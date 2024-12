Los artistas que hemos perdido en 2024, en sus propias palabras

Ya sea actuando, cantando o tocando música, escribiendo o creando obras de arte, los artistas dejan huella en la vida de los espectadores. Este 2024, hemos perdido a muchos de ellos, como el escritor Paul Auster o los actores Donald Sutherland y Maggie Smith. Detrás de su muerte, dejan todo un legado artístico, que nos acompañará mucho tiempo más, películas, canciones, libros y palabras. Para despedirlos, a la vez que despedimos este año, estas son algunas de sus frases célebres.

Maggie Smith

Me gusta lo efímero del teatro, cada representación es como un fantasma: está ahí y luego desaparece. Maggie Smith — Actriz

La actriz británica Maggie Smith. / AP

La profesora McGonagall para muchos, la condesa viuda de Grantham para otros, Maggie Smith (1934) fue una reconocida artista británica, con papeles que no pasaron desapercibidos. En su filmografía aparecen obras como la saga de Harry Potter, 'El exótico Hotel Marigold', 'Viajes con mi tía' y muchos otros. Con 89 años, falleció el pasado 27 de setiembre rodeada de familia y amigos.

Paul Auster

Cuando una persona es lo bastante afortunada de vivir dentro de una historia, dentro de un mundo imaginario, las penas del mundo desaparecen. Mientras la historia sigue su curso, la realidad deja de existir. Paul Auster — Escritor

Paul Auster / Edu Bayer

Uno de los novelistas más populares y celebrados de Estados Unidos, reconocido especialmente por 'Trilogía de Nueva York'. Paul Auster (1947)destaca por su prosa dinámica e hipnótica, con frases cortas y directas, pero cargadas de significado e imágenes. En marzo de 2023 anunció que padecía cáncer de pulmón, y esa misma enfermedad acabó con la vida del escritor un año después, en mayo, con 77 años.

Liam Payne

Las lecciones más valiosas de esta vida no se pueden enseñar, tienes que vivirlas Liam Payne — Cantante

Liam Payne en los British Fashion Awards de 2022. / Associated Press/LaPresse

Antiguo miembro de One Direction, la muerte del joven Liam Payne (1993) sorprendió a toda una generación. Empezó en el mundo de la música gracias al programa X Factor, del que surgió la famosa 'boyband' británica en 2011. Cinco años después, el cantante iniciaba su carrera en solitario. A los 31 años, Payne perdió la vida tras caerse desde un tercer piso en un hotel de Buenos Aires, el pasado 16 de octubre.

Donald Sutherland

Actuar no trata de ser alguien diferente. Es encontrar las similitudes en algo que aparentemente es diferente, y después encontrarme a mí mismo ahí Donald Sutherland — Actor

El actor Donald Sutherland / FRED PROUSER

Desde películas de terror, a la comedia, pasando por films juveniles y dramáticos. Con 173 películas, Donald Sutherland (1935) es uno de los actores más consolidados y versátiles de Hollywood. Entre otros, es reconocido por 'Los doce del patíbulo', 'Novecento', 'Gente corriente' y 'Los juegos del hambre'. Falleció el pasado 20 de junio, a los 88 años, tras una larga enfermedad.

Kris Kristofferson

Libertad es tan solo otra palabra para decir que no queda nada que perder Kris Kristofferson — Compositor, actor y cantante

Kris Kristofferson / FERRAN SENDRA

Compositor, cantante, actor e icono de la música country, Kris Kristofferson (1936) es ilustre por canciones como 'Me and Bobby McGee' o 'For the Good Times'. Fallecido en septiembre de este 2024, a los 88 años, deja detrás una larga carrera musical, donde colaboró con otras figuras de la escena musical y se integró en el grupo 'The Highwaymen'.

Shelley Duvall

No hay nada que pueda superar la sensación de hacer una película o un programa de televisión que haga que todos se sientan bien Shelley Duvall — Actriz

La actriz Shelley Duvall, en Cannes en 1977. / Associated Press/LaPresse

La mirada de terror, el desconcierto y el rostro de pánico de Shelley Duvall (1949) en 'El resplandor' son de las imágenes que más se recuerdan de la película de Kubrick. Conocida también para la versión de Robert Altman de 'Popeye', Duvall se queda en la mente de los espectadores por sus ojos expresivos, y sus grandes interpretaciones. Con 75 años, falleció el pasado 11 de julio.

Elisa Montés

Después de 'Verano azul', en la calle todo el mundo me llamaba Carmen, y yo encantada, porque sentía que había dejado una huella en el corazón de la gente Elisa Montés — Actriz

Elisa Montés (derecha), junto a su hija, Emma Ozores. / Telecinco

Actriz de 'Verano azul' y madre de Emma Ozores, Elisa Montés (1934) falleció el pasado 9 de octubre a los 89 años. A los 19 años protagonizó 'Once pares de botas', su primer proyecto relevante, desde entonces amplió su trayectoria profesional tanto en el cine, la televisión y el teatro. Su última aparición televisiva fue en 2017, cuando visitó a su hija en el programa 'Gran Hermano VIP'.

Mayra Gómez Kemp

Quiero que la gente se acuerde de la Mayra que vio, la que tenía una dicción casi perfecta y la que se veía joven y guapa Mayra Gómez Kemp — Presentadora, actriz y cantante

Mayra Gómez Kemp / MIGUEL ANGEL LEON

Mayra Gómez Kemp (1948) fue la presentadora del mítico programa televisivo 'Un, dos tres', conquistando un terreno principalmente masculino en aquella época. La periodista también tuvo carrera musical, incluso como actriz. Falleció el pasado 13 de octubre a los 76 años.

Quincy Jones

Cada país puede ser definido por su comida, música y lengua. Eso es el alma de un país Quincy Jones — Productor, compositor y trompetista

Quincy Jones. / AP

El productor, compositor y arreglista norteamericano Quincy Jones (1933) murió el pasado noviembre a los 91 años a causa de un cáncer de páncreas. Con más de 70 años de carrera, fue el productor de grandes artistas como Michel Jackson y Frank Sinatra, artista con el que también colaboró de forma musical. Entre otros premios, ha ganado el Grammy Legend Award.

Akira Toriyama

Cuando dibujo, siempre recuerdo mi forma de pensar de cuando era niño Akira Toriyama — Mangaka y artista

El dibujante Akira Toriyama, en 1982 / STR

Puede que el nombre de Akira Toriyama (1955) no sea demasiado conocido, pero sí su obra: 'Dragon Ball'. Autor de uno de los mangas más populares del mundo, con más de 519 capítulos, compilados en 42 volúmenes. Murió el 1 de marzo de 2024, con 68 años a causa de un derrame cerebral.

Teresa Gimpera

A los jóvenes les digo que sean valientes. Es lo que he hecho yo en la vida Teresa Gimpera — Actriz y empresaria

Teresa Gimpera. / ÁLVARO MONGE

Modelo, actriz y empresaria, Teresa Gimpera (1936) es una de las musas de la conocida 'Escuela de Barcelona', una corriente cinematográfica que surge como respuesta al cine español convencional de los 60-70. Entre sus obras, se encuentran 'El largo invierno' o 'La Chute des Aigles'. Falleció este septiembre a los 87 años, a causa de un cáncer.