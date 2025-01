Antoni Rúbies, de 17 años, triunfa en la liga del Paraulògic: "Lo primero que hago al despertarme es mirar los 'panales'"

Antoni Rúbies juega al Paraulògic cada día desde hace tres años, cuando se estrenó el juego a finales de 2021. El pasatiempo lingüístico obliga a los usuarios a encontrar tantas palabras catalanas como puedan a partir de las siete letras que aparecen en una especie de 'colmena' o 'panal', siempre con la condición de que la letra que se encuentra en el centro, en el hexágono rojo, figure en todos los términos. Las palabras tienen que formar parte del 'Diccionari de la llengua catalana' (DIEC) del Institut d'Estudis Catalans.

"Ha llegado un punto en el que lo primero que hago por la mañana al despertarme es mirar los 'panales'. Si me interesa, juego ya un poco; si no, lo voy retomando durante el día. Intento conseguir el máximo de palabras que pueda o todas las palabras si se da el caso", explica Rúbies, de tan solo 17 años, que ha quedado en segundo lugar en la segunda edición de la Lliga del Paraulògic y fue el ganador de la primera.

Final ajustada

La final del concurso, celebrada en el Teatre Poliorama este sábado, acogió a 71 participantes y coronó a un ganador y tres finalistas. El primer clasificado de esta segunda edición fue Javier Andrés (47 años), que se impuso en el último momento después de un cara a cara muy ajustado con Rúbies. Por su parte, el tercer puesto lo ocupó la mallorquina Aina Vicens (49 años).

"No pude prepararme mucho para la semifinal, porque tenía exámenes de la universidad. Tenía el proyecto ambicioso de leerme todo el diccionario, pero no me dio tiempo durante la Navidad", explica el segundo clasificado, de La Noguera (Lleida), que estudia la carrera de Biotecnología en la Universitat de Lleida. El joven consiguió una lista de todas las palabras que constan en el diccionario catalán y una amiga programadora le montó un juego en el que se recogían todos los 'tutis' (las palabras que se pueden formar a partir de todas las letras disponibles del 'panal'). "Esa lista era muy larga, pero menos que un diccionario, y me la pude leer entera".

Antoni Rúbies y Javier Andrés en la final de la Lliga del Paraulògic / Albert Salamé

Inquietud por las letras

A pesar de no estudiar una carrera universitaria relacionada con las letras, Rúbies tiene esa inquietud particular por aprender nuevos términos: "Siempre me ha gustado mucho leer o inventarme historias. También tengo esta necesidad de aprender o memorizar. Hacer palabras o jugar con las letras y los números se me ha dado bien desde pequeño". A lo largo de estos años, el leridano ha ido sumando palabras a su vocabulario, algunas que ha incluido en sus conversaciones y otras más singulares, como 'pipiripip', un palíndromo de nueve letras, que hace referencia a la flor de la amapola.

Para Rúbies, el Paraulògic permite "mantener la lengua y aprender un poco más". "A veces nos damos cuenta de que sabemos muchas más palabras de las que creíamos. Pruebas con algunos términos que no sabías ni que existían en catalán, el juego te las acepta y entonces te interesas por saber qué significan", considera el joven universitario.

Diferentes fases

La competición, en la que en total participaron unas 8.000 personas, se alargó durante tres meses y contó con dos fases en línea y cinco semifinales presenciales. "Como las primeras fases son a distancia y puedes hacerlas desde casa, decidí apuntarme. Pero no esperaba llegar tan lejos, esperaba caer en esas primeras etapas", asegura el ganador de la primera edición.

"Seguiré participando otros años porque lo hago para pasármelo bien. Quiero intentar mantener el título de campeón, porque ahora ya soy una figura más o menos importante en el tema que la gente reconoce", asegura el joven, con una edad muy inferior a la de sus competidores. Aunque esto es algo que no le preocupa. "No sé hasta qué punto la edad me beneficia o es una desventaja", reflexiona.