Estopa, el gran año de los héroes del barrio

Si por lo general las estrellas extranjeras suelen copar titulares en los balances del año, ahora que cerramos este 2024 hay que hablar de una entente de hermanos que tenemos muy cerca, entre nosotros. Aunque a ellos, David y Jose Muñoz, el lenguaje triunfal les dé un poco de repelús, hay que decir que sí, que Estopa ha sido el campeón de la añada, con una gira de 25º aniversario con paradas en grandes recintos, como el Estadi Olímpic, que se llenó hasta arriba (60.000 asistentes) aquella noche de borrachera emocional del 10 de julio.

Un baño de multitudes ese al que hay que sumar otra veintena de noches, incluyendo otros estadios (el Metropolitano, de Madrid, o el sevillano de La Cartuja), así como otras tres plazas catalanas (Cap Roig, Cerdanya, Tarragona) y cuyo punto final tuvo lugar en su querido Palau Sant Jordi, el 18 de octubre, jornada elevada a Día de la Estopidad (en esa fecha, de 1999, vio la luz el primer álbum, homónimo, de Estopa). Después del cierre no se acabó la fiesta: Estopa encabezó, con Serrat, un concierto solidario para los afectados de la DANA (en el mismo Sant Jordi), y aún ha habido una última noche, este sábado, fuera de gira, en el festival madrileño Starlight Christmas.

Tras los pasos de Serrat

Por su condición de primer artista español que actúa en el Estadi Olímpic en solitario y lo llena, y por la naturaleza genuina de esa obra que cruza generaciones y estratos sociales, los Muñoz se convirtieron en la primera pareja distinguida con el premio Català de l’Any, que otorga EL PERIÓDICO y que en esta edición se entregó en la gala del 25 de noviembre en la Escola Industrial de Barcelona. Fueron los segundos músicos en recibirlo, después del maestro Serrat (20 años atrás).

Se destaca de Estopa su modo sereno de interiorizar el éxito, su gestión discreta de la fama, incluso una modestia que parece crecer si cabe a medida que son mayores sus logros. “Sufrimos un poco el síndrome del impostor”, aseguraba David a este diario. Ellos se sienten como dos tipos que hacen canciones, sin más, y que no por ello deben ser escuchados como oráculos. No solo no olvidan sus orígenes, sino que los llevan por bandera, bien visibles en esas imágenes de los bloques de Sant Ildefons que decoraban los conciertos de su última gira.

Estopa, en el Estadi Olímpic, con los bloques de Sant Ildefons de decorado / MANU MITRU

Más allá de la humildad, la simpatía y la coherencia, en la base de Estopa están las canciones, allí donde ha creado un modo de hacer y hasta un mundo, recogido en la portada desplegable del CD y vinilo de su último álbum, ‘Estopía’: esa reconstrucción de ‘El jardín de las delicias’, del Bosco, firmada por El Jandi, su ilustrador de cabecera. En sus conciertos de 2024 sonaban unos treinta temas, empezando por ‘Tu calorro’ y cerrando con ‘Como Camarón’, ambos de su primer disco (el más citado cada noche, siete veces por lo general). Pero son nueve sus álbumes con material original, y de ahí salía cada noche un largo reguero de tonadas muy reconocibles, con puntos de anclaje como ‘Vacaciones’, ‘El run run’, ‘Partiendo la pana’, ‘Fuente de energía’ o ‘Vino tinto’.

Rumba, rock urbano, poesía

Músicas en las que los Muñoz han construido un lenguaje propio a partir del eco de la rumba (catalana o no, de Peret a Los Chichos), el ascendiente del rock urbano (rock radical vasco, Extremoduro) y la herencia poética de los cantautores (Sabina, Aute, Pla). Todo ello, pasado por su mágico tamiz personal, la suma de sus voces y el tacto de la guitarra con cuerdas de nilón, porque es ahí donde empieza su arte. Ahí estuvo cada noche ‘La raja de tu falda’, la canción que en la temporada 1999-2000 precipitó el brote más temprano de ‘estopamanía’. Y las aportaciones de ‘Estopía’, como ‘La rumba del Pescaílla’, la primera incursión en catalán que graban en un disco (en sus maquetas juveniles habían jugado con esa lengua), en homenaje al rumbero gitano de Gràcia.

David y Jose cierran 2024 agasajados, tal vez un poco aturdidos, viviendo este festival como si fuera una película, una continuación de su idolatrada ‘Amanece que no es poco’, sin terminar de creérselo del todo. Han recibido de los Reyes la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y han destapado una escultura con sus figuras en la plaza de Catalunya de Cornellà. Y aunque pensaban descansar en 2025, la demanda no afloja y se han avenido a cerrar seis nuevos conciertos (el 17 de mayo encabezarán el festival Maleducats, en el Fòrum), fechas colocadas, como siempre, para no interferir en el calendario escolar de sus hijos y que les permitan, en lo posible, dormir en casa. Así son las leyes de Estopa, y no parece muy cabal discutirlas ahora.

Estas son otras noticias que han marcado el mundo de la cultura en 2024:

'La revuelta' de Broncano sacude el 'prime time' El estreno de ‘La revuelta’ en La 1 de TVE y su pique con ‘El hormiguero’ ha dado mucho juego durante estos últimos tres meses. No se recordaba un duelo televisivo tan sonado desde la batalla nocturna entre Xavier Sardà y Pepe Navarro. El programa de David Broncano, que trasladaba a la tele pública la exitosa fórmula de ‘La resistencia’ de Movistar Plus+, ha logrado captar a una parte de la audiencia (principalmente jóvenes) que se había descolgado de la tele tradicional y ha conseguido desbancar del liderado al hasta ahora imbatible Pablo Motos. El duelo subió de nivel el día de la entrevista frustrada al piloto Jorge Martín, sustituida ‘in extremis’ por las imágenes de la berrea del ciervo que quedarán ya como historia de la televisión.

'El 47' y nuevo ‘boom’ del cine catalán Dos películas catalanas han conquistado a los espectadores de toda España con dos historias que no podrían ser más diferentes: una, ‘Casa en flames’, dirigida por Dani de la Orden, es el retrato de una familia disfuncional de pijos que se reúne para la venta de una segunda residencia en Cadaqués; la segunda, ‘El 47’, recrea la historia real de Manolo Vital, el ilustre vecino de Torre Baró que secuestró el autobús que conducía para reclamar los derechos más básicos de su barrio, olvidado por los políticos de la Transición. Dirigida por Marcel Barrena, ya es la película catalana más taquillera de la historia.

La música en directo revisa sus decibelios Tras un 2023 marcado por los números de récord de la música en vivo, 2024 ha dado paso a la reflexión sobre el ‘boom’ del directo: ¿cuántos festivales y conciertos estamos dispuestos a soportar? Este año ha sido el de la gran puesta de largo del nuevo Bernabéu con Taylor Swift, un estreno que avivó la rivalidad entre las dos ciudades por la capitalidad musical. También ha sido el año del enfado de los vecinos y de las multas millonarias por el exceso de decibelios. Barcelona ha regulado por primera vez el número y horario de festivales que podrá acoger el Fórum.