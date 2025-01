Llucia Ramis y Eva Piquer se suman a las denuncias por abuso: "Él, 50 años; yo, 19. Me invitó a cenar y se me echó encima. Escapé como pude"

Intentos de besos no solicitados, degradaciones laborales tras no acceder a intimar, humillaciones en público por no seguir la corriente. Varias periodistas han decidido romper su silencio y compartir experiencias de abuso en sus puestos de trabajo por parte de sus superiores tras la reciente revelación de la periodista y humorista Ana Polo, que en una entrevista en el podcast Crític ha denunciado públicamente una situación de abuso que sufrió por parte de Quim Morales. El comunicador, que presentaba el espacio radiofónico 'La segona hora' en RAC1, aprovechó un momento en el que estaban solos, tras una comida de trabajo, para abalanzarse contra ella y darle un beso no consentido cuando llevaba tres semanas trabajando como becaria. Morales ha confirmado los hechos y se ha disculpado, asegurando que no era consciente de la gravedad de sus hechos ni de la incomodidad de la situación para Polo.

La mallorquina Llucia Ramis, escritora y periodista, ha comentado en un hilo de X las diferentes situaciones de maltrato a las que se enfrentó cuando daba sus primeros pasos como periodista a los veintipocos años. “Director de un diario en el que hice las prácticas un verano. Le pidió al jefe de redacción que me invitara a cenar y a tomar una copa con ellos. Rehusé la invitación, y me pasó de cultura a la sección de agenda y televisión (donde tenías que repicar teletipos)”, ha denunciado la autora de ‘Les posesions’ en un hilo que continúa con otros ejemplos, como este: “Director de un programa de radio donde trabajé en 2001. Ante todo el equipo: “¿Sabes cuál es tu problema? Que me follaría a todas tus compañeras, y a ti no te tocaría ni con un palo”. Y en un directo: "¿Eres corta o es que quieres que te despida?".

Ramis ha compartido otra situación de abuso que vivió en su juventud. “Director de una revista donde trabajé el año 2003. Se me echó encima para darme un beso en la boca después de invitarme a cenar para celebrar no sé qué. Le hice la cobra. Al cabo de unos meses intentó despedirme. Motivo: “Este hombre con el que sales tiene muy despistada”. “Y podría seguir”, ha comentado la escritora, que reconoce que ese tipo de situaciones llegaron a ser, desgraciadamente, tan habituales, que llegó a tenerlas asumidas. “Lo tengo tan integrado que lo he asumido como parte del trabajo. Como un "es lo que hay". Pero ya basta de normalizarlo”, ha afirmado, para después agradecer a Polo la valentía de hacer público su testimonio.

La periodista y escritora Eva Piquer, directora de 'Catorze', también se ha sumado a la denuncia de Ramis y ha compartido en la red social sus experiencias desagradables en el entorno laboral en sus primeros años de carrera. “Jefe de redacción del diario en el que yo repartía teletipos. Él, 50 años; yo, 19. Me invitó a cenar y se me echó encima. Escapé como pude y nunca le dirigí más la palabra. Alegó en su defensa que pensaba que yo tenía 25 años, no 19”. Una muestra de la impunidad que reinaba en los medios de comunicación hace tan solo dos décadas y del camino que queda por recorrer hasta la igualdad y la erradicación del machismo.