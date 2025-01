Arià Paco gana el Llibres Anagrama con una novela sobre el sexo y el deseo masculino

‘Teoria del joc’, anuncia el jurado, “se lee también como una educación sentimental en el siglo XXI, donde los protagonistas viven dentro del triángulo que hacen el deseo, el sexo y el amor”. ¿También? “Esta novela explora las fronteras de las nuevas masculinidades, al tiempo que cuestiona su impacto en la era de los “centinelas del consentimiento y la prudencia’”, sentencia Jordi Puntí sobre la obra con la que Arià Paco (Igualada, 1993), doctor en Filosofía por la Universidad de Arizona y autor de las novelas ‘Mentir a les mosques’ (2020) y ‘Covarda, vella, tan salvatge’ (2022), se ha llevado este lunes el 10º Premi Llibres Anagrama.

Número redondo (o no tanto, ya que la séptima edición quedó desierta) y una novela ganadora que se antoja el complemento perfecto de ‘Com el so d'un batec en un micròfon’, título sobre las contradicciones del deseo con el que Clara Queraltó subió al podio el año pasado.

Porque ‘Teoria del joc’, escogida por unanimidad un jurado formado Mita Casacuberta, Guillem Gisbert, Imma Monsó, Sergi Pàmies, Jordi Puntí y las editoras Isabel Obiols y Silvia Sesé, “abre la puerta de la narrativa masculina sobre el deseo heterosexual, la seducción y el sexo de unos hombres que no son exactamente otros pero ya no son los mismos”. Amor, deseo y sexo en la era de las nuevas masculinidades y las "virilidades tóxicas". "Lo vemos follando, y mucho, pero también intentando detectar sus tics machistas y enfrentándose a esa idea del hombre deconstruido que no acaba de encajar con sus deseos en la cama", resume Imma Monsó sobre el protagonista de 'Teoria del joc'.

Culpa y deconstrucción

En la novela, que llegará a las librerías a finales de marzo, Arià Paco desovilla la historia de Ernest, un joven que intenta narrar su deseo pero que es incapaz de hacerlo "sin enzarzarse en la autojustificación". Para resolver el entuerto, convoca a una narrador que se hará cargo de su historia y resumirá dos décadas de educación sentimental y sexual; del despertar carnal a Tinder; de la pornografía al amor a tres bandas.

En el menú, redes sociales, poliamor, vulnerabilidad y contradicciones. “Hacía tiempo que iba a la librería buscando a alguien que escribiese esto. Cuando hay un cambio de valores, es un espacio para la literatura, y me estaba faltando esta novela heterosexual sobre el deseo masculino que se interrogue también sobre el feminismo”, ha explicado el autor tras conocer el veredicto.

“La culpa es el gran eje de la novela. Una culpa masculina, relacionada con el sexo, que contrasta con la libertad que se tomaba la generación anterior, la mía, en el amor y en el sexo”, añade Monsó, para quien Ernest "nos revela cómo se inicia en el sexo y en el amor inmerso en cuestionamientos críticos que los relatos pioneros sobre la deconstrucción de la masculinidad apenas se ha atrevido a afrontar". “Arià Paco disecciona con ojo clínico las estrategias millennial para hacerse cargo del deseo. En el balance, algún triunfo pero también alguna emoción atávica difícil de controlar”, destaca Guillem Gisbert.

“Nuestro trabajo es construir una moral sin el peso de la tradición o de la religión”, ha añadido Paco sobre una novela que, asegura, nació a la contra, buscando su propio espacio de libertad. "Una de las cosas que más me hizo querer escribir fue ir en contra de un discurso simplista, de etiquetas. Mi escritura es ética en el sentido de los antiguos. Siempre escribo con esa perspectiva. Así que quizá sea una novela sobre moral no necesariamente epicúrea", ha dicho. "Leyendo 'Teoria del joc' constatas que aún hay novelas que te pueden afectar como un desastre y abrirter el mar helado que llevas dentro, que decía Kafka", celebra, también desde el jurado, Mita Casacuberta.

El Premi Llibres Anagrama, dotado con 12.000 euros, ha recibido este año 73 originales y celebra su primera década de vida sumando a Paco a un palmarés formado por Albert Forns, Tina Vallés, Llucia Ramis, Irene Solà, Anna Ballbona, Pol Guasch, Andrea Genovart y Clara Queraltó.