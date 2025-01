Asesinatos y jazz: 'Chicago' recala en el Tívoli con un destacado reparto

'Chicago', el aclamado musical de Broadway ambientado en los años 20 del siglo pasado con melodías de John Kander y letras de Fred Ebb, coautor del libreto con Bob Fosse, acaba de regresar a Barcelona con una producción muy fiel al original que se estrenó en Madrid la temporada pasada. El Tívoli acoge durante cinco semanas este clásico a ritmo de jazz que retrata el mundo de la fama, la avaricia, la manipulación de los medios y la corrupción de la justicia (temas que no han pasado de moda) y en el que la orquesta dirigida por Andreu Gallén juega un rol protagonista.

El musical se basa en una obra teatral homónima de Maurine Dallas Watkins que la dramaturga y periodista publicó en 1926, inspirándose en unos crímenes ocurridos en Chicago que ella misma había cubierto como reportera.

Famosas estrellas

Los personajes de Roxie Hart y Velma Kelly han sido interpretados en el cine y en los escenarios de Broadway por estrellas como Renée Zellweger, Catherine Zeta-Jones, Pamela Anderson, Brooke Shields y Melanie Griffith y populares actores han encarnado al despiadado abogado Billy Flynn, entre ellos Richard Gere en la oscarizada película de Rob Marshall.

Algunos de los más destacados artistas del musical en España protagonizan esta producción en castellano que ahora recala en el Tívoli. Teresa Abarca (que se alterna con Sílvia Álvarez) en el rol de la senusal Roxie Hart, Ela Ruiz como la ambiciosa Velma Kelly e Ivan Lavanda como el manipulador Billy Flynn. Labanda no se incorporará al montaje hasta la próxima semana, después de que acaben este domingo las funciones de 'Turisme rural' en el Borràs.

"En esta obra menos es más. Cada pequeño gesto tiene un gran valor" Iván Labanda

Reencontrarse con el papel de Flynn, que estrenó en Madrid en octubre de 2023, le apetece mucho al actor catalán. "Me muero de ganas y de poder hacerlo aquí, en el Tívoli, el teatro donde debuté con 12 años", afirma Labanda, que en este mismo teatro ha protagonizado éxitos como 'Cantando bajo la lluvia' y 'La jaula de las locas'. El actor ya interpretó hace años otro famoso musical de Kander y Ebb, 'Cabaret', en un montaje en el que ejerció de maestro de ceremonias. "Este es un rol muy diferente, que me hace volar creativamente de otra manera. Billy Flinn es un abogado sin escrúpulos que hará todo lo que sea necesario para conseguir sus objetivos". Uno de los retos de 'Chicago' es mantenerse fiel al espítritu de Bob Fosse, ir a la escencia. "En esta obra, menos es más. Cada pequeño gesto tiene un gran valor", apunta Labanda.

Interacción con la orquesta

Es un musical sin apenas aparato escénico donde brillan la interpretación, la danza y la música. Hay mucho juego entre la orquesta y los actores-cantantes. "Mis momentos favoritos de la función son cuando interactúo con Andreu Gallén, el director de la orquesta", indica Labanda. El actor no quiere adelantar demasiado sobre sus próximos proyectos, pero sí habla de uno que le hace especial ilusión: un musical escrito por él. "Se trata de una historia de ficción con música de Camela. Ellos [Camela] están encantados con la idea de esta obra que pienso dirigir y no sé si también la protagonizaré o no".

Un momento del musical 'Chicago' / Daniel Mejías

Cuando 'Chicago' se estrenó en Nueva York en 1975, el musical no tuvo demasiada repercusión. En 1996 volvió a escena y desde entonces no ha parado de triunfar: lleva 27 años en cartel en Broadway. Los productores norteamericanos del espectáculo vieneron a montar esta versión en castellano. "Nos eligieron por nuestra capacidad artística y nuestra esencia, que se detila en los personajes", recuerda Teresa Abarca, que encarna a Roxie Hart, una ama de casa que sueña con convertirse en estrella y que va a la cárcel acusada de asesinar a su amante. "Me identifico con esa esponteneidad y ese punto de locura que tiene Roxie", afirma Abarca, que este jueves estuvo al frente del estreno de la producción en Barcelona. Como Velma, su personaje intentará que la fama la libere de una condena a muerte.

Para Ela Ruiz, es apasionante meterse en la piel de Velma Kelly, un rol muy físico y exigente. Velma es una estrella del vodevil de los años 20 que se ve envuelta en el asesinato de su hermana y su amante. "Es una presunta asesina, porque nunca se pudo probar su culpa", recuerda Ruiz. "Una mujer inteligente, con muchísimo carácter, que está dispuesta a casi todo no solo para salir de la cárcel sino para rentabilizar su caso porque ambiciona seguir siendo una estrella del vodevil". La actriz conecta sobre todo con el instinto de supervivencia de su personaje. "Velma no ve problemas, ve soluciones. Y es muy rápida maquinándolas".