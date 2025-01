Rufus Wainwright: "'Dream Requiem' se ha convertido en un réquiem por el sueño americano"

Hay ganas de escuchar la última obra clásica de Rufus Wainwright, que estrena en España ‘Dream requiem’ con la OBC dirigida por Ludovic Morlot y la soprano Anna Prohaska como solista, el Orfeó Català y el Cor Infantil. El polifacético cantante y compositor estadounidense ejercerá de narrador en el concierto en el Palau de la Música Catalana este sábado en sustitucion de Sharon Stone. La actriz no ha podido abandonar Hollywood debido a los terribles incendios que han arrasado buena parte de su comunidad.

Para Wainwright, su obra, un réquiem por la muerte de un planeta que sucumbe a la avaricia humana, resuena hoy más que nunca, no solo por todo lo perdido en los incendios de Los Ángeles, sino por el cambio para el que se prepara en su país tras la llegada al poder de Donald Trump. "Se ha convertido en un réquiem por el sueño americano", ha confesado hoy en el Auditori.

Un lugar en la clásica

Se le veía satisfecho tras el ensayo de la OBC de su obra. "Con 'Dream Requiem' siento que he hallado mi sitio en la clásica como compositor", ha asegurado, contento con el sonido desplegado por los intérpretes. El músico, que creció amando la música folk en casa y tiene una destacada carrera como cantautor en el mundo del pop, también ha compuesto dos óperas. Siente auténtica pasión por el género pese no haber ido nunca al conservatorio.

El director Ludovic Morlot y Rufus Wainwright, en el ensayo de 'Dream requiem'. / Jordi Cotrina

Para él, el reto de enfrentarse a un réquiem ha sido una aventura extraordinaria. El ‘Requiem’ de Verdi, pero también el de Mozart, el de Fauré y el de Berlioz han influido en su composición, que incluye pequeños guiños. Como en el 'Requiem' de Britten, las partes religiosas en latín se alternan con otras que no lo son. En este caso, un poema romántico de Byron que le va como anillo al dedo a esta obra que compuso en plena pandemia. Lord Byron habalaba en él de ese verano oscuro provocado por las toneladas de ceniza en la atmósfera lanzadas tras la irrupción del volcán Tambora en Indonesia. El poema de Byron es una oda apocalíptica sobre el último hombre vivo tras una catástrofe global que Wainwright utiliza como metáfora de los miedos que nos asaltaron durante la pandemia.

Hogares perdidos

El músico norteamericano nunca imaginó que su réquiem por la destrucción del planeta y la falta de contacto humano acabaría resonando tanto en su estreno en Barcelona tras los terribles incendios en Los Ángeles, donde vive con su marido y su hija. Por suerte su casa sigue en pie aunque estuvo a punto de ser devorada por las llamas. "Tengo seis o siete amigos que lo han perdido todo", explica. También el director titular de la OBC, Ludovic Morlot, ha perdido su hogar en Los Ángeles. "Siempre he hallado refugio en la música en momentos difíciles. Me estoy agarrando a este 'Dream requiem', me está ayudando a seguir adelante", ha declarado intentando mirar al futuro con optimismo pese a la tragedia.

Seis instituciones internacionales han hecho posible el encargo de esta pieza: la Orchestre Philharmonique de Radio France, la Filarmónica de Helsinki, la Royal Opera House de Londres, Los Angeles Master Chorale, Netherlands Philharmonic Orchestra y RTE National Symphony Orchestra de Irlanda.

No quedan entradas en el Palau de la Música pero su 'Dream Réquiem' estrenado en París con Meryl Streep como narradora y la Orchestre Philharmonique de Radio France acaba de salir en disco para quienes quieran emocionarse con la última creación de este inspirado artista. La otra opción es ponerse en la lista de espera por si alguien al final devolviera la entrada.