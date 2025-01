El discurso de Eduard Sola al recoger el Gaudí por 'Casa en flames' enciende la controversia en redes

"Nos gustaría tener una cala en la Costa Brava y un barquito para salir a navegar. Pero no lo tenemos. En casa somos orgullosamente charnegos (…). Si mi abuelo era analfabeto y yo me dedico a escribir, es porque algo ha pasado, y eso se llama progreso. Si estoy aquí delante recogiendo un Gaudí no es gracias solo a mí, sino a la escuela pública. Si yo me dedico a escribir es que algo estamos haciendo bien. Enviemos a la mierda a los xenófobos, los que se aprovechan de los demás, sigamos, por favor, acogiendo a los de fuera, con los brazos abiertos, y veremos cómo en unos años escribirán grandes historias catalanas”.

Con este reivindicativo discurso Eduard Sola, cuyos abuelos eran andaluces, recogía el premio al mejor guion por ‘Casa en flames’ en la gala de los Premios Gaudí de este fin de semana. Unas palabras que no han dejado indiferente a nadie y que han desatado un encendido debate en redes, con apasionados partidarios y grandes detractores.

