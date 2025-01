Gloria del Toro, artista: “Tengo una buena relación con mi desnudez”

Licenciada en Humanidades, compositora, cantante y bailarina. Su Instagram va cargado de polémica, tanto por sus reflexiones como por las imágenes que proyecta de su vida privada, incluso de su cuerpo, nada sujeto a los patrones estéticos que van en cabeza y con el que ella se siente muy a gusto. Define su personalidad como vibrante y vital, de pura energía. Sin un pelo en la lengua, sortea críticas y avanza sin miedo por la industria musical.

'Hermanes' es la palabra con la que empieza sus llamamientos online.

Remarca la igualdad entre todos y todas, y es amorosa porque se la puedo decir tanto a mi mejor amiga como a un desconocido. Es mi coletilla particular y diría que resuena en la cristiana que hay en mí. Porque lo del cristianismo me come la cabeza, que soy cabeza pensante.

¿Dónde se ha formado?

Me licencié en Humanidades por la Pompeu Fabra, y como música en Taller de Musics, con Pepe Motos, un tipo muy duro, y con Ira Prat, profesora de canto que me acogió con dieciséis años. La música es frustrante, es muy hija de puta, ahora estoy segura al subir a un escenario, pero ha costado, estoy desde los quince años y los ocho primeros no daba una.

¿Dónde está la magia de la música?

En la voz. Es un instrumento mágico, es todo tu cuerpo, va acompañada de tu crecimiento personal y espiritual. Me encanta subir al escenario, sé que me van a juzgar y eso da miedo, pero soy una mujer valiente. A veces hay un agujero negro detrás que impone, pero tiro hacia adelante.

¿Qué le falta para despegar?

Un buen representante, porque la industria musical es diferente de la música y hay mucho que gestionar. Tengo mucho trabajo, es cierto, y decidí grabar mis temas con un productor, Tomás Fe, incluidos los videoclips, pero con eso se te va media vesícula y un riñón. Mi primer álbum saldrá en otoño de 2025.

En redes triunfa y no es usted el estereotipo estético del grueso de influencers.

Venimos de una era de postureo máximo. Se busca algo más real, algo con lo que poder identificarse más allá del sueño de las modelos perfectas de los 90. Es como la Historia y el Arte, pasamos por la perfección para llegar a la naturalidad. No soy perfecta pero lucho por mis sueños, me siento bien, no uso una talla 34 y no me quiero morir por ello. Yo me siento sexy y atractiva, no tengo problemas en usar minifaldas o escotes y tengo una buena relación con mi desnudez.

¿La critican mucho?

Me han llamado puta y de todo. Colgué una foto en topless en Ibiza y me hizo perder quinientos seguidores en un día. También me escriben chicas que están encantadas y se animan a ponerse tanga, mallas. El mundo es opresivo, la verdad es que hay gente con unas movidas mentales que dan pena. Alguien dijo que soy “buena para carnitas”, eso es una expresión currada. Si me insultas, cúrratelo.

La discriminación por sobrepeso va de baja, parece.

La delgadez es un tema moral en una mente simplista: produce mejor, es un cuerpo que trabaja, tiene energía, autocontrol, hace deporte, es una persona mejor. En cambio, el gordo no se cuida, es un gasto para la Sanidad y eso es un problema social porque es un recurso dañado, una discapacidad escogida por vago y no cuidarse, es un paria social. Hace años el sobrepeso implicaba pertenecer a una clase superior.

O sea, el peso es un indicador social.

Efectivamente, y la industrialización alimentaria interviene en ello. Ahora el más delgado se supone que tiene acceso a alimentos más caros y se pueden dedicar más tiempo a cuidarse. Hay más niños gordos en un barrio periférico obrero que en uno pijo. En los ambientes de poder, la mayoría de mujeres están delgadas.

'Amar a quien duele querer’, canta en un tema ¿Duele el amor?

Sé de pasión, de sexo, de enamoramiento, pero creo que aún no sé qué es el amor. Por amor hay que sufrir porque todos necesitamos que nos quieran incondicionalmente. Aunque no soy enamoradiza, lo de la pareja requiere mucha energía y me da pereza. La vida da para más, lo pienso cuando escucho a tantas mujeres que solo hablan de hombres, es denigrante.

¿Conexión intelectual o buen sexo?

Conexión intelectual, el buen sexo no me ha llevado a ningún lado. A mi generación ya no le sirven los mega machos ni los blandengues. Lo de la seducción previa al sexo me carga, pero los empotradores tampoco me sirven. Tampoco se le puede pedir a un hombre que sea tu amigo, tu confidente, tu colega intelectual, tu amante. Todo no se puede.

¿Ídolos musicales?

Me llama más el artista que la buena música. Me encantan María Callas, Beyoncé, Aretha Franklin, y con Lola Flores tengo un tema personal, siento muchas cosas con ella. Y Rocío Jurado, me entusiasma y la canto.

En sus redes se autodefine como “la más chula de Barcelona”. ¿Me lo cuenta?

Me gusta llamarme así, soy extrovertida y tengo un coche descapotable rosa que compré de segunda mano a una vasca. La ITV era falsa, los indicadores de los airbags eran falsos, las llantas estaban mal, al año se me rompió una rueda y la capota no funcionaba.

Muy chula no fue la compra.

Ya, pero con ese coche llevo a mi abuela al médico, voy a clases y a todos lados. Vivo con ella, que padece alzheimer, y con mi hermano más pequeño. Mi madre vive prácticamente todo el tiempo en Bruselas, ha estado hasta hace nada dentro del equipo de comunicación de Josep Borrell.

¿Proyecto personal inmediato?

Quiero una granja de vacas. Las vacas se hacen compañía, mis vacas me van a amar, tengo la necesidad de abrazar vacas. Imagino grabar con mis músicos en la granja y que en los descansos puedan abrazar vacas.

