Perico Pastor presenta 'Aigües del temps' en el Romea: "La mejor parte de un cuadro es pintarlo"

Sobre el escenario, una mesa; lienzos por el suelo. Perico Pastor (La Seu d'Urgell, 1953) desliza el pincel creando una figura negra que se asemeja a un cuerpo desnudo. Acaba, lo deja en el suelo y vuelve a empezar. Faltan apenas unos minutos para que empiece 'Aigües del temps' en el Teatre Romea, la puesta en escena, dice, "de un acto repetitivo que llevo más de 70 años haciendo". 'Aigües del temps' ofrece al público la posibilidad de ver cómo Pastor crea una de sus obras de arte mientras explica el cuento 'La obra maestra desconocida', de Honoré de Balzac.

Es un relato que invita al lector a reflexionar sobre la imposibilidad de pintar. Antes de empezar la narración, Pastor recoge una de las figuras y enseña al público (entre el que se encuentra el 'expresident' Jordi Pujol) la técnica oriental que le ha acompañado durante años de creación artística: pintar sobre papel mojado. Una técnica con la que se familiarizó en Nueva York y en la que ha basado gran parte de su obra. Explica que le encanta, porque no tiene casi control sobre los colores que pinta. "La parte más difícil es mojar el papel", bromea.

Y empieza el cuento, una historia de pintores que buscan expandir los límites de la pintura y encontrar la perfección. "Pintar es posible -explica Pastor-, pero es fácil caer en la trampa de pensar que la pintura es la imitación o la copia de la realidad". Eso es precisamente lo que intentan hacer los personajes de la obra, pero el protagonista se propone ir aún más allá, y captar lo imposible de captar: el aire que nos rodea.

Perico Pastor pinta un cuadro durante la charla 'Aigües del temps' en el Romea / Manu Mitru

Líneas y colores

Pastor empieza a darle color a la figura, un naranja amarillento que se expande al tocar el papel mojado. En la historia, los pintores debaten sobre el dibujo y la pintura, las líneas y los colores. "La pintura no es realista, ni pretende serlo. Pero el público consigue ver una señora desnuda, aunque no lo sea", señala Pastor. Al final de la historia, gracias a una joven que se presta como modelo, uno de los artistas crea su obra perfecta. Cuando se la enseña a los demás, estos no entienden nada, ven solo un montón de líneas. Solo tras horas de mirar, logran descubrir en una esquina el pie más maravilloso del mundo. Cuando se marchan, el autor de la obra destruye el cuadro y se quita la vida. También Pastor destruye su obra una vez acabada. "La mejor parte del cuadro es pintarlo, y la mejor parte de verlo es ver cómo se pinta".

Con 'Aigües del temps', Perico Pastor busca transmitir al público que el objetivo del arte es unir a la gente, "que entendamos todos que [una figura] es una señora, e incluso que nos guste: lo importante es que compartamos esta convención".