Muere Sam Moore, vocalista del dúo de soul Sam & Dave

Sam Moore, el vocalista del exitoso grupo de soul norteamericano Sam & Dave, falleció el pasado viernes a la edad de 89 años en Coral Gables, Florida. Según la prensa estadounidense, el tenor falleció debido a complicaciones postoperatorias; y fueron su mujer, Joyce Moore, y su representante, Jeremy Westby, quienes confirmaron la defunción.

Moore era la mitad de Sam & Dave, grupo que formaba junto a Dave Prater y que vivió su máximo esplendor durante la década de los sesenta. El dúo saltó a la fama gracias a éxitos como "Soul Man", "Hold On", "I'm Comin" y "Thank You". En 1970, Sam & Dave se separaron y ninguno de los dos integrantes tuvo otro gran éxito. Dave Prater murió en 1988 en un accidente de tráfico. "Soul Man" se convirtió en un himno del Movimiento por los derechos Civiles de Estados Unidos.

Reconocimientos

Sam Moore, que influyó en músicos como Michel Jackson y Bruce Springsteen, recibió un gran número de premios y reconocimientos. Entre los más destacados, Sam & Dave ganó un Grammy en el año 1968 gracias a la canción "Soul Man", y en 1992, Moore pasó a formar parte del Salón de la Fama del Rock and Roll junto a su compañero Dave Prater.

En 2006 recibió el premio Grammy Lifetime Achievement Award, que engrandeció su trayectoria, y finalmente, en 2019 consiguió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood por la relevancia de su papel en la música.