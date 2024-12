Músicos a los que no les apetece hablar de música

¿Cuántas entrevistas a las celebridades de la música, pongamos Miguel Bosé, Rosalía o Isabel Pantoja (por mencionar algunas que tenemos cerca), se centran en la música? Muy pocas, y siempre me ha parecido que a ellos eso les debía doler en su fuero interno, dado que figura que esa es su motivación primera y que dedican tiempo, talento y dinero a esos discos que luego, en el cara a cara con el periodista, pasan a un segundo (o tercer) plano frente a las preguntas sobre actualidad, o estilo de vida, o los chascarrillos anecdóticos que precipiten la risotada del lector o espectador.

Bien, no es así. A muchos no es que no les duela, es que es exactamente eso lo que buscan: promoción para su aura de personajes, a través de la cual conectan con sus seguidores de un modo integral, no por un carril único y estrecho como es el musical. Hacia ahí iba un comentario cáustico de Santi Carrillo, director de ‘Rockdelux’, en la entrevista publicada hace unos días en este diario. Sí, las celebridades musicales tan solo quieren fotos chulas y cuestionarios que no les hagan dar explicaciones sobre producción, arreglos, texturas sonoras o giros artísticos.

Se trata de cantantes que no quieren ser solo eso, que buscan establecerse como figuras ‘atrapalotodo’ mediante la proyección de su personalidad y sus valores. Taylor Swift ha construido su identidad pública deslizando astutamente en sus canciones pistas sobre su vida personal, sus angustias y sus amoríos. Y luego ha cultivado la derivada empresarial consiguiente: líneas de ropa, muñecas, perfumes. Harry Styles ha lanzado este año su marca ‘Pleasing’, ropa transmisora de cierto ‘lifestyle’. Y tenemos a Rihanna, que ya ni siquiera graba discos y cuyo interés se centra en sus marcas de cosméticos y lencería. Hay que entenderlo: el día que decida lanzar un álbum, ¿por qué demonios esta empresaria de éxito se va a poner delante de un crítico musical ‘gafapasta’ para que tal vez le haga preguntas que le fastidien la fiesta y le hagan perder el tiempo?

Al fin y al cabo, se trata de ser famoso, y la música es un desencadenante. A escala española, lo mismo (y si hay que ir a la entrevista del ‘youtuber’ residente en Andorra, se va y listos). La música también es eso, de acuerdo, aunque sigo pensando que esos ídolos tienen seguidores que aprecian sus canciones de un modo genuino y profundo, a los que les gustaría conocer sus criterios artísticos de su propia boca. Tendrán que aguantarse. Es el precio a pagar. Por gustarte un artista que no quiere ser solo un artista.

