La periodista Gina Tost se suma a la oleada de denuncias por acoso: “Si quieres el trabajo, tienes que dejar a tu novio”

La oleada de testimonios de periodistas que en los últimos días están compartiendo distintos casos de acoso prosigue. La experta en tecnología Gina Tost ha sido la última en compartir en su cuenta en X la suya: un realizador la estuvo acosando hace años, cuando ella tenía 25 años, hasta el punto de que lo denunció. El caso llegó a juicio y tuvo como resultado una sentencia condenatoria.

La comunicadora ha resumido en un hilo muy escueto su particular via crucis. “Realizador de tele con premios 'Si quieres el trabajo, tienes que dejar a tu novio'. Se crea un correo nuevo todos los días”. El acoso a partir de ese primer contacto empieza y se intensifica hasta niveles insoportables. Según Tost: “Se cuela en mi habitación en un viaje de trabajo. Se presenta en los actos de prensa donde estoy, aunque estén a 600 km. Me envía fotos de fiesta con mis amigos. Me envía fotos suyas. Sigue insistiendo en “tener algo” cuando sabe que no tengo novio. Lo denuncio en el juzgado”.

Tost decide actuar y llevar el acoso a la justicia, pero no encuentra apoyos en el entorno laboral. “Los compañeros que lo han visto todo se niegan a hablar en el juicio porque temen represalias con su trabajo. 1 año de calvario y bastante pasta menos en el banco. Juicio surrealista con todo lo que NO debe hacerse (para cuando alguien vuelva a decir que se debe denunciar)”. La justicia en este caso amparó a Tost, que consiguió una sentencia favorable. Su tercer tuit resume el proceso así: “Sentencia condenatoria. Los mensajes y correos terminan finalmente. 3 años en total. Yo tenía 25. Epílogo: El señor sigue trabajando en sitios importantes”.

La periodista ha comentado en redes que los numerosos testimonios que están apareciendo en los últimos días sn una prueba de que el acoso no es una prática aislada y ha defendido el derecho de las víctimas a contar sus experiencias cuándo y cómo quieran.

El testimonio de Tost llega tras la reciente revelación de la periodista y humorista Ana Polo, que en una entrevista en el podcast Crític ha denunciado públicamente una situación de abuso que sufrió por parte de Quim Morales. El espectáculo del locutor y humorista que el Teatre Victòria tenía previsto para el próximo 25 de febrero, 'Ja era hora', ha sido cancelado. El 'show', en el que también participaban Xavier Pérez Esquerdo y Jair Domínguez, ha sido anulado por el trío de comunicadores por mutuo acuerdo, y han asegurado que devolverán el importe de las entradas ya adquiridas.

Este jueves, Llucia Ramis y Eva Piquer se sumaban a la ola de denuncias. La mallorquina comentó en un hilo de X las diferentes situaciones de maltrato a las que se enfrentó cuando daba sus primeros pasos como periodista a los veintipocos años. “Director de un diario en el que hice las prácticas un verano. Le pidió al jefe de redacción que me invitara a cenar y a tomar una copa con ellos. Rehusé la invitación, y me pasó de cultura a la sección de agenda y televisión (donde tenías que repicar teletipos)”, ha denunciado la autora de ‘Les posesions’ en un hilo que continúa con otros ejemplos, como este: “Director de un programa de radio donde trabajé en 2001. Ante todo el equipo: “¿Sabes cuál es tu problema? Que me follaría a todas tus compañeras, y a ti no te tocaría ni con un palo”. Y en un directo: "¿Eres corta o es que quieres que te despida?".

La periodista y escritora Eva Piquer, directora de 'Catorze', también se ha sumado a la denuncia de Ramis y ha compartido en la red social sus experiencias desagradables en el entorno laboral en sus primeros años de carrera. “Jefe de redacción del diario en el que yo repartía teletipos. Él, 50 años; yo, 19. Me invitó a cenar y se me echó encima. Escapé como pude y nunca le dirigí más la palabra. Alegó en su defensa que pensaba que yo tenía 25 años, no 19”.