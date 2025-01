El furor por 'El Juego del Calamar': la segunda temporada ya ha roto un récord de audiencia histórico en Netflix

'El juego del calamar', serie de televisión coreana, estaba destinada a funcionar en el mercado asiático. Ni Netflix ni su creador, Hwang Dong-hyuk, contaban con ir más allá. De un día para otro, esta serie se convirtió en un fenómeno global sin igual. Se convirtió en la serie más vista en la historia de la plataforma con más de 2,2 millones de horas vistas y atrapó a millones de personas con sus macabros juegos infantiles, su particular diseño visual y sus significaciones.

Tres años después, 'El juego del calamar' ha vuelto a la carga con una segunda temporada - que su creador no tenía planteada inicialmente -, que ha vuelto a romper registros históricos en Netflix. Estrenada el 26 de diciembre, la segunda temporada se presenta como el intento de venganza de Gi-hun (Lee Jung-jae), el jugador 456, contra el creador del macabro juego y la organización que lo encerró allí. En su intento por enfrentarse a él, Gi-hun acaba de nuevo inmerso en el juego, con lo que debe idear un plan para poner en jaque al organizador de la masacre desde dentro.

Mejor debut mundial

La audiencia estaba esperando la continuación de este 'thriller' de supervivencia. Tanto, que esta segunda entrega de siete capítulos - dos menos que la primera - se ha convertido en la primera serie de Netflix que debuta como número 1 en los 93 países en los que la plataforma está disponible, siendo, por tanto, la elección principal de la mayoría de suscriptores de la plataforma de 'streaming' en todo el mundo. Algo que no había ocurrido nunca con cualquier otra ficción original de Netflix, tampoco con la primera temporada de la serie coreana.

Si en los primeros 91 días la primera temporada sumó 265,2 millones de visualizaciones, la secuela ya ha completado más del 25% de esa cifra.

Estos no son los únicos registros que ha batido la ficción asiática. En tan solo cuatro días, la serie fue vista por más de 68 millones de personas en todo el mundo, superando el antiguo récord que había establecido 'Miércoles' en 2022, cuando fue vista por 50,1 millones de espectadores en una semana.

¿Cuándo se estrena 'El Juego del Calamar 3'?

La tercera temporada de 'El Juego del Calamar' no se hará esperar tanto como la segunda. Esto se debe a que esta se filmó a la vez que la segunda, 13 capítulos repartidos entre las dos entregas; los siete ya publicados y seis más que se estrenarán este mismo 2025. Aunque no han anunciado una fecha exacta, Netflix ya ha mostrado el cartel de la tercera temporada en redes sociales y se espera que esté disponible a partir de la segunda mitad del año.

Una entrega planteada como el final de la exitosa serie, aunque el cineasta Hwang Dong-hyuk no ha cerrado la puerta a alguna continuación. "Sé que Netflix tiene un plan para más El juego del calamar. No van a descartar esta idea", aseguró en The Wrap. Netflix presentó un reality basado en la serie ('El juego del calamar: El desafío') y ha confirmado una adaptación en inglés de la serie dirigida por el consagrado David Fincher.