Crítica de 'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela': tragicomedia intergeneracional

'Cómo hacerse millonario antes de que muera la abuela' Dirección: Pat Boonnitipat Intérpretes: Putthipong Assaratanakul, Usha Seamkhum, Sanya Kunakorn Estreno: 24 de enero de 2025 ★★

En la secuencia de apertura, la abuela del título asegura que reza a los seres sagrados. Junto a sus hijos y nieto, come en el cementerio, sentada junto a la lápida de los familiares muertos. Pero las tradiciones terminan aquí. No es de extrañar que este filme tailandés haya pasado el primer corte para la carrera de los próximos Oscars, en la categoría de película internacional. No tiene nada que ver con el cine de Apichatpong Weerasethakul, el tailandés más internacional vía festivales. Es un filme dramático y cómico a partes iguales, de raíz eminentemente popular, pero realizado según los modos occidentales.

El título original en tailandés hace referencia al hambre, algo que tiene que ver con la relación inicial entre la abuela, una mujer curtida, muy independiente, afectada de un cáncer terminal, y su nieto, un ‘streamer’ llamado M que de repente quiere dedicarse a la mujer sin desdeñar su herencia. Como mandan los cánones, el joven descubre otros alicientes en su relación con la abuela que le apartan de sus prosaicas intenciones iniciales. El filme tiene por momentos el tono entrañable que marca la abuela, encarnada por una actriz no profesional, pero el exceso de música dulzona y unos cuantos tópicos desvirtúan un tanto este acomodado relato de acercamiento generacional.