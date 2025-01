Emma Vilarasau y Pedro Almodóvar claman contra el juez de Elisa Mouliaá en los Premios Feroz

El abusivo interrogatorio del juez Carretero a la actriz Elisa Mouliáa este 16 de enero ha sido profundamente criticado y ha dejado huella en todo el país. Después de recibir más de 900 quejas, el Consejo General del Poder Judicial estudia formular expediente al juez. Los premios de cine se han convertido en un importante escaparate para reivindicar cuestiones sociales, y los protagonistas de los Feroz han aprovechado su altavoz para mandar un mensaje al magistrado.

En el interrrogatorio, con tono cortante, el juez llegó a preguntar a Mouilaá "por qué Errejón se sacó el miembro viril" e incluso le espetó: "No será que usted quería algo con este señor, y al no corresponderle este señor por eso ahora lo denuncia, porque este señor se ha reído de usted?". A raíz de este criticado juicio, el Ministerio de Interior ha diseñado un manual para los profesionales en el que se incluyen cuestiones como escuchar sin interrumpir, no emitir juicios ni valoraciones, crear un clima cálido y de confianza, respetar los silencios o evitar la revictimización.

Aceptar las críticas

La intérprete Emma Vilarasau, protagonista de la película 'Casa en flames', y quien ya protagonizó un emotivo discurso en los Gaudí en favor a las mujeres mayores, ha dejado un mensaje al juez Carretero tras ganar el premio Feroz a Mejor Actriz, mencionando la "penosa actuación" durante el interrogatorio a Elisa Mouliáa.

"Un mensaje para el señor Carretero. En mi profesión, cuando uno hace una penosa actuación, se le critica. Y si se le critica, uno se lo come y se lo calla. Que eso es libertad de expresión", ha manifestado la actriz, que tras hacer mención al comportamiento del juez ha despertado la ovación del público del Pazo de Pontevedra, donde se han celebrado por primera vez los Premios Feroz.

Además, el realizador Pedro Almodóvar, que ha obtenido el premio a Mejor Director, ha recogido las palabras de Vilarasau y también ha criticado a Carretero. "Los Feroz se caracterizan por esas cosas. Si alguien hace mal su trabajo, tiene que aceptar la crítica, o sea que a criticarlos", ha expresado.