10 años de Cala Vento: "Trabajamos muy intensamente para que cada vez sea más difícil definirnos"

El primer concierto de Cala Vento tuvo lugar el 27 de noviembre de 2014. Aquella noche de jueves, el dúo formado por los ampurdaneses Joan Delgado (voz y batería) y Aleix Turon (voz y guitarra) teloneó al grupo de Cornellà de Llobregat Bastante en la Sala Monasterio del Port Olímpic de Barcelona. Al cabo de una década, la Sala Monasterio ya no existe y de Bastante apenas llegan noticias, pero el nombre de Cala Vento se ha convertido en una referencia ineludible del pop alternativo que se factura en Catalunya; no solo por la creciente popularidad de sus discos (el último, 'Casa Linda', fue elegido como mejor álbum español de 2023 por la revista ‘Mondo Sonoro’) y sus demoledores directos, sino también por la radicalidad de su apuesta por la independencia y la autogestión. "Llevamos 10 años y estamos en nuestro mejor momento", aseguran. Y han decidido brindar por ello.

'Brindis' es el título del disco con el que Cala Vento celebra su décimo aniversario. No es un disco al uso; contiene ocho versiones de canciones ajenas y una relectura (¡en italiano!) de un tema propio. "Los grupos tendemos a entrar en esa dinámica aburridísima de disco, gira, disco, gira… -explica Aleix-. Para romper un poco con eso, empezamos a quedarnos en el estudio grabando versiones para nuestro disfrute, produciéndolas nosotros mismos. Y nos fuimos animando hasta que nos pareció buena idea seguir con eso y hacer algo especial para los 10 años".

Renovar el horizonte

Que 'Brindis' naciera un poco por azar no significa que Joan y Aleix no hayan reflexionado sobre qué lugar ocupa el disco en la trayectoria de Cala Vento y qué sentido tiene. "No sé hasta qué punto puede considerarse nuestro quinto álbum -apunta Joan-. Es como un regalo que nos hemos hecho y luego ya se verá, porque los discos tienen vida propia". "Cuando empezábamos, nuestro mánager nos preguntó dónde nos veíamos en 10 años -rememora Aleix-. Ahora que ya estamos ahí, más o menos instalados, necesitamos renovar el horizonte. Y este ejercicio con las versiones nos ha ido muy bien para reubicarnos: para pensar qué somos, qué hacemos, por qué lo hacemos y qué otros ejemplos de carreras similares puede haber en nuestro entorno que nos sean útiles".

Joan Delgado y Aleix Turon, Cala Vento / MANU MITRU

No es, pues, casualidad que en 'Brindis' haya canciones de El Último de la Fila ('Insurrección') y Fugazi (‘Blueprint’), dos grupos muy distintos pero hermanados por la defensa de un espacio de independencia y libertad frente al corporativismo de la industria musical. "El Último de la Fila son el claro ejemplo de un grupo que llevó la autogestión a un nivel de masas importante, cuando parecía que solo podías llegar ahí a través de una multinacional", destaca Joan. Cala Vento tienen su propio sello discográfico (Montgrí), su propio estudio de grabación y su propia plataforma de ‘ticketing’, pero no ven todo eso como una limitación a la hora de llegar a una audiencia amplia. "Siempre hemos buscado la autogestión, pero con la ambición de que nos conozca mucha gente y no quedarnos con un nicho de público".

Otras versiones incluidas en el disco pueden parecer más sorprendentes: por ejemplo, las de 'Mi canto libre' ('Il mio canto libero'), de Lucio Battisti -"es un artista fascinante, muy inspirador; todo lo que hacía era muy valiente y nos identificamos con eso"-; 'Lento', de Julieta Venegas –"queríamos meter sí o sí algo de Latinoamérica porque ha sido muy importante en nuestra carrera"-, o 'Grita', de Jarabe de Palo -"no somos fans de Jarabe de Palo ni conocemos su discografía, pero esta canción tiene un componente emo gigante y nos pone siempre la piel de gallina"-. La selección se completa con 'Underwater boi', de Turnstile (rebautizada como 'A sota aigua'); 'Pau', de Els Pets; 'Aixopluc', de Da Souza, y una versión en italiano de ‘Estoy enamorado de ti’, canción que pertenece a su primer (y homónimo) álbum, de 2016.

La variedad de estilos y épocas representados en ‘Brindis’ retrata a un grupo con muy pocos prejuicios y cero interés en adscribirse a una escena determinada. "Se podría decir que trabajamos muy intensamente para que cada vez sea más difícil definirnos -comenta Aleix-. Y es algo que disfrutamos. Ya al principio, cuando nos pedían que etiquetáramos lo que hacíamos, decíamos rock-pop-punk, porque ahí cabía todo. Siempre hemos tenido esta manera de entender la música y nunca nos ha preocupado que nos coloquen en una casilla u otra. La música tiene mucho que ver con las emociones y los sentimientos y muy poco que ver con los límites".

Ética y guitarras

Tal vez por eso observan con mucha cautela y cierta perplejidad cómo en los últimos tiempos se los ha incluido en una supuesta escena de 'nuevo indie de guitarras' junto a bandas como Carolina Durante, Biznaga, Hinds, Kokoshca, Mujeres, Melenas o La Paloma. "A mí me despista un poco que se hable de 'indie', porque muchos de esos grupos trabajan con compañías grandes -señala Joan-. Si lo que quieren decir es que la música alternativa de guitarras está teniendo un mayor protagonismo, pues sí, estoy de acuerdo y contento de que pase, aunque tampoco nos sentimos muy partícipes, porque es un fenómeno muy centralizado en Madrid y nosotros somos del Empordà [risas]". "Si nos tenemos que sentir de una escena, es de la escena del Atzavara de Sant Feliu de Guixols, de la ATV de Sarrià de Ter y de la Soroll de Vidreres, que es donde nos dieron las primeras oportunidades -añade Aleix-. Para nuestra manera de entender la música, pertenecer a una escena no solo tiene que ver con el estilo que tocas, sino con los valores que atraviesan todo lo que haces: cómo te relacionas con las otras bandas, qué carácter tienen los eventos en los que participas... Sería más interesante hablar de esas cosas y no de si tocas la guitarra o no".

Los actos de celebración del décimo aniversario de Cala Vento no se limitan a la publicación de 'Brindis' (que sale a la venta el viernes 17 de enero). Para Joan y Aleix es inconcebible una fiesta que no pase por el encuentro físico con sus seguidores, así que han organizado una gira ‘blitzkrieg’ de 12 conciertos en 12 días (del 5 al 16 de febrero) que ocupará 10 salas de otras tantas ciudades españolas para presentar el disco y festejar en comunidad. Con un beneficio añadido: "Si en lugar de hacer una gira de tres o cuatro meses, lo condensamos en una semana y media, nos deja un tiempo libre que podemos aprovechar para estar en el estudio y hacer canciones nuevas, que ya va siendo hora".