisión.

A lo largo de la espera, muchos han querido descubrir todos los detalles detrás del funcionamiento del programa y, recientemente, se ha compartido a través de redes sociales un nuevo dato que muy pocos conocían.

El logo del festival

Este año, el Benidorm Fest tiene un logo que muchos consideran curioso. Se trata de un círculo dividido en dos, y cada una de las mitades está dividida en pequeñas franjas de distintas tonalidades de azul y naranja. Aparentemente, no presenta ninguna relación ni con el festival ni con la ciudad que lo acoge, pero los usuarios de X han descubierto que sí la hay.

Un internauta ha comentado a qué hace alusión este símbolo. Se trata de una referencia al XIX festival de la canción de Benidorm, que se celebró del 9 al 11 de julio del año 1977 y cuyo logo guarda una gran similitud con el elegido para esta nueva edición. Se usa el mismo círculo, aunque situado en horizontal, simulando una puesta de sol en el mar. Aparte, se incluyen algunos detalles más, como una roca y un velero.

Las reacciones en redes

Muchos usuarios han compartido su admiración por este guiño al pasado y han asegurado que no sabían de su existencia: "No lo sabía y me ha encantado", comenta un usuario.

La reacción general hacia esta referencia es muy positiva y la mayoría de usuarios han admitido que les encanta. Sin embargo, hay otros a los que. pese haberles gustado la referencia, creen que el "minimalismo" ha estropeado el logo de este año: "Era mucho más bonito diseño de 1977. Me gusta el minimalismo, pero no siempre y tan aburrido", comenta Jesús.