Dónde ver 'El 47', 'Casa en flames', y las demás películas ganadoras de los Premis Gaudí

La noche más importante del cine catalán se ha celebrado este sábado 18 de enero en el Auditori Fòrum CCIB. 'El 47', de Marcel Barrena, ha triunfado este sábado en los premios Gaudí de la Academia del Cine Catalán, con siete estatuillas más la del público, con premios muy repartidos entre producciones como 'Polvo serán', 'Casa en flames' y 'Segundo premio', y con una gala reivindicativa muy musical y dinámica.

'El 47' y 'Casa en Flames'

'El 47' ha ganado siete galardones: Mejor película, Mejor dirección de producción para Carlos Apollinaire; Mejor vestuario para Olga Rodal e Irantzu Ortiz; Mejores efectos visuales para Laura Canales e Iván López Hernández; Mejor maquillaje y peluquería para Karol Tornaria; y los de Mejor actor protagonista y actriz secundaria para la pareja formada por Eduard Fernández y Clara Segura.

Está disponible en Movistar Plus+. También se puede alquilar en otras plataformas, desde Prime Video a Apple TV. Además, el filme se encuentra en la cartelera de varios cines de Barcelona, como Bosque Multicines o Cinemes Verdi, entre otros.

Escena de la película 'El 47'. / Mediapro Studios

La comedia de Dani de la Orden 'Casa en flames' ha levantado tres Gaudí: Mejor guion original para Eduard Sola y dos galardones interpretativos para Emma Vilarasau como Mejor actriz protagonista, por su papel de madre de una familia que acumula secretos, mentiras y un buen puñado de reproches, y Enric Auquer, el hijo consentido de esta familia, que se ha llevado su segundo Gaudí como Mejor actor secundario. Está disponible en Netflix desde el pasado mes de octubre.

El Mejor Documental en los Gaudí 'Diari de la meva sextorsió', de Patricia Franquesa, estará disponible en Movistar Plus+ a partir del 23 de enero. 'Mariposas negras', de David Baute, se ha llevado el Premi Gaudí a mejor película de animación ya está en Netflix.

La película alrededor de la leyenda de Los Planetas 'Segundo premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, se ha llevado el Gaudí a la mejor dirección, además de los de mejor fotografía para Takuro Takeuchi, y el de mejor sonido para Diana Sagrista, Alejandro Castillo, Eva Valiño y Antonin Dalmasso, para un total de tres estatuillas. Está disponible tanto en Filmin como en Movistar Plus+.

Polvo serán

'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, ha sido reconocida con cuatro Premis Gaudí: el de mejor película en lengua no catalana, el de mejor dirección de arte para Laia Ateca, el de mejor montaje para Chiara Dainese y música original para Maria Arnal, todavía tiene exclusividad en el cine. Lo mismo pasa con la película sobre la maternidad 'Salve Maria, que ha conseguido dos estatuillas, la de mejor guion adaptado para Mar Coll y Valentina Viso, y el de interpretación revelación para su protagonista, la actriz Laura Weissmahr, mientras que Celia Giraldo se ha llevado el premio a mejor dirección novel por la película 'Un lugar común'.

'La fugida', disponible gratis en 3Cat

El documental sobre abusos de jesuitas en Barcelona y Bolivia, nominado a Mejor Documental en los Gaudí y coproducido por EL PERIÓDICO, 3Cat y Ottokar, se puede recuperar en la plataforma 3Cat. Basada en la investigación, durante ocho años, del periodista de El Periódico Guillem Sánchez, 'La fugida' se adentra en la historia de dos casos de abusos de jesuitas en dos escuelas de referencia de Barcelona. Ambos casos tienen un elemento común: los dos curas acusados fueron trasladados a Bolivia por la Compañía de Jesús y allí continuaron sus abusos con total libertad.

Movistar Plus+ y Filmin

'Mamífera', de Liliana Torres (3 nominaciones) y 'Los pequeños amores', de Celia Rico (3 nominaciones) están disponibles tanto en Filmin como en Movistar Plus+.También en Movistar Plus+, y en otras plataformas para alquilar, se encuentra 'Buffalo Kids' de Pedro Solís y Juan Jesús García, nominada a Mejor película de animación. 'Los destellos', de Pilar Palomero, nominada a Mejor película en lengua no catalana y otras tres categorías, llegará el 4 de febrero a Filmin, pero solo para alquilar.