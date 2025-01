El policía John Rebus de Ian Rankin regresa a la ficción televisiva

Según explicaba Sir Ian Rankin en su introducción a una edición de coleccionista de 2007 de 'Nudos y cruces', su segunda novela y la primera sobre el policía John Rebus, fue en marzo de 1985 (el día 19, para ser precisos) cuando apuntó en su diario que había tenido una idea brillante para una historia criminal. Idea que le llegó muy completa, casi cerrada, igual que la personalidad de su antihéroe: "Rebus, creo ver ahora, llegó como un personaje perfectamente formado, con su esposa distanciada, su joven hija y su frágil cordura".

Aunque ese golpe de inspiración le hizo ilusión, Rankin no tenía por entonces particular interés en la ficción detectivesca ni sabía nada de procedimientos policiales; pudo explicar mínimamente estos últimos gracias a la paciencia de un par de cautelosos detectives de la comisaría de Leith. Pensaba en 'Nudos y cruces' como en una única novela, no como en el inicio de una saga de, hasta la fecha, 25 libros, a la vez colección de casos retorcidos, biografía por tomos de un hombre desesperado e historia de los cambios sociales en Escocia a lo largo de las décadas. Una saga que ha dado pie a dos series televisivas, una de principios de los dosmil y otra que podremos ver en Movistar Plus+ desde el miércoles, día 22, casi coincidiendo con el 40º aniversario del nacimiento de su referente literario.

Agente del orden sin orden

Ligeramente escéptico al principio con su propia criatura, Rankin se acabó enamorando, en parte gracias al interés mostrado por los lectores, de este policía adusto nacido en el condado escocés de Fife (como el propio autor), nieto de inmigrante polaco, hijo de hipnotizador, soldado en las fuerzas especiales británicas hasta que un entrenamiento intenso le causó una crisis nerviosa. Con ayuda del ejército, se aseguró un puesto en la policía de Lothian y Borders, en la que pronto pasó de sargento a inspector.

Por supuesto, todo lo que tiene de efectivo lo tiene de problemático, o aquí no habría drama ni épica complicada alguna. El Rebus de los libros (y ahora, también de la serie 'Rebus') es un tipo bebedor, fumador, con ciertas dificultades para controlar la ira, con un alto sentido de la verdad y la justicia y, a la vez, tendencia a saltarse los códigos policiales cuando es presuntamente necesario. El clásico policía o detective que, en su afán por llegar al fondo de un caso, es capaz de enterrar temporalmente su salud mental y sus relaciones personales.

Un momento complicado

En la serie nos (re)encontramos con Rebus (interpretado por Richard Rankin, el Roger McKenzie de 'Oulander') en un momento complicado (otro más) en su carrera y su vida personal. Hace un año del accidente en el que se vio involucrado con el patrón del crimen Cafferty (Stuart Bowman), y que dejó a su mentor George (Sean Buchanan), jefe de la brigada de delitos graves, en silla de ruedas. Hay mucho por aclarar de esa historia. Su exmujer Rhona (Amy Manson) y la hija de 12 años de ambos, Sammy (Mia McKenzie), tienen una nueva vida en compañía de un hombre que, además de bueno, es rico.

En uno de los pocos días que tiene a Sammy, una visita a casa de los tíos acaba en pelea. John no tiene la mejor relación con su hermano Michael (Brian Ferguson), aquí reinventado como antiguo soldado que malvive repartiendo paquetes y acaba metido en líos gansteriles que salpicarán a Rebus. El guionista Gregory Burke (''71', '7 días en Entebbe') juega bastante libremente con las cronologías de otros personajes de la saga literaria, como la comisaria Gill Templer (Caroline Lee Johnson) o la inspectora agente Siobhan Clarke (Lucie Shorthouse), que acaba de salir del curso de inspector y ahora aguanta lecciones de realidad del gruñón Rebus. "El centro es un parque temático", le dice sobre un Edimburgo plagado de modernos ingleses. "Se sacan un grado y se enamoran de esto. Y se quedan y se casan y se vuelven… 'instagrammers'. Y van en bici como si esto fuera Dinamarca o algo así".

Otros Rebus en pantalla

Ya desde finales de los años 80 -es decir, poco después de que se publicara 'Nudos y cruces' en 1987-, hubo planes de llevar al personaje a la televisión. En la BBC se plantearon contar con Robbie Coltrane como protagonista, un actor seguramente aún menos creíble como el personaje que los que finalmente le dieron vida en ITV en los primeros dosmil. Como afirmaba hace poco el crítico Jack Seale en 'The Guardian', John Hannah (el amigo gay Matthew de 'Cuatro bodas y un funeral') resultaba "demasiado suave y lánguido" en el papel, y su sucesor Ken Stott acabó siendo "irascible de manera genérica". Richard Rankin sabe encarnar mejor las ambivalencias del personaje, esa enorme vulnerabilidad combinada con una terrorífica capacidad para hacer crujir huesos en algún arranque.

Hay que recordar, por otro lado, que ha habido un cuarto Rebus en pantalla: el gran Brian Cox (alias Logan Roy de 'Succession') encarnó al personaje en su crepúsculo, como Rankin lo ha escrito en las últimas novelas, en el cortometraje 'John Rebus: The lockdown blues', entrega estelar de una serie producida por el National Theatre of Scotland en respuesta a la pandemia de coronavirus.