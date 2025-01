Pi de la Serra: "Toco y compongo cada día, es como un vicio"

La última vez que hablamos con él, fue muy duro con Barcelona: “Aquí te trincan la pasta y la salud”, afirmó. Pues bien, cuatro años después, Quico Pi de la Serra es un feliz residente de una masía en el Montseny. “A los pies del Turó de l’Home. Ahí estoy con la mujer con la que me he casado y que amo. Es otra historia. Te levantas y enfrente tienes un prado, y tenemos perros, y un estudio brutal”, explica el trovador ‘bluesman’, que este viernes ofrece en el Auditori (sala 2) el recital inaugural de la 30º edición del festival Barnasants.

Atrás quedan sus años de vecino de Ciutat Vella, los últimos junto a la Via Laietana, cerca de cierto inmueble portador de recuerdos ingratos. “Hay personas que están moviéndose para que la comisaría, donde por desgracia fui demasiado a menudo, se convierta en un lugar que se pueda visitar. Sería una señal de normalidad”, defiende Pi de la Serra, que acabó criticando a un gobierno municipal, el de Ada Colau, al que había dado su apoyo unos años antes. ¿Ha acabado convirtiéndose en un escéptico político? “No, no, qué va. La política, bien entendida, es absolutamente necesaria”.

Antología y estrenos

El autor de piezas esenciales de la ‘nova cançó’, como ‘L’home del carrer’, ‘Passejant per Barcelona’ o la siempre actual ‘Si els fills de puta volessin, no veuríem mai el sol’ ofrecerá un recital de carácter antológico, acudiendo a sus clásicos y citando, por petición de Barnasants (que este año rinde homenaje a los iconos de la canción de autor), a dos colegas ya desaparecidos, Guillem d’Efak y Ovidi Montllor. Prevé estrenar alguna composición, como ‘Llunetes’, sobre una fantasiosa maternidad de la Luna y su relación con las mareas. Le acompañará la armónica de Joan Pau Cumellas.

Quico Pi de la Serra, junto al director de Barnasants, Pere Camps. / Manu Mitru

El oficio de hacer canciones e interpretarlas sigue ahí. “Toco y compongo cada día, es como un vicio. Para mí es muy fácil, es mi trabajo”, dice, y tararea una melodía improvisada. Otra cosa es el mundo discográfico, con el que siempre ha mantenido descreídas distancias. “No sé ni cómo va ahora lo de los discos. ¿Existen?”, pregunta, y revela que sopesó grabar un álbum de despedida, tras el directo ‘Cançons de combat’ (grabado en Barnasants en 2020). “Lo tenía todo, incluido el título: ‘L’últim’. Llamé a Nazario, pero ya no dibuja desde hace años, y luego alguien me dijo ‘pero si los discos ya no existen’”, explica. Es una pena que varias de sus obras clásicas no estén en las plataformas de ‘streaming’. ¿Y plantear una integral? “Olvídalo”.

La ausencia del guitarrista Amadeu Casas, fallecido en 2020, es un hueco que se advierte difícil de llenar. “Amadeu era muy Amadeu, no solo le interesaban las guitarras, también la canción, y se sintió muy maltratado cuando su disco ‘Lo gaiter de la muga’ (2013), que era muy bueno, pasó desapercibido”, revela. ¿Y él, se ha sentido alguna vez así, ninguneado? “No, no, me considero un niño mimado, lo cual es peligroso, porque a veces la cagas y te aplauden”, hace notar. No hay motivos para bajar del tren “mientras el cuerpo aguante”, desliza. “Aunque en casa hace tiempo que me dicen que doy pena”, bromea (suponemos). No mira hacia atrás y sigue teniendo algo de cantautor punk. “Yo, las agendas, cada año las tiro”.