Todos los conciertos confirmados este 2025 en Barcelona

El doble concierto de Billie Eilish, las actuaciones en el Estadi Olímpic de Guns N'Roses e Imagine Dragons, el tridente de cabezas de cartel del Primavera Sound formado por Charli xcx, Sabrina Carpenter y Chapell Roan y los shows en la gira de despedida de los escenarios de Joaquín Sabina son algunos de los conciertos previstos en Barcelona durante 2025.

Enero y febrero

El año se ha iniciado con el concierto de Morad en el Palau Sant Jordi (3 de enero), un mes que también tendrá un trío de actuaciones de Love of Lesbian (8 enero, Apolo, y 10 y 11 en Razzmatazz), Yung Beef (10 enero, Sant Jordi Club), Fermin Muguruza (24 enero, Palau Sant Jordi) y las tres actuaciones de Stay Homas antes de su parón indefinido (24 y 25 enero, Poble Espanyol).

Enero todavía contará con una doble actuación de Carolina Durante en el Sant Jordi Club (25 y 26 de enero), para dar paso a un febrero con un doble concierto de Cala Vento en Apolo (5 y 6 de febrero), Sidonie (7 de febrero, Sant Jordi Club), la banda de k-pop Ateez (7 de febrero, Palau Sant Jordi), Franz Ferdinand (18 de febrero, Razzmatazz) y una doble actuación de Amaia en el Sant Jordi Club el 21 y 22 de febrero.

Dobles conciertos

Rels B actuará el 7 y 8 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y también harán doblete Anastacia el 12 y 13 de marzo en Paral·lel 62 dentro del Festival Mil·leni, Buhos el 15 y 16 de marzo en Razzmatazz y Jorge Drexler el 20 y 21 de marzo en el Palau de la Música dentro del Guitar Fest.

Mushkaa (21 de marzo, Sant Jordi Club), Kamasi Washington (23 de marzo, Razzmatazz), Ryan Adams (28 de marzo, Paral·lel 62), Adamo (28 de marzo, Palau de la Música), Kings of Convenience (9 de abril, La Paloma), Twenty One Pilots (22 de abril, Palau Sant Jordi) y Jethro Tull (7 de mayo, Palau de la Música) son otros artistas que pasarán por la ciudad.

El Festival Maleducats se traslada al Parc del Fòrum de Barcelona el 17 de mayo, en una edición que liderará Estopa, en un fin de semana en que el Poble Espanyol se llenará de punk rock californiano con Pennywise (16 de mayo) y Bad Religion celebrando sus 45 años de carrera (17 de mayo), un escenario que a la semana siguiente verá la triple descarga de King Gizzard & The Lizard Wizard (23, 24 y 25 de mayo).

Antes de la llegada de los festivales de verano, será el turno de Catriel & Paco Amoroso que actuarán en el Sant Jordi Club (27 mayo), Myke Towers (28 y 29 de mayo, Palau Sant Jordi), Els Catarres (31 de mayo, Razzmatazz) y Chayanne (4 de junio, Palau Sant Jordi).

Los festivales veraniegos

El Primavera Sound, que se celebrará del 4 al 8 de junio en el Fòrum, presentará un cartel coronado por Charli xcx --con Troye Sivan--, Sabrina Carpenter y Chapell Roan, a los que acompañarán LCD Soundsystem, Idles, Fontaines D.C. O Turnstile, y el Sónar, que se celebrará del 13 al 15 en Fira de Barcelona, ya ha anunciado a Nathy Peluso, Bicep y Plastikman entre sus primeros nombres.

Otros festivales barceloneses que han comenzado a desgranar su programación son el Share Festival (20 y 21 de junio, Parc del Fòrum), con Bad Gyal y Saiko; el Barcelona Rock Fest de Santa Coloma (26 al 29 de junio, en el Parc de Can Zam), con el regreso de Slipknot a Barcelona tras 15 años; el Cruïlla Festival (9 al 12 de julio, Parc del Fòrum), con Alanis Morissette y Thirty Seconds to Mars, y el Alma Festival en el Poble Espanyol con Wilco (26 de junio), The Corrs (29 de junio) y Residente (14 de julio).

Conciertos en el Estadi

Junio será un mes de grandes conciertos como el de Erreway (7 junio, Palau Sant Jordi), Guns N'Roses (9 de junio, Estadi Olímpic), el doble concierto de Billie Eilish (14 y 15 de junio, Palau Sant Jordi), estos dos últimos en sus únicas actuaciones en España, y Rigoberta Bandini (28 de junio, Palau Sant Jordi).

Imagine Dragons recalarán en el Estadi Olímpic el 1 de julio, en el segundo concierto del año en este recinto, en un mes que contará con Miguel Bosé (3 de julio, Palau Sant Jordi), Robbie Williams en su única parada en España (5 julio, RCDE Stadium), Weezer tras más de 20 años sin tocar en Barcelona (9 de julio, Razzmatazz), Els Amics de les Arts (25 de julio, Poble Espanyol) y Santana (26 de julio, Palau Sant Jordi), estos dos últimos dentro del Guitar Fest.

Fuera de Barcelona, los festivales también empiezan a mover piezas como el Vida Festival (3-5 julio en Vilanova i la Geltrú), con Supergrass, Richard Hawley y Yerai Cortés; el Canet Rock (5 de julio), con Mushkaa y Figa Flawas; el de Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols (Girona), con Calamaro y Europe, y el Sons del Món de Roses (Girona), con Beach Boys y una noche de rock català con Sopa de Cabra y Els Pets.

Pasado el verano, será el turno de Quevedo (8 y 9 de septiembre, Palau Sant Jordi), Jason Mraz (15 de septiembre, Palau de la Música), Bunbury (18 de septiembre, Palau Sant Jordi) y el cantante de Maneskin Damiano David (21 de septiembre, Sant Jordi Club).

Joaquín Sabina traerá su gira de despedida al Palau Sant Jordi el 2 y 4 de octubre, un recinto por el que también pasarán Manuel Carrasco (10 de octubre), Duki (24 de octubre), Los Pecos (26 de octubre), Jamiroquai en su única actuación en España (6 de noviembre), Leiva (8 de noviembre), Antonio Orozco (29 de noviembre), Mónica Naranjo (19 de diciembre), David Bisbal (23 de diciembre) y Nil Moliner (27 de diciembre).