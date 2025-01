De Maria Callas a la última misión imposible: 25 estrenos de cine para 2025

2025 ha comenzado fuerte (el 1 de enero se estrenaron ‘Heretic’ y ‘Queer’) y promete un excitante viaje por películas de todos los géneros y latitudes: remozados filmes de superhéroes de Marvel y DC, la habitual ración de terror y fantástico, grandes producciones hollywoodienses, finales de franquicias de éxito, animación, títulos de gran aparato tecnológico, cine independiente y de autor, variado cine español y cintas procedentes de Asia o Latinoamérica. Seleccionamos 25 películas –con sus fechas de estreno previstas– que, de un modo u otro, darán que hablar. ¡Feliz año cinematográfico!

‘The Brutalist’, de Brady Corbet

Bendecida con dos galardones en la Mostra de Venecia y nominada en siete categorías a los Globos de Oro, esta producción ‘indie’ pero cara se mueve por la década de los 50 en unos Estados Unidos convulsos que un arquitecto europeo practicante del brutalismo dinamita en todos los sentidos. Estreno, 24 de enero.

‘María Callas’, de Pablo Larraín

Los acercamientos del chileno Pablo Larraín a figuras controvertidas –Jackie Kennedy y Lady Di– no son ‘biopics’ ortodoxos, así que no esperemos de este filme sobre la famosa cantante de ópera –encarnada por Angelina Jolie– ninguna complacencia. Cuenta los últimos días de su vida en París. 7 de febrero.

‘Capitán América: Brave new world’, de Julius Onah

Continuación de la serie ‘Falcon y el soldado de invierno’ con el nuevo Capitán América encarnado por Anthony Mackie. El general Ross de las historias de Hulk es ahora el presidente deEstados Unidos y lo encarna Harrison Ford. Marvel intenta volver a dar en la diana comercial. 14 de febrero.

‘A complete unknown’, de James Mangold

¿Cumplirá Timothée Chalamet como Bob Dylan en este ‘biopic’ sobre su ascenso meteórico en la escena folk de los años 60? ¿Convencerán Edward Norton como Pete Seeger, Monica Barbaro como Joan Baez y Boyd Holbrook en el papel de Johnny Cash? La respuesta, el 7 de marzo.

‘Lee Miller’, de Ellen Kouras

Ninguna actriz mejor que Kate Winslet para dar vida a Lee Miller, la modelo de revistas de moda reconvertida en una de las más importantes fotógrafas de guerra durante la segunda contienda mundial. La secundan Marion Cotillard, Josh O’Connor, Noémie Merlant y Alexander Skarsgard. 7 de marzo.

‘Tardes de soledad’, de Albert Serra

Tan inclasificable como lo es su director, este filme no es un documental y lo es al mismo tiempo. Refleja el enfrentamiento entre el torero y el toro en la plaza como nunca se había hecho hasta ahora, y observa sin intervenir el día a día del matador y su cuadrilla. 7 de marzo.

‘Presence’ y ‘Black bag’, de Steven Soderbergh

Soderbergh estrenará dos películas en el mismo mes. ‘Presence’ (7 de marzo) es puro terror con casas encantadas. Protagoniza Lucy Liu. ‘Black bag’ (21 de marzo) mezcla matrimonio y espionaje con excelente reparto: Michael Fassbender, Cate Blanchett y Pierce Brosnan.

‘Blancanieves’, de Marc Webb

Adaptación en imagen real del cuento de ‘Blancanieves’ en la línea de los filmes de Kenneth Branagh y Tim Burton sobre ‘Cenicienta’ y ‘Dumbo’. Gal Gadot pasa de Wonder Woman a la malvada madrastra del mismo modo que Marc Webb se olvida de Spider-Man y genera a los siete enanitos por ordenador. 21 de marzo.

‘Mickey 17’, de Bong Joon-ho

Robert Pattinson encontró el mejor antídoto con el que superar los años de ‘Crepúsculo’ trabajando con Cronenberg, Herzog, Claire Denis y los hermanos Safdie. Ahora, tras el paréntesis de ‘Batman’, se pone a las órdenes del director de ‘Parásitos’ en un robótico filme de ciencia ficción. 18 de abril.

‘Thunderbolts', de Jake Schreirer

Puede verse como una secuela de ‘Viuda negra’, ya que Florence Pugh vuelve a encarnar a Yelena Belova, la substituta de Scarlett Johansson al final de aquel filme. Los Thunderbolts son el nuevo supergrupo Marvel, aunque son villanos reclutados por el Gobierno. 30 de abril.

‘Misión: imposible: Sentencia final (2)’, de Christopher McQuarrie

Tom Cruise se despide de la gran franquicia de espionaje y cine de acción del siglo XXI. Este último filme cierra un círculo virtuoso que empezó con la serie televisiva de los 60-70 y concluye con ocho películas que han configurado a Cruise como el gran héroe torturado. 23 de mayo.

‘Ballerina’, de Len Wiseman

Ana de Armas ya ha demostrado talento para el cine de acción, en el último Bond con Daniel Craig sin ir más lejos. Pero este es un desafío mayúsculo, un ‘spin off’ de la epidérmica saga de John Wick en la que interpreta a una asesina en serie forjada por la misma organización. 6 de junio.

‘Elio’, de Madeleine Sharafian y Domee Shi

La película anual de Pixar, a la espera de las anunciadas nuevas entregas de ‘Toy story’ y ‘Los Increíbles’. Elio es un inadaptado niño de 11 años que entra en contacto con los alienígenas y se convierte en algo así como el embajador terrestre de las galaxias. 13 de junio.

‘F1’, de Joseph Kosinski

Brad Pitt sigue los pasos de Clark Gable, James Garner, Paul Newman y Steve McQueen, algunas de las estrellas de Hollywood fascinadas por los filmes de carreras automovilísticas. La particularidad es que ‘F1’ ha sido rodada durante los fines de semana en los Grandes Premios. 26 de junio.

‘Jurassic world: El renacer’, de Gareth Edwards

Séptima entrega de la exitosa franquicia iniciada por Steven Spielberg en 1993. Los personajes son nuevos (un equipo científico liderado por Scarlett Johansson a la búsqueda del ADN de tres dinosaurios), no así la trama, el bestiario y los efectos especiales. 2 de julio.

‘Superman’, de James Gunn

Anunciada hasta hace poco como ‘Superman: Legacy’. La firma todo un experto en el temario superheroico, James Gunn, quien ha dirigido ‘Super’, ‘El Escuadrón Suicida’ y los tres filmes de ‘Guardianes de la galaxia’ y ha confesado que no va a contar de nuevo el origen del hombre de acero. 11 de julio.

‘The Fantastic Four: first steps’, de Matt Shackman

Los filmes de los 4 Fantásticos no han funcionado hasta la fecha. Veremos lo que depara este nuevo y sorprendente reparto, con Pedro Pascal como Míster Fantástico y Vanessa Kirby en el papel de la Mujer Invisible, en un ‘reboot’ que se integra en el Universo Cinematográfico Marvel. 25 de julio.

‘The Battle of Baktan Cross’, de Paul Thomas Anderson

Cuatro años después de ‘Licorice pizza’, Anderson vuelve a la carga con una película de la que se han dado pocas pistas. Se habla de que la ha planteado como su obra más comercial. Con Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio del Toro en el reparto, no le faltan argumentos. 8 de agosto.

‘The Bride’, de Maggie Gyllenhaal

Tras adaptar a Elena Ferrante en ‘La hija oscura’, la actriz Maggie Gyllenhaal vuelve a ponerse tras la cámara con este 'remake' de ‘La novia de Frankenstein’ ambientado en el Chicago de los años 30. Reparto de altura: Christian Bale, Jessie Buckley, Penélope Cruz, Annette Benning. 26 de septiembre.

‘Michael’, de Antoine Fuqua

Fuqua, director dotado para el músculo, acepta el envite de llevar a la pantalla la vida de Michael Jackson, sus éxitos musicales y sus luces y sombras personales. Jaafar Jackson, sobrino del autor de ‘Thriller’, acepta también el riesgo de darle vida en la pantalla. 3 de octubre.

‘Bugonia’, de Yorgos Lanthimos

El griego Yorgos Lanthimos y la estadounidense Emma Stone parece que se compenetran bien. Esta es su tercera película juntos. Su tema: el interrogatorio al que es sometido un ejecutivo de quien se sospecha que es un extraterrestre. 'Remake' de un filme surcoreano de 2003. 7 de noviembre.

‘The running man’, de Edgar Wright

‘The running man’ es el título de un violento ‘reality show’ al que se apunta un hombre para ganar el dinero que necesita para cuidar a su hija enferma. Edgar Wright (‘Scott Pilgrim’, 'Última noche en el Soho’) adapta la novela homónima y distópica de Stephen King. 7 de noviembre.

‘Avatar: Fire and ash’, de James Cameron

Tercer largometraje de la serie ‘Avatar’. La historia se centra en la violenta rivalidad entre clanes. Rodada en 3D, pondrá a prueba las nuevas piruetas tecnológicas a las que se ha acostumbrado James Cameron. El estreno sonado de las próximas navidades. 19 de diciembre.

‘Father mother sister brother’, de Jim Jarmusch

Película de tres episodios, formato muy apreciado por Jarmusch, que giran en torno a las relaciones entre padres e hijos adultos. Ambientados en Dublín, París y el noroeste estadounidense, con Cate Blanchett, Adam Driver, Vicky Krieps, Charlotte Rampling y Tom Waits. Sin fecha de estreno.

‘Romería’, de Carla Simón

Tras ganar el Oso de Oro berlinés con ‘Alcarràs’, es probable que Carla Simón y su productora María Zamora planeen el asalto a Cannes. Otro examen sobre la memoria familiar: una joven viaja a Vigo para conocer a la familia de su padre biológico, víctima del sida. Sin fecha de estreno.