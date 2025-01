David Alegret, tenor: "En Catalunya tenemos grandes poetas y buenos compositores"

El barcelonés David Alegret es uno de los tenores catalanes de su generación que más se ha dedicado al lied catalán. Las canciones inspiradas en poemas de autores catalanes musicadas por compositores de su misma tierra tienen una larga tradición que él aspira a potenciar y ampliar, como demostrará este miércoles en un recital en el Auditori junto al pianista Rubén Fernández Aguirre donde sonarán bellos versos de Josep Carner y Mercè Rodoreda, entre otros, llevados por la música de compositores de hoy y del siglo pasado.

Su amigo Héctor Parra, el aclamado compositor barcelonés instalado en París, ha compuesto para él la música para cantar unos versos de Mercè Rodoreda. 'Illa dels lliris vermells' agrupa cinco poemas del libro 'Agonia de la llum'. "A Héctor le conozco desde que ambos habíamos coincidido cantando en un coro antes de que yo pensara en dedicarme profesionalmente a la música", recuerda Alegret, que estudió hasta quinto curso de Medicina. "Presenté los cuatro primeros en la Schubertíada de Vilabertran este verano y sorprendieron". Cada canción o cada poema es como "una miniatura intimista, por su brevedad alada y por su sello marcadamente íntimo y personal". A quien no esté acostumbrado, la música de Parra puede chocarle. "Parra sale de lo habitual. Como lo conozco, yo entiendo su filosofía y su mecanismo interior. Pero su música es especial, requiere mucho estudio. Tiene una gran profundidad". Le gustaría incluir alguna de sus piezas en todos sus recitales. "Una canción es como un rol de ópera, cuantas más veces la interpretas, mejor. Más a gusto te sientes".

"Cantar en tu propio idioma es lo más natural", dice Alegret. Lleva bastante tiempo dando cancha a su pasión por la canción catalana. "Desde que empecé a cantar siempre me ha interesado este tipo de repertorio", recuerda. En 'Impressions de natura', disco de lied catalán grabado con el pianista Daniel Blanch ya dejó claro su interés y don para este género que reforzó después con el álbum 'Carneriana', un doble CD editado en 2022 basado en versos de Josep Carner musicados por Toldrà y por diferentes compositores catalanes de hoy. "Siempre me ha interesado la poesía catalana. Para mí la mejor manera de escucharla es convertida en canción porque en Catalunya tenemos grandes poetas y buenos compositores". Considera que la canción culta catalana nada tiene que envidiar a lied de Franz Schubert o Robert Schumann. "Lo más importante es transmitir las palabras, que se entienda todo lo que dices. Implica una manera de cantar que es especial, diferente a la manera de la ópera o al folk que siempre me ha salido de manera natural", apunta el cantante.

David Alegret y Rubén Fernández Aguirre / Festival de Peralada

Su objetivo es potenciar este género con un nuevo disco: 'Vint cançons', un disco-libro con poemas de Tomàs Garcés con música de varios compositores que aparecerá en febrero. Precisamente de este poeta noucentista interpretará siete piezas en el Auditori. Su recital se completa con tres poemas de Josep Carner musicados por Eduard Toldrà y una canción inspirada en el poema de Joan Salvat Papasseit 'Tot l'anyor de demà', musicada por Ricard Lamote, cuyo manuscrito encontró en la Biblioteca de Catalunya. Tiene una duración de unos siete minutos.

Alegret aspira a promover la creación de nuevas obras de canción culta catalana en el futuro. "Igual que el 'lied' alemán o la 'chason' francesa, hay que ampliar y promover nuestra canción. Como me interesa seguir ampliando el repertorio, de cara la próxima temporada participaré en un encargo de una nueva pieza escrita por un poeta de nuestro tiempo y un compositor de hoy".

A Alegret le espera este año el estreno de la ópera semiescenificada 'Benjamin a Portbou' en el Liceu, donde interpreta a Bertolt Brecht. Antoni Ros-Marbà ha escrito el rol pensando en su voz. Más allá de este proyecto de cara a la próxima temporada le esperan interesantes proyectos operísticos en Barcelona, Madrid y Viena.