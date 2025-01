2024, el mejor año de la historia del teatro con 3,1 millones de espectadores en Barcelona

El tirón del teatro en Barcelona no solo se ha mantenido sino que ha crecido en 2024 y batido nuevos récords de asistencia. Según un comunicado de Adetca, las cifras demuestran un aumento de espectadores espectacular. De un público de 2,8 millones en 2023 se ha pasado a lo 3,1 millones en 2024. En cuanto a la taquilla, se ha pasado de 86,1 millones de euros recaudados en 2023 a 92,7 en 2024. Es decir 6,6 millones de euros más que el año anterior (7,7% más). La ocupación también ha subido pasando del 60% al 64%.

Las salas de menos de 200 espectadores han logrado sus mejores registros en los mismos indicadores que las salas grandes: han batido récord de espectadores, de empleo y de ingresos. Una buena señal, sin duda, pues es en este tipo de espacios donde se foguean los nuevos artistas y compañías emergentes.

Campañas con éxito

La puesta en marcha de iniciativas como Cap butaca buida y la fenomenal temporada navideña han favorecido la onda expansiva del teatro catalán. Mucha gente regala teatro por Navidad. Y este 2025 tras el éxito de primera edición, la campaña Cap Butaca Buida se prevé todavía mejor. De momento ya hay muchos más teatros adscritos, son más de 180 ya preparados para superar un nuevo récord de ocupación en una jornada sin rebajas en los precios, ni promociones especiales. Isabel Vidal, presidenta de Adetca ha señalado su satisfacción por la buena marcha del teatro en 2024. Superar dos años consecutivos el récord de espectadores no es moco de pavo.

"El objetivo es seguir creciendo. El aumento del público nos permitirá seguir mejorando y contratando a más profesionales en los teatros", ha señalado. Ya se esperaban buenos resultados desde que en septiembre se anunció que se había roto el techo de los 3 millones de espectadores tras una magnífica temporada 2023-24. Y todo indica que la actual puede ser todavía mejor. "Consolidar esos tres millones de espectadores es nuestro reto", ha añadido.

Dagoll Dagom presenta su nuevo 'Mar i Cel' / VICTÒRIA ROVIRA

El teatro en Barcelona atraviesa un gran momento. Salas llenas y carteles de no hay entradas ya no son una excepción. Cada vez el público debe planificar más si no quiere perderse un espectáculo. Esta temporada lo está petando el musical 'Mar i Cel' de Dagoll Dagom, un clásico ya del teatro catalán, pero lo cierto es que tanto en el teatro público como en el privado, en salas grandes y pequeñas, se han producido fenómenos que han atraído a los espectadores como abejas a un panal.

"Creo que ha aumentado tanto la frecuencia con la que el espectador de teatro acude a las salas como el número de nuevos espectadores. Las salas de menos de 200 plazas están haciendo un gran trabajo y se están acercando al índice de ocupación de los grandes teatros", comenta Vidal. Una cartelera variada y una gran confianza en los programadores de los espacios han logrado cambiar el chip de los espectadores. "Ahora la gente puede ir a ver una obra aunque no conozca el autor o los intérpretes. La mayoría elige en función del género que quiere ver: comedia, tragedia, stand up... Saben que elijan lo que elijan encontrarán una oferta de calidad y pasarán un buen rato".

Barcelona, destino cultural

A Vidal no se le escapa que una Barcelona que quiera ser destino cultural debe contar con espectáculos interesantes también para el público internacional o de aquellos profesionales extranjeros que por motivos profesionales residan en Barcelona. "Festivales como el Grec o Dansa Metropolitana son muy importantes en este sentido pero hay que seguir abriendo y explorando porque hay margen para crecer en este tipo de propuestas". Una ciudad que quiera ser referente cultural debe brillar como polo creativo. En este sentido, destaca que el éxito internacional de la dramaturgia catalana.

En opinión de Vidal, de cara al futuro en una ciudad con más de tres millones de espectadores todavía hay espacio para seguir creciendo. La apertura de nuevas salas así lo confirma. Pese al 64% de ocupación, la presidenta de Adetca considera que "hay margen para seguir creciendo".