Última hora y reacciones a la muerte del director de cine David Lynch

Imposible de imitar

“Es uno de esos cineastas que fue influyente pero imposible de imitar. La gente lo intentaba, pero él tenía un tipo de algoritmo que le funcionaba y cada uno intentaba recrearlo bajo su propio riesgo. Por no lineales e ilógicos que parecieran, estaban claramente muy organizados en su mente”, ha declarado director Steven Soderbergh, en una entrevista con The Associated Press.