Trump nombra a Mel Gibson, Sylvester Stallone y Jon Voight como sus "enviados" en Hollywood

Donald Trump volverá a ser el presidente de Estados Unidos a partir del lunes 20 de enero. Protagonizará un segundo y último mandato al frente de la Casa Blanca que ya empieza con cierta polémica por el nombramiento de Elon Musk como director de eficiencia gubernamental. Ahora, el que será el primer presidente convicto de Estados Unidos, ha nombrado a los actores Sylvester Stallone ('Rocky'), Mel Gibson ('Braveheart') y Jon Voight ('Cowboy de medianoche') como sus embajadores especiales en el "muy problemático" Hollywood.

"Me ayudarán como enviados especiales para que Hollywood, que en los últimos cuatro años ha perdido muchos negocios en el extranjero, VUELVA MÁS GRANDE; MEJOR Y MÁS FUERTE QUE NUNCA", publicó en su red social, Truth Social. "Estas tres personas muy talentosas serán mis ojos y oídos, y haré lo que me sugieran. Volverá a ser, como los propios Estados Unidos de América, ¡la época dorada de Hollywood!".

Firmes defensores de Trump

Los tres actores escogidos son conocidos por no esconder sus preferencias políticas. Voight, de 86 años, ha respaldado reiteradamente al nuevo presidente, y llegó a llamarlo "el mejor presidente desde Abraham Lincoln", según apunta la revista 'Rolling Stone'. Acusó a Joe Biden de haber cometido fraude electoral, y calificó a los demócratas de "izquierdistas malvados y corruptos que quieren derribar esta nación".

Por otro lado, Gibson, de 69 años - que ha sido acusado varias veces dehacer comentarios antisemitas, homófobos y racistas - apoyó a Trump en su última campaña y afirmó que la vicepresidenta Kamala Harris tiene "el coeficiente intelectual de una valla". Stallone, de 78 años, se ha referido a Trump como el "segundo George Washington".

Trump contra Hollywood

La revista 'Rolling Stone' apunta a que los problemas del presidente con Hollywood no son algo nuevo. El año pasado se estrenó 'The Apprentice' (la historia de Donald Trump)', dirigida por Ali Abassi y escrita por Gabriel Sherman, una película que sigue el ascenso empresarial de un joven y ambicioso Trump (interpretado por Sebastian Stan). "Esa película falsa y sin gusto, escrita sobre mí, 'The Apprentice', seguramente fracasará", escribió Trump en su red social.