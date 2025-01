La escritora y actriz Estel Solé gana el Premi Ramon Llull con 'Aquest tros de vida'

Una científica ambiciosa y de gran talento, un par reveses vitales y, todo vuelve, de nuevo en la casilla de salida. Fragilidad, resiliencia y quién sabe si también remontada. “Aquí dentro hay mucha vida, con todas sus luces, sombras, y aristas”, asegura Estel Solé (Molins de Rei, 1987). Y con estos mimbres, los de la vida misma, ha urdido la escritora y actriz catalana ‘Aquest tros de vida’, obra galardonada este viernes con el 45º Premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull.

Solé, autora de la novela ‘Si no puc volar’ y del poemario ‘Dones que somiaven ser altres dones’ y conocida, en su faceta como actriz, por su participación en la serie de TV3 ‘La Riera’, se ha llevado los 60.000 euros del galardón con una historia que, ha explicado, intenta capturar “la parte más oscura pero también la más luminosa de la vida”.

En ‘Aquest tros de vida’, su segunda novela, la también autora del libro infantil ‘Cap de grills’ se desliza en el pellejo de Lena, una científica atenazada por la precariedad “que sufre dos contratiempos” y empieza a ver cómo su matrimonio se tambalea.

En el camino, y mientras “intenta conciliar la vida laboral con la crianza”, la protagonista decide cometer el que, sopesa, “será uno de los errores más grandes de su vida”. “En la novela se ha filtrado mi propia dificultad para escribir esta novela mientras hacía otros cuarenta trabajos. También hay un debate de lucha de clases”, ha explicado Solé.

Estel Solé posa para los medios tras la proclamación del Premi Ramon Llull / JORDI OTIX

Enigmática trama, con favores a desconocidos, viajes a Occitania, y matrimonios peculiares en formato salvavidas. “Lo que sostiene la novela es la autenticidad de la voz de la protagonista que necesita reencontrarse al salir de viaje”, ha apuntado desde el jurado el escritor Carles Casajuana. “Son los personajes los que acaban sosteniendo las historias”, ha confirmado la escritora, para quien, resumiendo mucho, ‘Aquest tros de vida’ es la historia de alguien que ha dejado de añorar y se ha animado a vivir de una vez por todas.

Muerte y esperanza

“Es vida, muerte, esperanza y resiliencia”, ha dicho sobre un libro nacido en parte de su interés por abordar la violencia obstétrica y, al mismo tiempo, asomarse al abismo de amores perdidos de ‘Martha’, la canción de Tom Waits. “No sé cómo, pero he conseguido casar las dos cosas”, ha bromeado. De fondo, sonando, aquello de "and, Martha, all I had was you, and all you had was me".

Solé, que ha asegurado estar procesando aún la noticia (“seguro que os creeis más vosotros que yo”, le ha dicho al jurado), ha reconocido que para ella escribir “es algo tortuoso”. “Soy muy exigente conmigo mismo y me pido, cuando bajo a la cueva a buscar las palabras, que sea absolutamente honesto y riguroso. Porque escribir es también enfrentarse a los demonios y los fantasmas”, ha dicho.

‘Aquest tros de vida’, que se publicará el 26 de febrero, se ha impuesto a otras 52 novelas presentadas al premio. El jurado ha estado formado en esta edición por Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera y Emili Rosales.

‘Història d’un piano’, la obra con la que el musicólogo y escritor Ramon Gener se llevó el premio el año pasado, fue la novela más vendida de 2024 y se tradujo a ocho idiomas.