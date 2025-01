Muere a los 78 años David Lynch, visionario gigante del cine de EEUU

El cine, la creación y los espíritus surrealistas del celuloide y sus amantes están desde este jueves un poco más huérfanos. Ha fallecido a los 78 años David Lynch, un auténtico gigante del cine de Estados Unidos, autor visionario, idiosincrásico y de sello inconfundible que alumbró obras únicas como 'Cabeza borradora', 'El hombre elefante', 'Terciopelo azul', 'Corazón salvaje', 'Carretera perdida', 'Inland Empire' o la serie 'Twin Peaks'.

Su familia ha informado de su fallecimiento con un breve comunicado en Facebook. No han ofrecido detalles de las causas de la muerte, aunque en agosto del año pasado el propio Lynch, fumador durante años, reveló que tenía un enfisema y que no podía dejar su casa por miedo a contagiarse de covid. Y a la vez que solicitaban privacidad han dejado un mensaje que es puro Lynch. “Hay un gran agujero en el mundo ahora que ya no está con nosotros, pero como él diría, ‘mantén la vista puesta en el donut, no en el agujero’. Es un día hermoso con cielos azules y dorado brillo de sol”.

Lynch deja una huella imborrable en el cine pero su espíritu creativo no se limitó a un medio. Fue además compositor, pintor, escultor, dibujante, autor teatral, director de vídeos musicales, fabricante de muebles y diseñador de locales nocturnos. También puso en marcha un negocio cafetero y dedicó una buena parte de su vida a la meditación trascendental, una práctica budista que adoptó cuando era un veinteañero y a la que en sus memorias, ‘Room to dream’, atribuyó el momento en que “todo cambió”. En 2005 estableció la Fundación David Lynch para educación basada en la conciencia y la paz mundial.

La rueda de la vida y la muerte

Lynch habría cumplido 79 años el lunes. Nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, en el estado de Montana, pero vivió en muchos sitios antes de que su padre, Donald, un investigador científico que trabajaba para el Departamento de Agricultura, y su madre, Edwina, profesora de inglés, se asentaran con él y sus dos hermanos pequeños en Alexandria (Virginia). “Mis padres eran amorosos y buenos. Habían tenido buenos padres también”, explicó en sus memorias. “Buena parte de quiénes somos está marcado cuando llegamos aquí. Le llaman la rueda de la vida y la muerte, y creo que hemos estado por aquí muchas, muchas veces”.

Con escaso interés por los estudios, Lynch, curtido en los Boy Scouts, volvió su atención a la pintura. Pasó sin éxito por varias escuelas, incluyendo la del Museo de Bellas Artes en Boston y Cooper Union en Nueva York. Mientras estaba en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania en Filadelfia, rodó su primera película, el corto de cuatro minutos 'Six Men Gettin Sick (Six Times)', su primer esfuerzo para conseguir su idea de crear “pinturas en movimiento”. Aquel trabajo y otros experimentales fueron algunas de las creaciones que le valieron una plaza en un conservatorio del American Film Institute en Los Ángeles.

Allí llegó en 1971 y compartió aulas con otros grandes del celuloide, como Terrence Malick y Paul Schrader. Empezó a gestar el que sería su primer largometraje, 'Cabeza borradora', una película de culto inmediato que Stanley Kubrick incluyó entre sus favoritas. Y fue el principio de una carrera memorable en la que mezcló el surrealismo y lo avant garde, éxitos e incomprensiones, lo mainstream con lo experimental. Lo hizo siendo siempre fiel a sí mismo y también, siempre, dejando voluntariamente las puertas abiertas a la interpretación, negándose a explicar sentidos o imágenes.

“Tengo ideas y quiero ponerlas en pelicula porque me emocionan”, le dijo en 1989 al 'Los Angeles Times'. “Puedes decir que la gente busca sentido en todo, pero no lo hacen. La vida sucede a su alrededor pero no buscan sentido ahí. Buscan sentido cuando van a una película. No sé por qué la gente espera que el arte tenga sentido cuando aceptan el hecho de que la vida no lo tiene”.

Surrealista populista

Lynch, al que una vez la crítica de The New Yorker Pauline Kael llamó “el primer surrealista populista", y al que Mel Brooks definió como el “Jimmy Stewart de Marte”, tuvo tres nominaciones al Oscar como director y una estatuilla honorífica de la Academia de Hollywood en 2019 y ganó la Palma de Oro en Cannes en 1990 por 'Corazón Salvaje'. Se le pudo ver recientemente en pantalla interpretando a John Ford en 'Los Fabelmans', de Steven Spielberg.

Estuvo casado cuatro veces, la última con la actriz Emily Sotfle, y tuvo durante cinco años una relación con Isabella Rossellini. Tuvo cuatro hijos, incluyendo la cineasta Jennifer Lynch.