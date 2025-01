Los Premios Gaudí más reivindicativos: los emotivos discursos por el acceso a la vivienda y la igualdad

La 17ª edición de los Premis Gaudí celebra el éxito de 'El 47' y de las producciones catalanas después de unos años en el que el sector cinematográfico ha tenido que reinventarse. Este año, un 47% de las películas candidatas han sido rodadas en esta lengua, y han logrado vender 700.000 entradas tras el éxito 'Casa en flames' y 'El 47' en un momento en el que las plataformas audiovisuales frenan el acceso a la gran pantalla.

El cine catalán está de celebración este sábado. Y otro de los principales motivos de festejo es la relevancia que han adquirido las mujeres en la gran pantalla, alejándose muy a poco a poco de la desigualdad que siempre las ha acompañado y que todavía las persigue. Este año, el 53% de los nominados para los Premis Gaudí son del género femenino, algo que la Academia ha destacado en varias ocasiones.

"Ojalá podamos ser un referente para las niñas"

Sin embargo, las protagonistas de estos premios han querido reivindicar que la lucha no ha finalizado. La primera en hacerlo ha sido Pilar Palomero, directora de 'Destellos', que ha enviado un importante mensaje en la alfombra roja. "Hay que evitar pensar que está todo conseguido, desafortunadamente no es así. Los números todavía no muestran una paridad, pero ya estamos recogiendo la cosecha de aquello que se sembró con las políticas", ha asegurado. "Ojalá ahora mismo podamos ser el referente para las jóvenes que quieren hacer cine. Es un momento de celebrar sin dejar de luchar", ha sentenciado.

"Derecho a una vivienda digna"

Pep Ambròs ha ocupado un espacio imprescindible en la gala, donde ha hecho un alegato contra la precariedad de la profesión, con camiseta del Sindicat de Llogaters "Pienso que el cine lo es todo. Cura y transforma gracias a películas como Los Destellos o Mariposas negras. Dejemos de mirar a otro lado y pongamos el foco en la emergencia climática como la que estamos viviendo", ha asegurado. "También a la Fugida, digamos basta a los agresores sexuales. Que caigan todos", ha reivindicado Pep Ambròs.

También Judith Colell, presidenta de la Academia, ha querido acordarse de las víctimas a los abusadores después de un MeToo 'fallido' en el cine. "Se han destapado muchos casos de abusos sexuales. Es una lacra que tenemos que erradicar como sea. Tendemos las manos a las víctimas y las animamos a seguir denunciando."

La película más aclamada de estos premios, El 47 ,refleja la lucha del barrio, de Torre Baró, y todas las intervenciones de sus protagonistas demuestran que estos meses también han calado en ellos. "Esta peli la hemos hecho por la gente, por Torre Baró. Hemos explicado la historia de la Carmen, del Manolo, de sus abuelos, de la gente que los conocía. Ellos saben quién son. Especialmente para Sagustiano, conocido como El Picasso, que su gran ilusión era ver El 47 y nos dejó antes del estreno. Esta era su película. Esta era la fuerza del barrio que nos ha traído hasta aquí", ha recordado.

También han mencionado una de las principales problemáticas de la sociedad actual, el encarecimiento de los pisos. "El artículo 47 de la Constitución dice que todos tenemos derecho a una vivienda digna, también el Estatuto de Catalunya dice que los poderes públicos deben facilitar el acceso a la vivienda, ha finalizado entre aplausos".