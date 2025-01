10 películas de estreno en cines que no te puedes perder en enero

Hugh Grant, Daniel Craig, Nicole Kidman, Robbie Williams… Año nuevo y siguen al alza varias estrellas de siempre. Enero llega cargado de títulos poderosos, algunos de ellos con suculentas nominaciones a los Globos de Oro que les auguran un buen papel en los Oscar. Seleccionamos un poco de todo: terror en ‘Heretic (Hereje)’, drama homosexual en ‘Queer’, superación personal en ‘Las vidas de Sing Sing’, relaciones conflictivas en ‘Babygirl’, el brutalismo arquitectónico en ‘The brutalist’, una curiosa biografía de Robbie Williams en ‘Better man’, la animación ‘Memorias de un caracol’ y un musical distópico como ‘The End’. En medio de tanta producción internacional, un par de propuestas personales de dos directoras españolas, Elena López Riera y Marta Nieto.

El director de ‘Call me by your name’ y la reciente ‘Rivales’ se enfrasca en un proyecto realmente complejo, ya que una novela como la de William S. Burroughs es difícil de adaptar. Un entregadísimo Daniel Craig da vida a un estadounidense que deambula por Ciudad de México en 1950 y tiene una aventura muy intensa con un joven estudiante. (1 de enero)