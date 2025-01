Els Pets: “Quien vea el vaso del catalán medio lleno, que nos diga qué medicación toma”

Este doble álbum reúne éxitos, pero también canciones que consideran significativas en la carrera del grupo. ¿No creen que el público deba tener siempre razón y que las canciones buenas sean las que tienen más éxito?

Lluís Gavaldà: No hay una ley exacta. El público tiene mucho criterio, y a veces coincides con él, y otras, no. Hemos reunido las canciones de las que nos sentimos más orgullosos. La que cierra el álbum, ‘Lent’, no fue ‘single’, pero el público se la hizo suya y ahora es la más escuchada del álbum ‘1963’. A veces, el público te da una lección. Eso también pasó con ‘Blue tack’, que ahora es la más escuchada de ‘L’àrea petita’ y que en algunos momentos ha superado incluso a ‘Bon dia’. Es la canción más representativa de nuestros últimos 15-20 años.

Siempre han sufrido esa tensión interior entre el pop interiorista-melancólico de cuidada factura y su lado más festivo e incluso verbenero, para poner a bailar al público de la plaza del pueblo.

Gavaldà: Los álbumes tienen esa introspección, pero luego en directo sentimos la necesidad de ver que la gente disfruta, y yo como ‘frontman’ tengo un punto de monitor de ‘esplai’: “¡venga, levantaos…!”

Joan Reig: Ahora ya no tocamos tanto en plazas de pueblos, sino más bien en auditorios y teatros, que te imponen más. Como espectador me gustan, más calidad de sonido y luz, pero como músico prefiero el formato rock’n’roll.

Gavaldà: Y que la gente salte y baile. Pero a nosotros nunca nos han gustado los recintos muy grandes. Esa mitificación del Palau Sant Jordi... Preferimos hacer tres conciertos de aforo medio. Así tocamos tres veces. Porque lo que nos gusta es tocar. No nos da pereza.

El Sant Jordi se ha convertido en la unidad de medida del éxito: Oques Grasses, Zoo, Joan Dausà… Una banda con tantas canciones conocidas como Els Pets, ¿nunca se lo han planteado?

Reig: Preferimos cuidar el conjunto del mercado.

Gavaldà: Si tocas en el Sant Jordi, quemas toda la zona de Barcelona en un solo concierto. Y a nosotros nos gusta ir a tocar a Mataró, a Sabadell, a Manlleu… Y el Sant Jordi tiene un punto etnocéntrico que nos molesta por filosofía de grupo. Siempre parece que el concierto importante tenga que ser en Barcelona. No hace mucho un grupo decía “lo dejamos, ya hemos tocado en el Palau Sant Jordi, ¿qué más podemos hacer?”. Yo pensé: pues no quiero ir al Sant Jordi y que el grupo se termine.

Els Pets, el grupo formado por Lluís Gavaldà, Joan Reig a la batería y Falin Cáceres / MANU MITRU

Solo el hecho de anunciar un Sant Jordi ya motiva a la gente a comprar entradas.

Gavaldà: Y si lo anuncias un año antes, todavía hay más ganas de comprarlas.

Falin Cáceres: Y ya no digamos si dices que será tu último concierto, aunque pienses que en dos años volverás.

Recorriendo su discografía, hay ciertos productores clave. El primero, el desaparecido Marc Grau, que les ayudó a profesionalizarse.

Gavaldà: Totalmente. Marc, que estuvo en El Último de la Fila, y antes con Sisa, Jordi Batiste… En la banda tuvimos a tres músicos que venían de la escena layetana: también a Dave Pybus y a Toni Saigi, ‘Chupi’.

Y en el otro gran periodo de crecimiento está el estadounidense Brad Jones, en discos muy bien recibidos como ‘Respira’ (2001) o ‘Agost’ (2004). ¿Por qué no siguieron con él? ¿Ya habían descubierto todos sus trucos?

Gavaldà: Si hemos de ser sinceros, fue por una cuestión presupuestaria. Los discos ya no se vendían tanto y las producciones de Brad eran caras. Pero diría que es el productor más completo que hemos tenido.

Antes lanzaban un disco cada dos años y ahora, cada cuatro-cinco.

Reig: Somos dinosaurios, como en otro tiempo Pink Floyd o Genesis.

Gavaldà: Cada vez se hace más difícil hacer un disco. El último representó un mes de estudio, con todos sus gastos, y no salen los números.

Cáceres: No tienes un retorno de la inversión y utilizas la gira para tapar el agujero del disco, lo cual es engañarte un poco.

Hay inquietud por la salud de la lengua catalana, con una ‘conselleria’ creada ex profeso. ¿Ven el vaso medio lleno o medio vacío?

Gavaldà: Yo paso largas temporadas en el Reino Unido y cuando vengo noto el retroceso, ya cuando salgo del aeropuerto, cojo un taxi, voy a un restaurante… Para mí, es espectacular cómo retrocede el catalán. Quien vea el vaso medio lleno, que me diga qué medicación toma, porque me la tomaré.

Cáceres: Pero la música en catalán está más normalizada que cuando nosotros empezábamos.

¿La música en catalán tiene mejor salud que el catalán?

Gavaldà: Quizá llegaremos al punto en que haya más músicos cantando en catalán que gente que lo hable.

Reig: A la lengua la salva la calle. Trabajando en ‘Zenit’ (TV3), he visto que los artistas más jóvenes no tienen problemas en mezclar catalán y castellano no ya en un mismo repertorio, ni en una misma canción, sino en una misma estrofa.

Gavaldà: Porque el concepto de militancia lingüística hoy es absolutamente anacrónico.

Ha entrado en escena con mucha fuerza una nueva generación de figuras musicales en catalán, asociadas al pop electrónico o urbano: Julieta, Figa Flawas, Mushkaa... ¿Cómo lo ven?

Gavaldà: Ha ocurrido en muy poco tiempo, y lo veo supersaludable, incluso aunque pueda perjudicarnos. Ya tocaba. Pero hoy sales en un ‘talent show’ y con 18 años accedes a una fama inmediata y desmesurada. Después, asimílala. Has empezado desde arriba, ¿y luego qué? ¿Estás preparado mentalmente? Esta sobreexposición mediática tan incipiente no ayuda a que la carrera sea larga.

Cáceres: Cuando nosotros salimos tuvimos que picar mucha piedra, y hoy aparece algo nuevo y en breve lo ves actuando en el Palau Sant Jordi.

En este tiempo de fracturas generacionales, ¿cómo se sienten?

Gavaldà: Somos conscientes de que somos un grupo granadito que, por suerte, todavía tiene un seguimiento sorprendentemente grande e intergeneracional. Pero a estas alturas ya no te planteas si eres un ‘boomer’ o qué. Lo que quieres es tocar y que a la gente le haga ilusión venir a verte. Pero ya no nos toca ser fenómenos virales. Lo único que queremos es tener una jubilación digna y no hacer el ‘penas’ en el escenario.

¿No se ven como los Rolling Stones, vivos y coleando a los 81?

Gavaldà: Creo que a los 80 nosotros empezaremos nuestras carreras en solitario. Tengo en la cabeza tener el premio Guinness al artista que lanza su disco de debut más tarde.