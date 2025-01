Pedro Guerra reinventa el concepto de disco de duetos en 'Parceiros'

'Parceiros' Pedro Guerra Altafonte Canción ★★★★

En este 2025 se cumplen 30 años de ‘Golosinas’, el álbum con el que Pedro Guerra se situó en cabeza de la generación consagrada a refrescar la noción de cantautor, los hijos de Serrat, Aute, Silvio y compañía. Precedido por el impacto de una de las piezas del disco en las voces de Ana Belén y Víctor Manuel (‘Contamíname’), Guerra se convirtió en algo parecido a una estrella pop, si bien su carrera reservaría algunas inestabilidades. Ahora, ‘Parceiros’ hace que volvamos a fijarnos en él.

He aquí un proyecto de tres álbumes a la vez grandioso y humilde, y que se ha publicado por fases en las plataformas. El primer volumen salió en diciembre de 2023; el segundo, cinco meses después, y el tercero, este viernes, coincidiendo con la edición del triple CD con todo el contenido. En los créditos, muchos cómplices de relumbrón, pero no se trata de un álbum de duetos sin más, porque los implicados son coautores de las canciones que interpretan con Guerra (todas inéditas), quien se presta a rebajar y compartir su ego artístico. Idea que retoma el concepto de ‘parceiro’, cómplice, practicado en otro tiempo por Vinícius de Moraes con autores como Jobim o Toquinho.

Bolero, bossa nova, rap

Operación de gran envergadura y canciones con poder para perdurar, fruto de inéditos cruces de autorías (la mayoría, textos de Guerra y músicas de su ‘partenaire’; a veces es al revés). Ahí están, del primer volumen, esa especie de bolero llamado ‘Loco’ (música de Bunbury), así como la bossa nova encantada ‘La mentira’ (entente con Rita Payés) y la canción protesta bilingüe ‘La rueda de la violencia’ (con el brasileño Lenine). Del segundo, el suave roce del rap que desliza ‘Con los dos en la cabeza’, cita con el paisano Cruz Cafuné, o la mirada a quien es y piensa distinto de ‘El otro’, con Amaral, así como esas ‘Preguntas’ que formula en ondulante diálogo con Judit Neddermann.

Y el tercero, la novedad, suministra un par de inspiradas músicas firmadas por Pedro Guerra: la misteriosa ‘Cerca del fuego’, incendiada por la voz de Rocío Márquez, y ‘Ha sido un placer’, mano a mano con Javier Ruibal en el que ambos comparten penas con deportividad. Como los otros, es un disco que toca distintos palos y expande el imaginario del autor canario, entre el ánimo tropical de ‘Siempre queda el amor’, con Juan Luis Guerra, y la extrema fragilidad de ‘La jaula’, con el piano de Clara Peya.

Dejan su huella Calamaro (la abolerada ‘Tiempo de reír’) y Coque Malla (‘No hace falta’, con metales soul), y en otra pieza sustanciosa, ‘Somos un río’, Guerra refresca la vieja amistad con Víctor y Ana, de nuevo en torno a la inmigración, con menos alegrías y más sombras que hace 30 años. Con todo ello, ‘Parceiros’ rompe moldes como disco de duetos radical, con mucho trabajo detrás, y abriendo en cada canción un camino por explorar. Jordi Bianciotto

Otros discos de la semana

‘Happiness for beginners’ Luther Russell Curation Jangle rock ★★★★

El californiano aparca un rato a Those Pretty Wrongs, el grupo que comparte con el batería de Big Star Jody Stephens, para retomar su carrera en solitario con una colección de rotundas canciones de amor en las que el tintineo de la Rickenbacker se funde con el ímpetu del rock como en los primeros discos de REM (clara fuente de inspiración en el tema titular). El talento melódico de Russell brilla en la ‘costelliana’ ‘The midnight flame’ y en la arrebatadora ‘Wanna be your lover’. Rafael Tapounet

‘DÍA’ Ela Minus Domino Records Electrónica ★★★★★

Tras su EP ‘acts of rebellion’ (2020), la artista colombiana Ela Minus debuta en largo con un disco donde sigue latiendo la misma carga política y combativa del punk colombiano en el que se crio, pero que se abre a paisajes sonoros mucho más armónicos y luminosos. Desde esa intro tan visual, ‘ABRIR MONTE’, en la que los sintes nos guían hacia un dulce amanecer en la selva, hasta el cierre ensoñador de ‘COMBAT’, donde el mantra “no parar / hasta quemarlo todo” se construye sobre una melodías dulcísima, ‘DÍA’ nos guía por un fuego, sí, pero purificador y lleno de esperanza. Patri Di Filippo

‘Polvo serán’ Maria Arnal Fina Estampa Canción-experimental ★★★★

Tal vez no sea el esperado álbum que abra formalmente su era como artista en solitario, pero esta banda sonora (del filme de Carlos Marques-Marcet, con su historia alrededor del suicidio asistido) nos trae un repertorio con miga y entidad propia. Maria Arnal en estado puro, avanzado, con su cruce de memoria popular y futurismo, del eco coplero a la tiniebla en roce con la disrupción rítmica, en compañía de las voces de Ángela Molina y Mònica Almirall. J. B.

'ALÉ - Iberian Chants' Libérica Microscopi Jazz ★★★

Con el segundo disco de Libérica, su vehículo para recorrer el triángulo jazz-folk-flamenco, el contrabajista Manel Fortià amplía el campo de juego. Ahora, a la conexión entre el sur y el norte añade al cantante Carles Dènia para hacer suya también la tradición de la València más jonda. El rajo del cantaor Pere Martínez, voz principal, sigue siendo devastador, igual en la catalanísima 'Rossinyol' que cantando 'La Tarara'; en la intensidad y el arrebato, Libèrica son imbatibles. Pero el 'Garrotín' final, con aires a juerga y ecos de 'second line' de Nueva Orleans, apunta a más caminos por descubrir. Roger Roca