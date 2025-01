Carles Sans hace partir de risa a los lectores de Prensa Ibérica con 'Per fi sol!'

Carles Sans triunfó este jueves en el Teatre Poliorama con 'Per fi sol!', el divertido monólogo con el que hace tres años inició su carrera como actor en solitario, sin Tricicle, después de que el famoso grupo de mimo pusiera punto final a su carrera. Ágil con la palabra, empático y con unas expresiones que hacían partir de risa al personal, Sans conectó con un público diverso en su tercera temporada en Barcelona. Las otras dos fueron en el Teatro Borrás, pero el Poliorama le va que ni pintado a este espectáculo donde Sans se siente como pez en el agua. Lo lleva muy rodado tras haberlo presentado en 125 teatros de toda España ante 115.000 espectadores.

Suscriptores y lectores de EL PERIÓDICO, 'Sport', 'Empordà', 'Regió 7' y 'Diari de Girona' (cabeceras del grupo Prensa Ibérica) ocupaban la platea en esta función y al acabar pudieron saludar al artista, al que muchos conocen no solo como intérprete sino también como columnista de este diario. "Ver a un público tan entusiasta es un subidón de autoestima. Este espectáculo me enseñado que siempre quedan puertas por abrir, cosas por hacer. Ha sido una enseñanza de vida", comentó el artista satisfecho. Muchos de los espectadores se pusieron en pie para aplaudirle en el Poliorama. "Ha sido fantástico", "maravilloso, ¡qué tío!", "cómo me he reído, buenísimo" fueron algunas de las valoraciones recogidas entre el público. Quienes coincidieron con Sans a la salida del teatro le pidieron autografos y se fotografiaron con él. "A todas nos ha encantado. No esperábamos reír tanto. ¡Sales mucho mejor del teatro de lo que entras!", señalaron unas seguidoras de EL PERIÓDICO, agradecidas por la iniciativa de Prensa Ibérica de invitar a sus lectores y suscriptores. "Ojalá lo hagan más", señalaron.

"Nunca imaginé que este espectáculo tendría tan buena acogida"

Sans recordó que no las tenía todas consigo cuando decidió seguir adelante en solitario reconvertido en monologuista con un estilo propio, tras 40 años dedicado al teatro gestual. "Nunca imaginé que este espectáculo tendría tan buena acogida. Pero tras dos temporadas en Madrid y esta tercera que empiezo en Barcelona creo que ya toca cambiar", apuntó. Calcula que para mediados de este año acabarán las funciones que ya tiene apalabradas y su plan es seguir adelante y preparar un nuevo espectáculo. Ya tiene nuevas anécdotas reales en su libreta. Su idea es montar algo en la línea de 'Per fi sol!', donde ha dado a conocer su don para contar historias y sacar jugo a un montón de situaciones, "todas reales". Una gran parte del espectáculo versa sobre sus años con Tricicle, pero también hay historias personales. "Al principio salir solo a escena me aterrorizaba. Ahora ya no. Lo importante en el fondo no es tanto qué explicas sino cómo", aseguró Sans.

Una propina

El cómico también ha trabajado como director de 'El Tenoriu' esta temporada, una aclamada comedia inspirada en el clásico de Zorrilla protagonizada por Andreu Buenafuente y Sílvia Abril que se estrenó con todas las entradas vendidas en el mismo teatro donde él actúa estos días hasta el 16 de febrero. "El espectáculo gustó mucho y regresará por las mismas fechas este año", confirmó. "Considero que todo lo que estoy haciendo ahora es como una propina profesional que me concedo a mí mismo. Si sigo saliendo a escena es porque me divierto". Por ese mismo motivo ha lanzado en Instagram una serie de divertidos vídeos con Vanesa Lorenzo, la modelo casada con el exblaugrana Carles Puyol. Con ella todo surge de manera espontánea, se potencian el uno al otro y ríen mucho. "Ella es muy payasa", apunta Sans. "Otros se echarían para atrás por miedo a hacer el ridículo. Nosotros, no. Y lo cierto es que estamos teniendo respuestas superpositivas de la gente".