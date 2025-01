Enero de 'young adult': las novedades del género romántico y fantástico

La carta de presentación de este nuevo año para el género 'young adult' nos avanza un interesante camino que nos queda por delante lleno de novedades ideales para trasladarnos a otro mundo mientras deslizamos las páginas o para revivir historias de amor complejas.

En enero vuelven los romances que te abrazan el corazón de Andrea Longarela, los que te desgarran como los de Chloe Walsh, pero también lo hacen los que tienden a ser moralmente cuestionables como el 'dark romance' de Rina Kent o Ana Huang. También es el mes para que grandes éxitos bestsellers como la saga 'Empíreo' de Rebecca Yarros reaparezcan, así como también triunfarán las novelas con mucho 'romantasy' (fantasía y romance) a repartir. En definitiva, empezamos bien el año.

1. 'Los veranos olvidados' Autora: Andrea Longarela Editorial: Booket Páginas: 384 Precio: 11,95 euros Fecha de publicación: 8 de enero de 2025

En 'Los veranos olvidados', Andrea Longarela nos adentra en una novela romántica contemporánea en la que nos recuerda la importancia de las decisiones que tomamos (o no) en algún momento y el efecto mariposa que se desencadena tras ellas. En su último lanzamiento nos adentramos en una historia sobre los amores de verano, convivir con promesas rotas y la calidez de los vínculos irrompibles entre tres adolescentes inseparables; también sobre una amistad profunda que se forja en la juventud y que sobrevive al cruel paso del tiempo.

2. 'Taming 7' Autora: Chloe Walsh Editorial: Montena Páginas: 496 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 9 de enero de 2025

La exitosa saga romántica deportiva de 'Los chicos de Tommen' vuelve a lo grande con un nuevo protagonista. Esta vez será la historia de Gerard 'Gibsie' Gibson, el descarado del colegio y al cual la comedia le corre por las venas, la que nos cautivará en 'Taming 7' (el quinto de la serie) con una romántica historia entre él y la hermana pequeña de su amigo, Claire. Ella es la única persona que lo conoce de verdad y sin tapujos, y él solo tiene ojos para ella, pero se verán en el aprieto de que hay ciertas líneas que serán difíciles de traspasar.

3. 'Lengua de dragones' Autora: S.F. Williamson Editorial: Salamandra Páginas: 456 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 9 de enero de 2025

'Lengua de dragones' llega a España para impactar con una historia de fantasía épica y con una atmósfera de 'Dark Academia' al puro estilo 'Crave' de Tracy Wolff (estilos góticos, universidades con grandes bibliotecas, arquitectura clásica y arte antiguo) y un romance clandestino adictivo entre una pareja que no tiene un muy buen comienzo.

Ambientada en la Londres de los 20's alternativa, los dragones y las protestas estallan en las calles, pero Vivien Featherswallow solo se preocupa de seguir con sus clases para aprender los idiomas de los feroces animales. Lo que no sabe la protagonista es que será clave en la guerra desatada entre dragones y ciudadanos, pues el trabajo que ha aceptado se trata precisamente para descifrar los secretos de una desconocida lengua de dragones que permitiría al gobierno ganar la guerra.

4. 'La caída del rey' Autora: Marie Niehoff Editorial: Crossbooks Páginas: 408 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 15 de enero de 2025

En 'La caída del rey', los vampiros han gobernado a la humanidad durante siglos, pero una rebelión clandestina tiene el objetivo de cambiar la situación. Para ello, Florence, que forma parte de la resistencia en Londres, lleva toda su vida preparándose para la misión que pondrá un punto y final a la sumisión a la que están sometidos desde hace demasiados años. Para ello tendrá que ofrecerse como candidata a ser una novia de sangre, seleccionada cada solsticio de invierno para que el rey se alimente de ella, para conseguir infiltrarse en el palacio real, ganarse la confianza del rey y asesinarlo.

5. 'Tres deseos y una maldición' Autora: Laura Wood Editorial: Plaza&Janés Páginas: 416 Precio: 19,86 euros Fecha de publicación: 16 de enero de 2025

En 'Tres deseos y una maldición', Clementine Monroe está superando su reciente ruptura amorosa, se ha quedado sin trabajo y está a punto de perder su piso. Así que se reúne con sus hermanas para hacer un ritual para poder cumplir tres deseos: encontrar el amor, dar con el trabajo de sus sueños y pasárselo bien con conexiones amorosas sin ataduras. Tras tener su primer rollo de una noche, a Clemmie le encargan un trabajo algo más complicado de lo que se esperaba: pasar seis semanas sola con Theo Elliot, un atractivo e inalcanzable estrella del rock, para que éste pueda concentrarse en escribir su siguiente álbum. Sus tres deseos estaban claros, pero ¿y la maldición?

6. 'Famine' Autora: Laura Thalassa Editorial: Siren Books Páginas: 500 Precio: 20,90 euros Fecha de publicación: 20 de enero de 2025

Después de 'Pestilence' y 'War', Laura Thalassa despierta al tercer jinete 'Famine' para cautivar a las lectoras de España. En esta última entrega de 'Los cuatro jinetes', Ana da Silva se reencuentra con Famine, un ser inmortal que ya le perdonó la vida hace muchos años, pero esta segunda vez no actúa de la misma manera y la acaba apuñalando. Esperando su muerte inminente, se ve sorprendida al ver que no ha muerto del todo.

7. 'Una gloria retorcida' Autora: Tahereh Mafi Editorial: Puck Páginas: 384 Precio: 19 euros Fecha de publicación: 21 de enero de 2025

Tahereh Mafi publica la tercera entrega de la saga 'Un reino entretejido', cargada de magia poderosa, un romance apasionante y una traición. La autora de la famosa saga 'Shatter Me' relata en ella la historia de Alizeh, quien por fin encuentra a su pueblo y a su corona como heredera al trono del imperio perdido de los jinn, y Cyrus (soberano de Tulán) le ofrece su reino en un intercambio que empieza con su matrimonio y que termina con la muerte del mismo. Él es conocido por su pasado sangriento e insensible, pero cuando más lo conoce más conoce sus secretos y se pregunta cuántas de las trágicas historias que le posicionan como villano son ciertas del todo.

8. 'Alas de ónyx' Autora: Rebecca Yarros Editorial: Planeta Páginas: 896 Precio: 22,70 euros Fecha de publicación: 22 de enero de 2025

La esperada tercera entrega de la serie 'Empíreo' de Rebecca Yarros que tanto ha revolucionado el género del romantasy 'young adult' llega a España por todo lo alto. Tras el trágico final de 'Alas de hierro', en 'Alas de ónyx' Violet Sorrengail tendrá que tomar decisiones para encarar una guerra que solo acaba de empezar, y todo con un gran secreto cargado a sus espaldas. A medida que vayan entrando los enemigos a sus murallas, se verá incapaz de confiar en nadie, por lo que se verá obligada a emprender un viaje fuera de los límites de Aretia para buscar aliados en tierras desconocidas que acepten pelear por Navarre.

9. 'La soledad de un cielo sin estrellas' Autora: Elena Montagud Editorial: Crossbooks Páginas: 448 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 22 de enero de 2025

Elena Montagud debuta como autora con 'La soledad de un cielo sin estrellas', una novela romántica 'new adult' donde los corazones rotos están de moda. En ella, la protagonista, Emma Jones, no tenía en mente volver a encontrarse con el chico que la destrozó anímicamente con su ruptura. Por otro lado, Enzo Morelli se convierte en toda una nueva promesa de la poesía, aunque esconde un pasado algo rebelde con una vida difícil entre líos. Los dos no tienen nada en común, pero coinciden en un verano que pasa a ser inolvidable.

10. 'Mis siete ex' Autora: Lucy Vine Editorial: Ediciones Martínez Roca Páginas: 416 Precio: 18,90 euros Fecha de publicación: 22 de enero de 2025

Lucy Vine nos presenta una comedia romántica sobre cómo Esther, una mujer éxitosa y a punto de cumplir los treinta, ha pasado por todo tipo de amores: el primer amor, el error del trabajo, el infiel, el amigo con derechos, la oportunidad perdida, el imbécil y el formalito. Con la duda de si habría dejado escapar el amor de su vida entre ellos -pues ya ha pasado por todos los tipos de amor que existen, según una revista del corazón- decide volver a contactarlos para ver cómo podría cambiar el destino final de su vida amorosa. ¿Las segundas oportunidades serán esta vez buenas?

11. 'God of pain' Autora: Rina Kent Editorial: Montena Páginas: 488 Precio: 18,95 euros Fecha de publicación: 23 de enero de 2025

Conocida por sus personajes de moralidad gris y sus intrincadas e interconectadas sagas, Rina Kent se ha hecho un hueco entre las autoras de 'dark romance' más leídas y con su propio universo cautivador. Este enero, 'God of pain' nos devuelve al mundo de la saga 'Legado de Dioses' donde una princesa de la mafia se enamora de la persona equivocada, una persona con múltiples 'red flags' y que le hace despertar su bestia interior.

12. 'Twisted' Autora: Emily McIntire Editorial: Montena Páginas: 432 Precio: 19,90 euros Fecha de publicación: 23 de enero de 2025

Saltando a otro 'dark romance', este mes también podremos divertirnos el 'retelling' de la historia de Aladín en la cuarta parte de la serie 'Nunca jamás' de Emily McIntire, pero esta vez el villano obtendrá su final feliz. En 'Twisted', Yasmin es hija de uno de los hombres más ricos del mundo y por ello nunca ha tenido que hacer nada para conseguir lo que quiere. Un día, el padre enferma y su único deseo es ver a su hija con el hombre al que ella ame, pero el corazón de Yasmin pertenece a un criado, al que su padre nunca considerará digno. Para conseguir su aceptación, tendrá que hacer un desesperado pacto con Julian, la mano derecha de su padre, pero la intención principal de éste no es ayudarla, sino conseguir todo el poder que exista, aunque eso implique casarse con una mujer a la que no soporta.

13. 'La decimotercera hija' Autora: Erin A. Craig Editorial: Puck Páginas: 544 Precio: 19,47 euros Fecha de publicación: 28 de enero de 2025

Erin A. Craig nos hace reflexionar sobre la vida y la muerte con la historia de Hazel Trépas, decimotercera hija de una pareja que decide entregarla a uno de los dioses que la dotarará con el don de identificar de inmediato la cura exacta que cada enfermo necesita. ¿Su precio? Ver cuando la Muerte reclama a alguno de sus pacientes y ser la encargada de acabar con su sufrimiento. Atormentada por quienes ya ha tenido que matar, acaba en la corte del rey Loepold, un principe libertino que siente desprecio por todo y por todos, y que avivará un debate en su interior sobre si podrá salvarlo o tendrá que actuar en contra de la propia Muerte.

14. 'Tu sangre, mis huesos' Autora: Kelly Andrew Editorial: Umbriel Páginas: 352 Precio: 19 euros Fecha de publicación: 28 de enero de 2025

Kelly Andrew nos ofrece un romantasy seductor y retorcido que profundiza sobre la lealtad, el destino y que responde a la pregunta de hasta dónde somos capaces de llegar para ocultar las partes más oscuras de nuestro ser. En 'Tu sangre, mis huesos', Wyatt Westlock quiere quemar la granja que acaba de heredar, pero mientras la recorre por última vez se sorprende al ver a su mejor amigo del pasado, Peter, atado con cadenas en el sótano. Lo que no sabe ella es que Pete es inmortal y ya lleva atrapado en una espiral de muertes y renacimientos algunas décadas, y que para acabar con su sufrimiento tiene que poner fin al linaje de los Westlock matando a Wyatt.

Tras la partida de sus padres, los conjuros de protección se están desvaneciendo poco a poco, dando paso a antiguas fuerzas oscuras que empiezan a reunirse en el bosque. Y la única manera para reparar las salvaguardas será con la ayuda de Peter, por lo que con el paso del tiempo se ven forzados a depender el uno del otro para sobrevivir, o también para matarse mutuamente.

15. 'The striker' Autora: Ana Huang Editorial: Crossbooks Páginas: 656 Precio: 19,95 euros (22,75 euros edición especial) Fecha de publicación: 4 de noviembre de 2024

En el universo de Ana Huang se abre otra puerta. El primer 'sports romance' de la autora llega a España con el típico cliché del atleta desinteresado al que su entrenadora le despierta cierto interés. En 'The striker', Asher Donovan, una leyenda del futbol, es transferido al mismo equipo que su antiguo rival Vicent, con el que se verá obligado a entrenar juntos fuera de temporada. Allí conocerá también a su atractiva y talentosa nueva entrenadora, que rápidamente ocupará su pensamiento a todas horas del día; pero ella pasará a ser también su próximo gran problema, ya que se trata de la hermana de su rival.