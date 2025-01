Quién es Paula Malia, la actriz catalana que presentará los Premis Gaudí 2025

La 17ª edición de los Premios Gaudí regresa este sábado 18 de enero para premiar a las mejores películas catalanas del momento. Una gala protagonizada por /es'Casa en flames' y 'El 47', que suman 32 nominaciones a los Gaudí y se acercan al millón de espectadores. Los maestros de ceremonia escogidos por la Acadèmia del Cinema Català para conducir y presentar los premios son el intérprete y productor Marc Clotet y la actriz y cantante Paula Malia.

Con más de una década de interpretación a sus espaldas, Malia ha pasado por teatro, televisión y cine. Estudió arte dramático en la escuela Eòlia de Barcelona e inició su carrera televisiva en el programa de sketches deportivos de TV3 'Crakòvia' en 2013, aunque antes ya había aparecido en la película 'Animals' de Marçal Forés y en la obra de teatro 'The experiment'.

Protagonista de 'Benvinguts a la família' y 'Valeria'

Apareció en otras series de la cadena catalana, como 'El crac' y 'La Riera' y en 2016 fue una de las protagonistas de la segunda temporada de 'Cites'. En 2018 interpretó a Teresa Díaz en la serie de 'Benvinguts a la família', uno de sus papeles más populares. Y en 2020, empezó a dar vida a Carmen en la serie de Netflix 'Valeria'. Este curso fue la estrella del exitoso musical 'Ànima' en el TNC sobre la incursión de una mujer creativa en la industria del cine de los años 30 en Hollywood.

Teresa Riott (Nerea), Paula Malia (Carmen), Silma López (Lola) y Diana Gómez (Valeria), en 'Valeria'. / NETFLIX

En 2021 apareció en la película 'Loco por ella', de Dani de la Orden, quien también es su pareja y uno de los protagonistas de la gala, nominado a Mejor Dirección y Mejor Película por 'La casa en flames'.

Cantante de The Mamzelles

Además de actriz, Malia forma parte del grupo The Mamzelles, junto a Paula Ribó y Bàrbara Mestanza. Un grupo que saltó a la fama gracias a una canción que ha quedado grabada en la memoria de todos los catalanes: 'Envàs, on vas?'. The Mamzelles protagonizaron esta conocida campanya de reciclaje de la Generalitat de Catalunya en el 2012.