El Liceu fulmina los conciertos externos de Navidad y organizará su propio Concierto de Año Nuevo

El Liceu organizará partir de la próxima temporada su propia programación de Navidad tras el fiasco de los conciertos de la empresa NK Producciones Artísticas, que alquiló la sala del Gran Teatre tres fechas para la Hollywood Symphony Orchestra y la Strauss Festival Orchestra. El público y también algunos músicos contratados denunciaron la escasa calidad de sus propuestas en redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco de ello. La formación tenía menos efectivos de los requeridos, muchos no habían tocado nunca juntos y casi no ensayaron. El escándalo desencadenó más de un centenar de quejas que el Liceu ha decidido ahora respaldar. "Nuestros servicios jurídicos apoyarán a los 131 espectadores que denunciaron la situación y han exigido a la empresa organizadora el dinero de la entrada", haseñalado este martes Valentí Oviedo, director general del Gran Teatre del Liceu.

"Las propuestas que no están a la altura de la excelencia artística del Liceu nos han hecho reflexionar. No puede volver a pasar", ha declarado antes de la rueda de prensa de 'La traviata' de Verdi, una magnífica producción de David McVicar con grandes voces como Nadine Sierra, Javier Camarena y Artur Rucinski cuyas funciones empiezan el próximo viernes.

151 reclamaciones

En estos conciertos se vendieron 8.562 entradas fueron adquiridas por 3.087 clientes, a través del sistema de venta del Liceu. Cada persona adquirió 2,7 entradas de media. La promotora externa recibió 151 reclamaciones, es decir, "quejas formales del 4,8% de los espectadores". El Liceu, que cuando estalló el escándalo, se excusó diciendo que aquello no había sido organizado por ellos, ha cambiado de actitud. Oviedo ha explicado que han tomado cartas en el asunto y han comunicado a los asistentes que denunciaron la escasa calidad de la propuesta cómo proceder para recuperar el dinero de la entrada. "Uno, deben dirigir la reclamación a la empresa NK Producciones Artísticas. Y dos, los servicios jurídicos del Liceu se ponen a su servicio para hacer un seguimiento y que les devuelva el dinero de las entradas a estas 151 personas que han reclamado".

"Nos preocupa que salieran del Liceu con una espectativa por debajo de lo que esperaba"

Las redes sociales alertaron a los espectadores de lo ocurrido en el Liceu y el revuelo fue tal que la promotora, que hasta había trabajado con el Liceu en anteriores ocasiones haya tenido que cancelar actuaciones en L'Auditori, el Palau de la Música Catalana y en Teatro Olympia de Valencia.

Compensación vía 'Réquiem'

Oviedo considera que el Liceu no puede dejar este mal sabor de boca a la gente que gastó un buen pico estas navidades y salió decepcionada. "Nos preocupa que salieran del Liceu con una expectativa por debajo de lo que esperaba". Y para demostrarles la calidad de las propuestas que suele ofrecer el Gran Teatre piensa invitar a quienes han presentado reclamaciones a ver una de las producciones propias de la casa: el 'Réquiem' de Mozart con una puesta en escena de Castellucci. "Les invitaremos al ensayo general", ha declarado.

La Orquestra Simfònica del Gran Teatre y el Coro del Liceu dirigidos por el maestro Giovanni Antonini protagonizarán este espectáculo junto a grandes voces solistas -Anna Prohaska, Levy Sekgapane, Marina Viotti, Soloman Howard- del 17 al 26 de febrero. Espera con ello revertir el impacto negativo hacia la institución.

Cambios en la web

A raíz de lo ocurrido el Liceu está revisando sus protocolos web para diferenciar muy bien qué es producción propia y qué no en la página web de la institución. "La calidad artística del Liceu no se puede externalizar. Conciertos, ópera y lírica son cosas de las que debe ocuparse el Liceu. A partir de la próxima Navidad, entre el 28 de diciembre y 2 de enero, la orquesta del Liceu probablemente se encargrá del Concierto de Fin de Año. Beberá de la tradición europea, del alma barcelonesa y la tradición liceista". En realidad hay que ver ahora cómo organizarlo porque los músicos del Liceu tienen un calendario de ensayos y actuaciones apretado como ha reconocido Víctor García de Gomar, director artístico del coliseo. De él dependerá ahora la supervisión de la nueva oferta navideña. No descarta contratar a otras orquestas, siempre de calidad, como se hace cuando programa conciertos extraordinarios.

Siempre positivo, Oviedo ha agradecido las 'palos'recibidos estos días: "Todas las críticas comportan oportunidades".