¿Quién es Addison Rae, la primera 'tiktoker' que protagoniza una portada de 'Rolling Stone'?

La amenaza del cierre de Tiktok en Estados Unidos - que ha acabado siendo un apagón de 13 horas - ha atemorizado a millones de usuarios, tanto a personas que utilizan la aplicación solo para entretenerse como a creadores de contenido que han conseguido ganarse la vida gracias a esta 'app'. Y es que desde que TikTok empezó a crecer en 2017, se ha convertido en una nueva fuente de 'influencers' en todo el mundo. Un solo vídeo viral es suficiente para que una persona desconocida pase a estar en boca de todos (un ejemplo reciente es la 'tiktoker' española Roro). Y aunque la fama puede ser efímera para algunos, otros logran consolidar una carrera; y no solo como creadores de contenido, ya que gracias a su gran número de seguidores pueden dar el paso a la música o a la actuación.

Esa es la historia de la protagonista de la nueva portada de 'Rolling Stone': la 'tiktoker', cantante y actriz Addison Rae. En una publicación cuya primera página ha sido ocupada por leyendas como Bob Dylan, John Lennon y Bob Marley y estrellas globales como Bruce Sprinsgsteen, Madonna, Nirvana, Coldplay o Shakira (¡y Rosalía!), se abren ahora paso las personalidades de Internet. No es la primera vez que un 'influencer' sale en la portada: en 2022, la revista inauguró 'The Creators Issues', un número especial en el mes de mayo para no quedarse atrás en la nueva cultura pop y las tendencias de internet; ese año, el protagonista fue el 'youtuber' MrBeast, y en el 2023, Emma Chamberlain. Sin embargo, Rae no aparece en calidad de "creadora", sino que protagoniza la revista por el salto que ha hecho "la reina de Tiktok" al mundo del pop.

La reina de Tiktok

Addison Rae empezó en Tiktok en junio de 2019, subiendo vídeos de baile sobre canciones populares. Su fama creció muy rápido, sobre todo después de un 'tiktok' con la canción 'Obsessed' de Mariah Carey. En poco tiempo se convirtió en una de las 'tiktokers' más seguidas, y ahora mismo es la quinta persona del mundo con más seguidores en esta 'app', 88,6 millones.

En 2021 dio el salto a la música, con una canción también titulada 'Obsessed' (nada que ver con la de Mariah Carey). Al mismo tiempo, empezó su carrera de actriz con la película de Netflix 'He's All That'. Cuatro años más tarde, ha publicado tres 'singles' y un EP y cuenta con más de 12 millones de oyentes mensuales en Spotify. También ha colaborado con otras cantantes, como Charlie XCX. Y 'Rolling Stone' la entrevista en un reportaje con el subtítulo "¿Puede reinventarse a ella misma como una nueva estrella pop - y ganarse el respeto por el camino?".

La influencia de Tiktok en la música

Aunque hay quien pueda sorprenderse por la aparición de una 'tiktoker' en una revista musical, estos dos mundos están mucho más correlacionados de lo que parece. Tiktok lleva años revolucionando la industria musical, como promotor de artistas ya conocidos, descubridor de nuevos talentos y como una potente herramienta de márketing. Rae no es la única estrella que ha saltado al mundo de la música, también lo hicieron las 'influencers' Bella Poarch y Dixie d'Amelio.

Y no solo sirve para 'influencers'; artistas musicales medianamente conocidos han conseguido catapultar su fama gracias a esta red social. Desde Doja Cat con 'Say So' a Íñigo Quintero con 'Si no estás' y otros más pequeños como Lola Young con 'Messy' o Yami Safdie con 'En otra vida'. Cuando una canción se hace viral en Tiktok, se vuelve la más escuchada del cantante, con un número de reproducciones muy superior a los habituales. En otros casos, como en el de Rae, es la fama de Tiktok la que les permite tener muchos fans y lanzarse al mundo musical. La 'reina de Tiktok' es la primera 'influencer' en progatagonizar un número normal de 'Rolling Stone', pero, muy probablemente, no será la última.