Ganadores de los Premis Gaudí 2025: lista de premiados

Mejor protagonista masculino

El 47 sigue arrasando en los Premis Gaudí, y también se ha llevado el premio al Mejor protagonista masculino, que es para Eduard Fernández, que recoge su quinto Gaudí por su inolvidable papel como Manolo Vital imitando el acento del activista vecinal que puso a Torre Baró en el mapa y ha alabado el hecho de que la película no se haya doblado. "Ha habido gente que lo ha malinterpretado. Hay que respetar a los actores. Se ha de ser radical en esta vida""Ha sido muy bonito hacer esta película y ver que la gente se emocionaba, te saludaba, lloraba y aplaudía como hace años que no se hacía. Deberíamos ser consecuentes y no poner lo más alto posible el alquiler. Tiene que ponerse a un precio asequible. Habla de la dignidad de la gente y como una persona que vino sin nada y se integra, es muy bonito ver como todos se han sentido acogidos en Catalunya. No la hemos doblado para respetar la faena de los actores. Creo que se debe ser radical con lo que uno cree. Esto va por Torre Baró y por la dignidad"