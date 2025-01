La más cruda posguerra regresa al cómic de la mano de Claudio Stassi

Un niño de unos 11 años. Junto a él, una goma de borrar y un lápiz. En su cráneo, un disparo de bala. Fue una de las 15 víctimas del franquismo encontradas el pasado abril en una de las fosas comunes excavadas en el barranco de Viznar, cerca de Priego de Córdoba. "Ese chaval habría podido ser un gran dibujante, pero no le dieron la oportunidad. La ley de memoria histórica es una de las más importantes que se han hecho en España. Ha permitido que ese niño saliera a la luz, con su única arma, ese lápiz y esa goma. Es una vergüenza que haya partidos que digan que es cosa del pasado y que hay que eliminar esta ley, una ley que ayuda a sacar a los muertos de las cunetas", clama Claudio Stassi, que supo de este hallazgo cuando ya tenía casi terminado ‘República’ (Planeta Cómic), su primer cómic basado en hechos reales y protagonizado también por un niño, Manolo, en una historia de maquis en la Andalucía de 1943. En homenaje a aquel pequeño, el historietista italiano, nacido en Palermo en 1978 y afincado desde hace 16 años en Barcelona, modificó el final.

"La muerte de ese niño significaba todo lo que fueron aquellos años en que tanta gente sin alma mató a pobres gentes simplemente por ‘ser rojos’, como les llamaban, o republicanos o por luchar para derrotar a Franco", lamenta Stassi, que confiesa que lloró al dibujar alguna de las escenas más crueles -torturas, violaciones, muertes- que desvela al lector con ilustraciones que lo dicen todo sin palabras, "mostrando la violencia, pero sin enfatizarla".

Página de 'República', de Claudio Stassi. / Planeta Cómic

Stassi, buen lector de literatura y cómic, venía de adaptar con éxito tres novelas a la viñeta, con la idea "de animar a leer a los que no leen libros": ‘La ciudad de los prodigios’, de Eduardo Mendoza; ‘Nada’, de Carmen Laforet, y ‘Los pacientes del doctor García’, de Almudena Grandes. Esta última, ya toda una inmersión en la Guerra Civil. Ello, y su inquietud por escribir y dibujar algo propio se sumó a la inspiración para ‘República’ que le proporcionó otra noticia real, sobre el hallazgo, también en Priego de Córdoba, de una cinta inédita, filmada por la productora estadounidense Fox Movietone, del día de la proclamación de la segunda República, el 14 de abril de 1931, en la Puerta del Sol de Madrid.

El autor de cómic Claudio Stassi. / Planeta Cómic

"Se creía perdida, pero el presidente de la República [entre 1931 y 1936], Niceto Alcalá-Zamora, la dio a su amigo el alcalde de Priego de Córdoba [Francisco Adame], en cuya casa se descubrió en 2008 en un zulo oculto tras una pared, junto a más material republicano", explica quien se documentó sobre la guerra y especialmente sobre los maquis.

Página de 'República', de Claudio Stassi. / Planeta Cómic

No le son temas ajenos a Stassi. "Mi tío fue prisionero en los campos de concentración nazis. Tenía una estafeta e iba por las montañas a llevar cosas a los partisanos, los maquis italianos. Me hablaba de las torturas o de cuando casi le mataron por robar una zanahoria porque tenía hambre", cuenta sobre un pasado familiar que ha pensado también llevar al cómic.

"Hay paralelismos entre ambas guerras y es importante recordarlos y no olvidar de dónde venimos ahora que vivimos el auge de la extrema derecha, que está ganando elecciones mientras las izquierdas no se ponen de acuerdo entre sí, o que hay partidos que se definen ‘de Estado’, como el PP, pero que utilizan las ‘fake news’ para ganar votos -recalca-. No hace 2.000 años de la Guerra Civil, sino que es una época aún muy cercana, pero en España, los jóvenes que no vivieron la dictadura, tampoco la estudian. Debemos ser guardianes de la memoria, hacer entender a las nuevas generaciones lo que pasó y hacia dónde queremos ir. Hay que contárselo de una forma que les interese y el lenguaje del cómic puede ayudar a ello".

La Italia de Mussolini, Berlusconi y Meloni

Stassi pone su país como ejemplo. "Vengo de una Italia que siempre ha sido un banco de pruebas para Europa. Aunque las ideas raciales se atribuyan a Hitler fueron también cosa de Mussolini. El fascismo nació allí. Y mucho cuidado con lo que allí ocurrió hace 20 años con Berlusconi, que cuando perdió las elecciones ya habló de que había habido fraude electoral. Eso acaba con la democracia. Y ahora Meloni ganó y está promulgando leyes terribles en contra de las libertades", alerta quien en Italia se topó también con la Mafia.

Amenaza de la Mafia

"Soy de Palermo, donde en los años 90, siendo yo un chaval, la Mafia mató a los jueces Falcone y Borselino. También al cura de mi barrio. Quise aportar mi granito de arena para que esos hechos terribles se conocieran y no volvieran a ocurrir e hice dos cómics sobre la Mafia -explica-. Pero tras una presentación en una escuela un mafioso me dio un toque de atención. Me aconsejó que callara. A la directora del colegio le cortaron los neumáticos del coche…". Aunque también hubo cosas positivas, concluye. "Años después, la hija de un capo denunció a su familia tras haber leído uno de mis cómics".