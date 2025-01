Los Globos de Oro 2025 de series: un algo aburrido bis de los Emmy

Como se ha venido publicitando casi en exceso, los Globos de Oro no son exactamente lo que eran: ahora los lleva un conglomerado de conglomerados con (más abiertos) fines de lucro y su grupo de votantes es más grande y de mayor diversidad racial y étnica. Sin embargo, sus últimas nominaciones televisivas eran muy de Globos de vieja escuela. Es decir, por cada acierto había una decisión extraña o desconcertante. ¿Se puede nominar una serie más de dos semanas antes de su estreno? Ellos lo hacían con la segunda temporada de 'El juego del calamar', aunque solo fuera por llamar la atención.

Esa clase de decisiones siempre han dado a los Globos una emoción única, un factor diferencial, una sensación de que todo es posible, igual que sucede en esas galas regadas con demasiado alcohol y sin miedo al error de 'timing'. Pero a la hora de la verdad, en el momento de entregar premios, se ha optado por lo seguro, por hacer casi una especie de bis de los últimos Emmy y celebrar lo bien conocido.

Estrellas japonesas

Como en los premios de la academia televisiva, 'Shōgun' ha barrido en el apartado dramático, lo que no ha sorprendido a nadie. Entra en el perfil de serie que suele ganar en los Globos: con aires de importancia, costosa, severa, como 'The Crown', 'El cuento de la criada' o 'La Casa del Dragón'. Pero, ironías o escepticismos aparte, se agradeció ver a sus estrellas japonesas (Hiroyuki Sanada, Anna Sawai, Tadanobu Asano) subiendo a recoger premios por papeles hablados sobre todo en japonés. La diversidad también es eso.

Igual que en los últimos Emmy, 'Hacks' pasó por encima de 'The Bear' y Jean Smart por encima de Ayo Edebiri; también en 2022 se hizo con los Globos a mejor serie y mejor actriz protagonista en el apartado de comedia. Nunca se darán suficientes premios a Smart, pero cabe preguntarse si no se ha desaprovechado una oportunidad histórica para dar un primer Globo a la inigualable Kathryn Hahn, excelente y emotiva en 'Agatha, ¿quién si no?', y, bueno, en todo lo que hace.

Tres años consecutivos

Aunque 'The Bear' no ganara, sí que lo hizo (como en los Emmy, así es) su protagonista, Jeremy Allen White, solo el tercer actor en hacerse tres años seguidos con esa distinción, después del Alan Alda de 'M*A*S*H' y el Michael J. Fox de 'Spin City: Loca alcaldía'. Aquí se ha desaprovechado la oportunidad de premiar a Adam Brody, que antes de 'Nadie quiere esto' ya había derrochado carisma maduro en 'Fleishman está en apuros'.

Richard Gadd y Jessica Gunning, dos nombres que, hasta no hace tanto, sonaban a poca gente, recogieron premio como creador y actriz secundaria de 'Mi reno de peluche', pero los nuevos Globos, como los viejos, insistieron en su defensa del concepto 'star system'. No sabemos todavía si nominan a celebridades porque se lo merecen o para que se dejen ver en la gala, a ser posible encima del escenario. Colin Farrell se llevó el Globo a mejor actor de serie limitada por 'El Pingüino'; tercero de su carrera ya, después de los obtenidos por sus papeles en 'Escondidos en Brujas' y 'Almas en pena de Inisherin'. Pero quien más merecía ganar de esa serie era Cristin Milioti por su aterradora villana Sofia Falcone. Su nombre, por desgracia, no suena como el de Jodie Foster.

