Expresiones que no se pueden traducir del catalán al español

La comunicación humana, rica y compleja, a menudo se manifiesta a través de expresiones idiomáticas que, como un código secreto, guardan un significado que va más allá de la mera suma de sus palabras. Estas expresiones, ancladas en la cultura y la historia de un pueblo, pueden convertirse en un verdadero desafío al intentar traducirlas a otra lengua. El texto de partida nos sitúa ante esta realidad, ejemplificando cómo el vibrante tapiz lingüístico español, donde coexisten el castellano, el euskera, el catalán y el gallego, entre otros, alberga joyas intraducibles.

Un "poco de por favor"

La popular expresión "un poquito de por favor", nacida en la serie de televisión "Aquí no hay quien viva", nos sirve como un ejemplo perfecto. Sacada de su contexto cultural y televisivo, esta frase pierde su matiz, su carga irónica y su significado. Intentar traducirla literalmente a otro idioma resultaría incomprensible, ya que se perdería su esencia. Este ejemplo, aparentemente sencillo, nos revela la dificultad que entraña traducir expresiones cargadas de significado cultural.

Dichos catalanes

Cuando nos adentramos en el terreno de los dichos y refranes catalanes, el desafío se intensifica. Expresiones como "D’on no hi ha, no en raja" (literalmente "de donde no hay, no mana"), "bon vent i barca nova" (buen viento y barca nueva) o "tocar el dos" (tocar el dos) nos confrontan con la imposibilidad de una traducción literal que capture su significado. Si intentáramos traducirlas palabra por palabra, el resultado sería un sinsentido. La clave reside en buscar equivalencias, como se ejemplifica con "D'on no hi ha, no en raja", que encuentra su paralelismo en "no se le puede pedir peras al olmo". La riqueza de estas expresiones radica en su capacidad de condensar experiencias y sabiduría popular en frases concisas y llenas de matices, lo cual las hace particularmente difíciles de verter a otro idioma.

Un caso paradigmático

Un ejemplo paradigmático de esta dificultad de traducción, y uno de los más extendidos en la comunidad catalanoparlante, es el verbo "trobar a faltar". Literalmente, se traduce al español como "encontrar a faltar", una expresión que no solo suena extraña, sino que es gramaticalmente incorrecta en castellano. La realidad es que, para un catalán, el significado de "trobar a faltar" es tan claro como lo es "echar de menos" para un hispanohablante. La tendencia a traducir literalmente, en este caso, resulta en una "catalanada", una expresión que, aunque pueda ser entendida por un hablante de español con cierta familiaridad con el catalán, no es correcta y genera confusión.

La razón por la cual los catalanoparlantes recurren a "encontrar a faltar" en lugar de "echar de menos" no es por desconocimiento de la forma correcta en español. Más bien, es una consecuencia de la fuerte influencia que ejerce el catalán sobre su uso del español. El verbo "trobar a faltar" está tan arraigado en su pensamiento que lo traducen directamente al español, sin tener en cuenta las diferencias sintácticas y léxicas entre ambas lenguas. Es un hábito lingüístico difícil de erradicar, ya que está profundamente enraizado en la forma en que los catalanes perciben y expresan esta particular sensación de ausencia.

La Fundéu toma nota

La Fundéu, institución que vela por el uso correcto del español, ha reconocido este fenómeno, constatando su presencia incluso en los medios de comunicación. La proliferación de frases como "en muchos hogares echan a faltar a aquellos familiares..." ha llevado a la Fundéu a recordar que la construcción correcta en español es "echar de menos" o "echar en falta", desaconsejando así el uso de "echar o encontrar a faltar". Esta intervención de la Fundéu subraya la importancia de distinguir entre la expresión propia de una lengua y su traducción literal, y a su vez, destaca la influencia del catalán en el español hablado por algunos catalanoparlantes.

En conclusión, la dificultad de evitar estos "vicios de la lengua" no reside en la ignorancia de los catalanes sobre el uso correcto del español, sino en la dificultad de erradicar hábitos lingüísticos fuertemente arraigados en su manera de pensar y de expresarse. Al igual que "un poquito de por favor" o "D’on no hi ha, no en raja", "trobar a faltar" es una expresión con una carga cultural y emotiva que desafía las barreras de la traducción literal. Estas expresiones nos recuerdan la complejidad de las lenguas y la riqueza de la diversidad cultural, y nos invitan a apreciar la belleza y los matices que se esconden tras cada idioma.