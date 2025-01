Pascal Plisson: "En la escuela europea se tiende a separar a los discapacitados y es un error"

El cineasta francés Pascal Plisson (París, 1959) saltó a la fama en 2013 con el filme documental 'Camino a la escuela', en el que mostraba el poder transformador de la enseñanza a través de las historias de cuatro niños de Kenia, Argentina, Marruecos e India, pequeños héroes cotidianos que tenían que realizar auténticas proezas para llegar al colegio. Más de una década después, Plisson estrena en España 'We have a dream', una película con una estructura similar a la de aquella y basada en testimonios de niños con diferentes tipos de discapacidad que derrumban prejuicios. Más de 100.000 alumnos han visto ya en Francia este filme mucho más útil y directo que cualquier discurso.

La idea de 'We have a dream' surgió de 'Camino a la escuela', donde una de las cuatro historias se centraba en un chico indio al que sus hermanos pequeños llevaban al colegio cada día empujando su silla de ruedas por caminos difíciles. "Era una historia magnífica, y tenían una madre increíble, llena de amor y positividad. Me tocó mucho esa historia, y lo que más me interesaba era la inclusión, porque cuando este chico llegaba al colegio después que sus hermanos empujaran su silla por caminos de tierra, todos los alumnos le recibían y le llevaban hasta clase. ¡Era impresionante! Y me pregunté: ¿por qué no hacer un filme para enseñar a los países occidentales cómo se incluyen a los niños con dificultades de manera positiva y natural?".

De París a Nepal

Así surgió la idea de hacer este impresionante documental. Contactó con la oenegé Handicap International con ganas de descubrir historias y asesorarse para hacer un filme "positivo, lleno de amor y un poco idealista". Ellos le pusieron en contacto con varias personas; entre ellas, Nirmala y Kendo, dos niñas que perdieron una pierna durante un terremoto en Nepal y que se convirtieron inseparables amigas tras conocerse en el hospital. También conoció a Xavier, un chico albino de Ruanda. Plisson aportó a los otros protagonistas: Charles, un chico keniano ciego que sueña con convertirse en corredor de maratón, y Antonio, un chico de Brasil con autismo y TDH.

A Maud, una chica parisina a la que le falta una pierna y nació sorda, y a su hermana gemela, las conoció después. Maud, que sueña con un mundo con una mirada diferente hacia las personas como ella, tuvo que convencer a sus padres para participar en el filme. "Al principio se negaron porque ellos siempre han tratado a Maud como una chica normal. La han educado igual que a su hermana que no tiene ningún tipo de discapacidad". Pero Maud quiso servir de ejemplo para otros que no han tenido la suerte de crecer como una niña más y hacer lo que hace cualquiera de su edad, hasta clases de ballet. "Hoy su familia está muy contenta de su intervención en el filme", comenta Plisson. Maud, que ya ronda los 16 años y no solo hace ballet, también sigue adelante con la música y se ha apuntado al basket paralímpico sobre ruedas. "Es la primera vez que está con gente como ella, con discapaciad. Aspira a participar en los próximos juegos de Los Ángeles en cuatro años."

"Tener a una persona con discapacidad en la clase hace crecer y madurar"

La mayoría de los protagonistas del filme no acude a escuelas especiales. Antonio, el niño brasileño, cuyo padre adoptivo va en silla de ruedas, no ha encontrado una escuela inclusiva pero sí una que acepta la diferencia. "No es fácil para un colegio tener un chico así. A menudo el resto de padres no quieren porque creen que afectará la correcta evolución de sus hijos. Pero es al contrario: tener a una persona con discapacidad en la clase hace crecer y madurar. Es estimulante", comenta Plisson. "En Europa se tiende a separar a los discapacitados y es un error. India y África tienen modelos más inclusivos", destaca. Como ejemplo pone el de un caso en Senegal donde un profesor enseñó la lengua de signos a todos los alumnos cuando llegó un alumno sordomudo a la clase.

Cambiar la mentalidad

Xavier, el chico albino de Ruanda, está derrumbando barreras y falsas creencias en su comunidad acerca de las personas que, como él, nacieron con problemas de falta pigmentación. "Tuvo suerte de que la madre lo salvó porque su nacimiento fue considerado una maldición para el pueblo. El padre quiso venderlo en Tanzania y la madre huyó con el niño a Ruanda para evitarlo. No fue fácil para ella. Al principio le tiraban piedras, le insultaban... Su madre no quería llevarle al colegio para protegerle. Pero tuvo la suerte de encontrar a un director de escuela que la convenció y se ocupó de Xavier". La personalidad del chico, cuenta, también ha sido clave. "Es muy valiente y con mucho humor, eso también le ha salvado".

Plisson sigue a día de hoy en contacto con todos los protagonistas. Xavier, por ejemplo, está todavía mucho más integrado. "Hace deporte y sigue persiguiendo su sueño de ser médico para ayudar a otros", resalta. Como ocurrió con 'Camino a la escuela', sin la complicidad de las familias hubiera sido imposible rodar este filme. "Fui tres veces a visitarles antes del rodaje. Al principio, desconfiaban pero cuando comprendieron que el objetivo del filme era ayudar a cambiar la mirada de otros niños sobre la discapacidad, todo cambió. Sin empatía no puedo trabajar, necesito ganarme la confianza de la gente". Y no se refiere solo a los protagonistas de la película. En Ruanda, cuando aparecieron en el pueblo, la gente pensó que querían comprar a Xavier. "Hay que entender la cultura del lugar y evitar crear celos en la comunidad".