Karla Sofía Gascón, la primera mujer trans en optar al Oscar a mejor actriz

La película 'Emilia Pérez' se ha hecho con dos récords en las nominaciones a los premios Oscar. En primer lugar, el narcomusical francés, que transcurre en México, se ha convertido en la primera producción internacional en lograr 13 nominaciones a los galardones de Hollywood. En segundo lugar, la actriz española Karla Sofía Gascón (Alcobendas, 1972) se ha convertido en la primera mujer trans en conseguir una nominación como mejor actriz protagonista por su papel en la película. Sus competidoras para el próximo domingo 2 de marzo son Demi Moore ('La sustancia'), Cynthia Erivo ('Wicked'), Mikey Madison ('Anora') y Fernanda Torres ('I'm Still Here').

Poco después de descubrir su nominación, la intérprete ha reaccionado en sus redes sociales. "Nam Myoho Renge Kyo", ha compartido Gascón. Se trata de un mantra japonés dentro de la religión budista que hace referencia al "compromiso con nosotros mismos de no ceder jamás ante las dificultades y remontarnos victoriosos sobre nuestros sufrimientos".

Con esta nominación a los premios más importantes de la industria cinematográfica, la actriz vuelve a hacer historia después de convertirse el pasado año en la primera mujer trans en conseguir el premio a mejor actriz femenina en Cannes por la citada película musical de Jacques Audiard.

“Si buscas en internet la palabra ‘trans’, los únicos resultados que obtendrás son insultos y pornografía, y por eso no es sorprendente que muchas familias prefieran tener un hijo delincuente que uno transgénero. Hay gente empeñada en impedir que hagamos lo que queremos con nuestras vidas, y me da igual que sean miembros de la ultraderecha o esas feministas que nos culpan de haberles quitado no sé muy bien qué. Todos ellos son igual de intolerantes. Y sus palabras no van a poder pararme, no van a detenernos”, declaró la actriz durante su discurso en el Festival de Cannes.

Trayectoria

Karla Sofía Gascó comenzó su transición a mujer en 2016, sobre lo que escribiría dos años después el libro 'Karsia. Una historia extraordinaria'. Diplomada en interpretación por la Escuela de Cinematografía de Madrid (ECM), comenzó su carrera en los 90, antes de transicionar, participando desde entonces en España en diversas series, como 'Los ladrones van a la oficina' , 'Isabel', 'Al salir de clase', 'La que se avecina' y 'Hospital Central', entre otras, y con películas 'La caja 507' o 'Di que sí'.

Sin embargo, en 2009 se trasladó a México donde finalmente logró alcanzar el éxito con su aparición en varias series de éxito como 'Corazón salvaje', 'Llena de amor', 'Rebelde'', y películas como 'Nosotros los nobles'.

Como ella misma explicó, desde que tenía cuatro años supo que era una mujer, pero hasta cuatro décadas después, en 2016, no sintió que se dieran en su vida las condiciones necesarias para iniciar la transición. “Tras completarla sufrí mucho, porque no sabía qué iba a pasar con mi carrera, y porque tuve que acostumbrarme a recibir insultos y amenazas”, declaró en una entrevista con este diario el pasado mes de junio. Llegaron a intimidarla diciéndole que la iban a descuartizar. “Pero nada de eso importa ya, ahora nadie puede hacerme daño”.

Su gran oportunidad llegó con la película 'Emilia Pérez', la película musical de Jacques Audiard sobre un narco mexicano que transiciona a mujer; un papel por el que fue premiada en los Premios del Cine Europeo, y nominada al Globo de Oro, al Bafta, al sindicato de actores y al Critics Choice. En esta edición de los Oscar, Gascón se ha convertido en la única presencia española en la gala de los premios de este 2025.