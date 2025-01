Eduard Sola habla tras su discurso viral en los Premis Gaudí: "También había pobres catalanes"

El escritor Eduard Sola recogió este sábado el galardón al mejor guion por ‘Casa en flames’ en la gala de los Premios Gaudí sin saber que su reivindicativo discurso declarándose de una familia de "orgullosamente charnegos" iba a levantar la controversia en las redes sociales.

"No podía adivinar esta polémica porque hay algo principal: este discurso se hace desde el yo, desde mi experiencia, desde mi familia, y obviamente la gente legítimamente y con un enfado y una virulencia que no comparto reclama otras cuestiones: que también había pobres catalanes", ha comenzado a explicarse el guionista.

"El discurso lo hago desde mi experiencia"

"Es verdad, estoy de acuerdo", ha proseguido. "Pero como el discurso lo hago desde mi experiencia...", se ha justificado.

"Mi abuelo fue minero y luego paleta y yo me dedico a escribir. La gracia no es que yo esté arriba o abajo en un 'ranking' de profesiones, sino que yo soy escritor en buenas condiciones y porque yo he querido, y a eso es a lo que tenemos que aspirar: a que la gente pueda dedicarse a lo que quiera en buenas condiciones", ha relatado.

"Así que el debate está en torno a todo lo que no he dicho, no de lo que he dicho", ha concluido".

Sola ha atendido esta mañana el programa de TV3 'Els matins', donde ha tenido una charla con su presentadora, Ariadna Oltra. "Soy un hombre tranquilo, que estoy en casa escribiendo, no me imaginaba el huracán", ha reconocido Sola, que llevó escrito el discurso a la gala de los Gaudí.