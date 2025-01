Exuberante debut en Nueva York del Ballet de Catalunya con una gala del IBStage

El Ballet de Catalunya se ha dado a conocer en Nueva York con un gala donde han participado grandes estrellas de la danza de compañías europeas y norteamericanas. El New York City Center, una sala con solera donde dio sus primeros pasos en EEUU el coreógrafo George Balanchine y el New York City Ballet, acabó con el público en pie ofreciendo una calurosa ovación y sacando fotos de los artistas. "Ha sido magnífico", decían unos espectadores veteranos que no suelen perderse nada de la temporada neoyorquina tras la primera de las dos funciones previstas este fin de semana.

Había dos estrenos en el programa. Por un lado 'Anhelo', la pieza con la que volvió a los escenarios Xiomra Reyes exestrella cubana del American Ballet Theater (ABT) que a sus 52 años se calzó las puntas de nuevo para bailar una breve y sentida pieza creada por ella misma sobre música de Chopin interpretada con David Garcia. El único bailarín catalán de los cinco del Ballet de Catalunya que viajaron a Manhattan se compenetró fantásticamente con ella que disfrutó de su regreso al escenario. La otra novedad fue 'Waltz' un paso a dos masculino creado por Drew Jacoby nunca visto en EEUU que Garcia protagonizó con Paolo Calo quién también brilló junto a Ellen Mäkela en el romántico extracto de 'Julieta y Romeo' perteneciente a la innovadora versión del clásico del Ballet de Catalunya creada por Elías García, quien capitanea la compañía barcelonesa junto a Leo Sorribes.

Ambos celebraron el éxito de la velada que reunió a grandes figuras del ABT, del Royal Sweedish Ballet, el Royal Ballet de Londres y el Ballet de Houston. Desde que organizaran la primera gala del IBStage en el Liceu hace 10 años se han ganado el reconocimiento internacional no solo por los artistas que les acompañan en estas galas sino por el éxito obtenido por el Ballet de Catalunya en su última gira por los países bálticos.

Julie Kent, ex estrella del ABT y actual codirectora del Houston Ballet aseguró a El Periódico que admira la ambición de los responsables del Ballet de Catalunya a quienes descubrió a raíz del IBStage. "Tienen tesón y capacidad para hacer aquello que se proponen", aseguró Kent. Su debut en Nueva York es una prueba más.

Wheeldon acudió a la cita

Volviendo al espectáculo, la variedad del programa incluyó once piezas muy diferentes de danza clásica, neoclasica y contemporánea. Desde ‘Elogio della danza’, una coreografía de Valerie Lacaze con música de guitarra de Léo Brouwer protagonizada por Anna Löycke e Ylian Feytis del Ballet de Catalunya a 'This bitter Earth', un poético dúo del solicitado Christopher Wheeldon, presente en la sala el viernes, a partir de la canción de Dinah Washington. La pareja del Royal Ballet formada por Leticia Dias y Teo Dubreuil lo defendió bastante dignamente pese a llegar con el tiempo justo para calentar antes de salir a escena recién llegados de Londres.

Abrió la velada el dúo de artistas del ABT Isabella Boylston y James Whiteside con ‘After the rain’, con otra delicada obra de Wheeldon con música de Arvo Pärt. Whiteside, polifacético artista que también se mueve en la escena drag, y su partenaire lo bordaron pero sus colegas más jóvenes en el ABT, Elisabeth Beyer y Takumi Miyake desataron la locura con sus piruetas y saltos del famoso ‘Grand pas classique’ de Grovsky.

También se lució la pareja del Royal Swedish Ballet formada por la sonriente Maya Schonbrun y el impresionante Kentaro Mitsumori que dejaron a más de uno con la boca abierta con su extraordinaria combinación de gracia y potencia tanto con su paso a dos de 'El lago de los cisnes. (Cisne negro)' como en 'Diana & Acteon'. Pero uno de los números que más sedujo a la audiencia fue el bellísimo dúo de amor de 'Madama Butterfly' protagonizado por Yuriko Kajiya y Connor Walsh. Ella volaba en los brazos de él y rodaban extasiados dejándose llevar por la mágica música de la ópera de Puccini en la que se basa la expresiva coreografía de Stanton Welch.

La estrella rusa Daniil Simkin y Elisabet Breyer del ABT despidieron el espectáculo ofreciendo momentos estelares de ‘El Corsario’. Con ellos volvió el festival de piruetas, 'fouettés', 'grands jetés' y saltos de otra galaxia que entusiasmaron al público con su brillantez técnica, control y exuberancia.